La cartelera electoral del PJ: de Grabois a Kicillof y los intendentes que aceleran para gobernar PBA

Axel Kicillof con Juan Grabois

Juan Grabois es el nuevo precandidato a presidente que tiene el peronismo. La principal diferencia con sus virtuales competidores es que él es el único que lo dijo con nombre y apellido. Aunque a Axel Kicillof no le haga falta ser tan explícito para clarificar, de cara a la sociedad, que está trabajando para su candidatura nacional 2027.

El dirigente social saltó a la cancha electoral luego de afirmar, en una entrevista con El Destape, que tiene un programa armado y que su vocación es empezar a recorrer el país este año para posicionarse como una opción. Al igual que en el 2023, Grabois está decidido a ser un protagonista de la discusión nacional del peronismo hasta el final. Como sucedió cuando perdió con Sergio Massa en las PASO.

“Si hay un acuerdo de programa, el candidato es secundario. Sino habrá que dirimir cuál es el nivel de aceptación de la propuesta de cada uno de alguna forma”, aseguró el diputado nacional ante la consulta de Infobae. Grabois considera que la mejor opción es que las diferencias se diriman en las PASO, pero si el Gobierno logra eliminarlas, apoya la idea de Sergio Uñac se hacer una gran interna partidaria abierta.

En el peronismo, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de contener a todos los sectores posibles. Grabois aparece en un extremo distinto al que está Miguel Pichetto, pero ambos trabajan en simultáneo para construir una coalición amplia en el camino hacia el 2027. El primer paso para ordenar un proceso político caótico y atomizado, como el que vive el peronismo, es tratar de sostener las elecciones primarias como herramienta clave para legitimar una candidatura.

Juan Grabois anunció que va a ser precandidato a presidente en el peronismo (Crédito: Aglaplata)

El dirigente social aceptó que hay cuestiones en las que no coincide con Kicillof, que es el principal precandidato que hoy tiene la oposición, pero resaltó la necesidades de acordar los puntos centrales de un programa de gobierno, con base en los prioridades de cada sector que participe, para poder sostener una discusión de estrategia electoral como es la definición de los candidatos.

Por su parte, el gobernador bonaerense hará una parada internacional en su camino de construcción de una candidatura nacional. En las próximas horas viajará a España, donde tendrá, en su primera parada en Madrid, algunas reuniones con funcionarios del gobierno del presidente Pedro Sánchez y también con empresarios.

El viernes viajará a Barcelona donde tendrá un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participará del encuentro que organizó la Movilización Progresista Mundial, a la que fue invitado por el presidente español. En ese evento se cruzará con la delegación del PJ nacional que envía Cristina Kirchner y que estará encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro.

El senador nacional estará acompañado por otros dirigentes como el intendente de Merlo, Gustavo “Tano” Menéndez y los diputados Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora y Jorge Taina, entre otros. Una foto de unidad peronista puede llegar a darse a miles de kilómetros de la Argentina, aunque falten varios sectores que son parte de la coalición actual.

Axel Kicillof viajará a España y podría cruzarse con una delegación del PJ Nacional enviada por Cristina Kirchner

En el kicillofismo desconfían de que eso suceda. Creen que la delegación del PJ tiene como objetivo opacar la participación de Kicillof. Y que algunos días atrás, cuando se realizó el homenaje a los ex combatientes de Malvinas en Tierra del Fuego, la presencia de Mayra Mendoza tuvo ese mismo objetivo. En definitiva, en el corazón del gobierno bonaerense, creen que está la intención de rallar al Gobernador cada vez que se pueda.

En otro plano de la discusión peronista está la pelea por suceder a Kicillof. Un grupo de intendentes que se mueve en conjunto desde hace un tiempo ha decidido levantar el perfil y el domingo hizo público un partido de fútbol que se disputó en el Polideportivo Padre Mugica. En esa lista, se anotan Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón “Gato” Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

De ese grupo, Achával y Otermín aparecen como posibles candidatos a la gobernación. También, en la misma alineación del equipo, estuvo el jefe comunal de Merlo, Gustavo “Tano” Menéndez, que también tiene intenciones de caminar para competir por la Gobernación bonaerense.

Todos ellos jugaron contra un equipo de Frente Renovador (FR), que tenía entre sus titulares al diputado nacional Sebastián Galmarini y al intendente de San Fernando, Juan Andriotti, dos aspirantes a la gobernación nacional en el espacio político que lidera Sergio Massa.

Sergio Massa junto a varios intendentes de la provincia de Buenos Aires (Instagram: @sebasgalmarini)

Entre todos los intendentes que jugaron, con gracia y algún mensaje entre líneas, algunos saludaron a Massa, que ofició de DT del conjunto del FR, y le dijeron: “Vamos por la tercera, Sergio. La tercera es la vencida”. La referencia fue a la posibilidad de una tercera candidatura a presidente. El ex ministro de Economía mantiene su perfil bajo y trata de mantener el equilibrio en el vínculo con todos los sectores del peronismo. Un lugar de articulador que le queda cómodo y que conoce bien.

En la terminal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hubo una reunión el martes de la semana pasada, en Avellaneda, donde los principales interesados a la gobernación estuvieron pasando agenda sobre un puñado de temas políticos que les competen. Hablaron de la posibilidad de un desdoblamiento bonaerense, de la delicada situación económica y del impacto en los municipios, y de las candidaturas a gobernador del año que viene.

En esa mesa, estuvieron el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También estaban presentes Mariano Cascallares, Julio Pereyra y Alberto Descalzo. De esa nómina, los cuatro primeros tienen la vocación de ser candidatos para suceder a Kicillof en la Gobernación.

Lo más lógico, y probable, es que si existe una PASO, el MDF busque sintetizar su expresión en una sola fórmula, y que no haya cuatro candidatos del mismo espacio interno del peronismo. Por eso, las elecciones primarias son claves para poder resolver los nombres propios del proyecto justicialista que va a someterse a la decisión del electorado de la provincia de Buenos Aires.