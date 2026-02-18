Política

Sabrina Ajmechet defendió la reforma laboral: “Rompe con el espíritu marxista de trabajadores contra empresarios”

La diputada de La Libertad Avanza defendió el proyecto “modernización laboral” y aseguró que promoverá el blanqueo de empleados. Calificó de “mala” la redacción del artículo de las licencias médicas: “Lo dejamos para más adelante”, sostuvo

Guardar
La diputada de La Libertad Avanza calificó la reforma laboral como un "avance importantísimo". Destacó que la normativa busca solucionar problemas estructurales como el 43% de trabajo informal y adaptar las leyes a las formas de trabajo actuales

Ante el inminente debate de la reforma laboral, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, defendió los cambios en la legislación que impulsa el gobierno de Javier Milei y minimizó las diferencias en torno al Artículo 44, que establece descuentos salariales para el goce de las licencias médicas, un punto que consideró que se discutirá “más adelante”.

“Lo más importante de la ley es que rompe con el espíritu marxista de trabajadores contra empresarios. Ya no es una lucha de clases de unos contra otros, sino que se entiende que hay un sentido colaborativo”, sostuvo la legisladora, en una entrevista para Infobae en vivo.

La diputada oficialista, alineada con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó el objetivo de adaptar la legislación a los desafíos actuales: “Hay que encontrar las formas de trabajo que se adaptaban al mundo de 1960 de la Argentina industrial que ya no existe, sino como se está laburando hoy en la Argentina”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, compuesto por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Ajmechet lamentó que “en los últimos días se perdió dimensión de lo que estamos haciendo con la reforma laboral, de los problemas que tenemos en Argentina con el trabajo y que la reforma busca ir solucionando”.

Además, reconoció que “falta mucho” en avanzar en otros puntos, pero pero destacó el aval del Poder Legislativo logrado en el Senado. Por lo tanto, minimizó que algunos bloques estén proponiendo más modificaciones. “Esto que está sucediendo es un buen laburo del Congreso, que una Cámara haya aprobado un proyecto que después llega a Diputados, y que lo seguimos revisando”.

Tras la aprobación en el Senado, la discusión legislativa se tensó por el artículo 44, que proponía descuentos salariales durante el goce de licencias por enfermedad. Ajmechet confirmó que la decisión del oficialismo es postergar la cuestión y retirar el punto.

“Dejamos esta discusión para más adelante, la sacamos de esta ley laboral porque nos estamos metiendo con un tema que sabemos que es real, que es el problema de las licencias. La solución que encontró el artículo 44 es mala. Ahora lo vamos a dejar de lado, pero hay un tema ahí que en algún momento habrá que discutir, porque la Argentina tiene situaciones de irregularidad con licencias que otros países no tienen”, fundamentó.

"Ya no es una lucha
"Ya no es una lucha de clases de unos contra otros", dijo Ajmechet, al defender la reforma laboral

Reformar los sindicatos

La diputada insistió en que la polémica por el artículo 44 no debe opacar la media sanción y apuntó contra el sindicalismo, al asegurar que “no es una reforma con la que están contentos”. “A ellos les encantaría que no hubiera ninguna reforma y lo vienen logrando hace décadas”.

Por otro lado, planteó: “Me encantaría cambiar la ley sindical. Hay proyectos en el Congreso que a mí me gustan mucho de democratización de las organizaciones sindicales, llamémoslo como queramos. Pero no tenés los votos suficientes. No es que el Gobierno no los pone”.

Al evaluar sobre la postura de la CGT y lo gremios, Ajmechet consideró que "lo que licúa el poder de los sindicatos es su pérdida de representación que vienen teniendo hace décadas”. “Decidieron no defender a los trabajadores, sino preocuparse por ellos y preocuparse por el partido peronista. Y ahí abandonaron su verdadera razón de existencia”, opinó.

El sindicalismo se manifiesta contra
El sindicalismo se manifiesta contra la reforma laboral (@uomcordoba)

Y agregó: “Estoy absolutamente convencida que perdieron representatividad, pero no estoy diciendo que no tienen ninguna relevancia. Hay que hablar con los diferentes sectores, no solamente puedo hablar con aquellos que representan y se mueven como a mí me gusta”.

Reducir el costo laboral

Al analizar el núcleo de la reforma, Ajmechet aseguró que "va a ayudar primero a que se blanquee el trabajo", y explicó que los empleadores tendrán un año para regularizar a sus empleados. “Se baja todo lo que es costo laboral para los nuevos empleos de acá a cuatro años”. Y lo ilustró con un ejemplo: “El empleador de $100 que pone para pagar el sueldo, solamente $60 le llegan al empleado. El resto son cargas sociales, que son altas”.

Para Ajmechet, la informalidad laboral responde a “los altos costos laborales, que acá se busca bajarlos, y por otro lado, a las industrias de juicio”. Y si bien aclaró que la reforma “no soluciona todos los temas”, el oficialismo tendrá “que seguir trabajando”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Sabrina AjmechetArgentinaLa Libertad AvanzaCongreso NacionalReforma LaboralÚltimas noticiasSindicatosSindicalismo

Últimas Noticias

Las centrales obreras van al Congreso y los reclamos de la oposición hacen crujir artículos clave de la ley laboral

El cierre de Fate y el oficialismo eliminando el artículo sobre licencias abrió un nuevo escenario de reclamos. Las 3 centrales obreras irán al plenario de Comisión. Las provincias ponen en riesgo el FAL y aparecen reclamos del PRO

Las centrales obreras van al

El Gobierno analiza el caso de Fate como un capítulo de la reconversión industrial y culpa a los sindicatos

“Una parte de la política y de los gremios con ideología extrema llevaron a la empresa a una situación terminal”, afirman fuentes oficiales. La Secretaría de Trabajo programó una audiencia virtual con las autoridades de la fábrica

El Gobierno analiza el caso

El Ministerio de Capital Humano apeló ante la Corte Suprema la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

La presentación judicial argumenta que el fallo que ordenó restituir el beneficio no respetó la prohibición legal para quienes tienen condena penal firme e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, según la postura oficial

El Ministerio de Capital Humano

Cómo es el trámite legislativo para la aprobación de la reforma laboral a partir de la eliminación del artículo 44

La marcha atrás en la creación de un régimen de licencias laborales destrabó la discusión. El PRO volverá a insistir en la incorporación de las billeteras digitales como opción para cobrar sueldos y no se prevén otros cambios

Cómo es el trámite legislativo

La Coalición Cívica cuestionó el tratamiento exprés de la reforma laboral y advirtió sobre la falta de debate

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el diputado Maximiliano Ferraro reafirmó el rechazo al tratamiento acelerado del proyecto, denunció la incorporación de cambios sin discusión previa y reclamó un debate profundo que contemple a trabajadores y pymes

La Coalición Cívica cuestionó el
DEPORTES
El furioso comentario de una

El furioso comentario de una leyenda del fútbol inglés contra Prestianni: lo tildó de “basura” y “rata racista”

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

Argentinos Juniors dará el primer paso en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador: hora, TV y formaciones

Las confesiones de Gabriela Sabatini: el antes y el después en su carrera y cómo le afectaban las críticas

Una figura de la F1 reveló el desconocido beneficio del “pase rojo” que reciben los campeones de por vida tras su retiro

TELESHOW
Un incendio destruyó la casa

Un incendio destruyó la casa de un exganador de Gran Hermano: su hija de 3 años se salvó de milagro

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

El tenso cruce entre Damián Betular y Cachete Sierra en la gala de Masterchef Celebrity: “¡No soy tu amigo!"

Las imágenes inéditas del detrás de escena de Alejandra “Locomotora” Oliveras en En el barro

Flor Vigna se sinceró: “Hoy veo muchos patrones que ya no quiero repetir”

INFOBAE AMÉRICA

Los archivos Epstein sacuden a

Los archivos Epstein sacuden a la Cámara de los Lores británica: de la tradición y a los cuestionamientos

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa