Victoria Tolosa Paz criticó la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “El paro es necesario”

La diputada nacional por Unión por la Patria se diferenció del bloque oficialista y defendió la medida de fuerza en rechazo al proyecto de reforma laboral. En Infobae al Regreso, Tolosa Paz remarcó que la iniciativa “profundiza el drama del empleo registrado” y reclamó mayor diálogo con las pymes

Tolosa Paz reconoció la importancia de discutir una reforma laboral por la informalidad de 9,3 millones de trabajadores, pero rechazó el enfoque oficialista

En una entrevista en Infobae en vivo, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz criticó con énfasis la reforma laboral que impulsa el oficialismo y cuestionó la falta de diálogo con los sectores más afectados. “El paro es sumamente necesario, porque lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, que está teñido con el gran título de una modernización laboral, viene a profundizar el drama de la falta de empleo registrado en la República Argentina”, sostuvo. Subrayó que el Gobierno de Javier Milei “llegó con grandes titulares y reformas que iban a traer alivio, pero hoy lo que vemos es improvisación constante y eso asusta”.

Durante su participación en el ciclo Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Tolosa Paz describió el clima de incertidumbre que atraviesan las pymes y advirtió sobre el impacto de la crisis industrial: “Lo de hoy a la mañana, que fue tapa en todos y sigue siendo parte del drama argentino, que es el cierre de una industria como Fate, es en definitiva lo que viene. Vemos lamentablemente más de 204 mil trabajadores registrados que se perdieron desde que Javier Milei llegó aquí a la Argentina y 22 mil pymes que cerraron”.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y el rol de las pymes

Tolosa Paz se mostró especialmente crítica respecto al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Cese Laboral (FAL), ejes centrales de la reforma: “El FAL es una catástrofe, Gustavo, una catástrofe. Es la demostración de que no está atrás la creación de trabajo, no está atrás solucionarle a ustedes, los empresarios pymes, ninguna preocupación real”. La legisladora denunció que “la única solución que vos vas a tener es que haya un gobierno que mire a la capacidad productiva de la Argentina y ponga todos los camiones. Eso no está pasando con esta reforma”.

En esa línea, explicó que el costo fiscal del FAL es “0,37 del PIB, que son 2.300 millones de dólares” y alertó: “Van a pagar una comisión del 1% a quien en la Comisión Nacional de Valores le entregue ese fondo llamado FAL para poder administrarle, en todo caso, a los empresarios cuando tengan que poner los despidos. Cuando se den vuelta van a tener una oferta de transar esa plata por bonos, que es lo que quiere Caputo, tener herramientas financieras para seguir sosteniendo lo que no están haciendo, que es conseguir dólares genuinos”.

Para Tolosa Paz, el problema de fondo no es el costo sino la ausencia de una política industrial. “No hay una única forma que la Argentina sea un país serio, cree condiciones reales de trabajo, que los empresarios puedan producir y puedan dormir tranquilos, que es teniendo un plan de desarrollo sostenible que no tiene ningún dolor”, afirmó.

Victoria Tolosa Paz expresó su
Victoria Tolosa Paz expresó su rechazo a la reforma laboral del Gobierno por agravar la falta de empleo registrado en Argentina (Infobae en Vivo)

El debate sobre la reforma laboral y la autocrítica opositora

La diputada reconoció que “había que hacer una reforma laboral, no tengo ninguna duda. 9,3 millones de trabajadores en la Argentina son informales. ¿Cómo no vamos a promover una discusión para encontrar que esos trabajadores tengan un sistema de defensa en su relación con el empleador?”. No obstante, cuestionó el enfoque del Gobierno: “Este Gobierno le quita presión impositiva a los ricos con la famosa teoría de que eso va a derramar en inversiones, cosa que no se vio en 20 meses, y te lo digo concreto”.

Aziz le preguntó si Unión por la Patria está dispuesta a votar una reforma tributaria, a lo que Tolosa Paz respondió: “No tengas duda, no tengas duda de que nuestro proyecto de ley, que hoy lo discutimos, se contrapone contra, lamentablemente lo tengo que decir, con un proyecto de ley que no va a traer ningún alivio. Yo sé que hay un sector pyme que necesita tener una mirada desde la política”.

Al abordar la responsabilidad del peronismo en el fenómeno de la informalidad, la diputada fue autocrítica: “En materia PYME, mucha. En materia del cambio laboral, es mundial. No se lo asigno a un partido político. Por eso creo que era un buen momento para hacer una reforma”.

Indemnizaciones, licencias y el cierre de oportunidades

Consultada por Gustavo Lazzari sobre el temor de las pymes frente al régimen de indemnizaciones y la posibilidad de establecer topes, Tolosa Paz admitió: “Posiblemente haya habido excesos, no digo que no, porque los conozco y me duelen. Y esos excesos sin duda tienen que tener un marco normativo que garantice que no se funda el empresario pyme en la Argentina, porque por un juicio se quedan diez sin trabajo”.

La diputada también cuestionó que el oficialismo “trajo el tema de las enfermeras y les dijeron: ‘No, ole, nosotros no pedimos eso’. Se levantaron un día y tiraron esto. Este no es nuestro problema. Ningún trabajador pide una reforma en las licencias de esa manera. Legislás para una estadística mínima”.

En el cierre, Victoria Tolosa Paz se diferenció de la oposición cerrada: “Vamos con propuestas para resolver los problemas que incluso no resolvimos cuando fuimos Gobierno. Para recomponer la credibilidad hay que volver a dialogar con los sectores que intentamos representar. Hubo 47 legisladores nacionales de mi bloque que la semana pasada votamos a favor del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque creemos que después de cuarenta años de la creación del mercado más importante regional, es el primer acuerdo que logra y que lo transitaron todos los gobiernos”.

