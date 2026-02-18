Política

Javier Milei viajó a EEUU para participará de la primera sesión formal de la Junta de la Paz

El Presidente estará presente en el encuentro inaugural del organismo para intentar desescalar conflictos bélicos impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las claves del discurso en el que trabaja el libertario

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a su par republicano en la firma del acta que dio creación al Consejo de Paz (REUTERS/Jonathan Ernst)

En el primer día hábil de la semana, el presidente Javier Milei ordenó dictar la conciliación obligatoria para resolver el conflicto abierto a raíz del anuncio del cierre de la planta de Fate, y luego emprendió el vuelo en su primer viaje a Estados Unidos de este 2026 para dar asistencia a la sesión inaugural de la Junta de Paz convocada por el republicano Donald Trump.

La delegación compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, partió este mediodía a las 13.20 rumbo a Washington con intención de aterrizar en la capital estadounidense a las 23 de este miércoles.

En la previa a iniciar sus compromisos internacionales, el mandatario recibió en la quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir los pasos a seguir ante el conflicto abierto por el cierre de la planta de la empresa productora de neumáticos. Durante el desayuno, Milei instruyó al ministro coordinador a que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocara una audiencia para notificar a la familia Madanes Quintanilla y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que el Ejecutivo dictaría la conciliación obligatoria por quince días.

Ordenada la agenda local, el libertario se dispuso a protagonizar una nueva visita exprés a Estados Unidos, país al que retornará a principios de marzo para participar de la Argentina Week. En ocasión de su decimocuarto viaje, Milei disertará durante la ceremonia inaugural de la Junta de Paz que creó el republicano para “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, con la idea de afianzar el predominio de Estados Unidos fuera de las estructuras internacionales tradicionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente Donald Trump firmó
El presidente Donald Trump firmó el acta fundacional de la Junta de Paz (REUTERS/Jonathan Ernst//File Photo)

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el republicano detalló además su plan para concluir la guerra entre Israel y Palestina y la reconstrucción en Gaza.

El lanzamiento del organismo, fechado el 29 de septiembre de 2025, generó resquemores en países de Europa, Rusia y China, que optaron por mantenerse al margen al igual que Japón, Canadá, México y Brasil. Como la Argentina, confirmaron también su participación Israel, Qatar, Turquía, Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, Indonesia, entre otros. De la región solo Paraguay y El Salvador suscribieron.

Aún en pleno diseño del discurso, el Presidente tiene previsto reafirmar la alianza que mantiene con Estados Unidos y se espera que profundice su crítica a los organismos multilaterales, una arista que ha explorado en otros discursos. Además, fuentes al tanto del primer bosquejo del documento, revelaron que se mostará se alineado a los planes de Trump para la franja de Gaza.

Hasta entonces no mantiene más actividades en la agenda que podría ampliarse durante las próximas horas. Es que la delegación estará casi diez horas en viaje, por lo que el mandatario utilizará el tiempo libre para afinar los detalles de su exposición junto al canciller y evaluar los posibles compromisos.

El primer ministro israelí Benjamin
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el presidente Javier Milei en el parlamento israelí en Jerusalén el 11 de junio del 2025 (AP foto/Ohad Zwigenberg)

Pese a que el premier israelí, Benjamin Netanyahu, intentó eludir su asistencia en el foro multilateral por la participación del emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, a quien considera su enemigo directo, finalmente integrará el plantel aunque a través de la representación que dará su canciller, Gideon Saar.

En Casa Rosada descartan que la resistencia de Netanyahu y el alineamiento de la administración libertaria complejice el vícunco con Israel. “El país puede tener un rol protagónico porque para la resolución del conflicto se necesita encarar una negociación”, definió una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

En base a lo anunciado por la organización, las naciones abonaron mil millones de dólares para la adquisición de un “asiento permanente”. Sin embargo, como contó Infobae, en el oficialismo aclararon que la Argentina no depositará la cifra solicitada.

Sin más actividades de la exposición, la delegación presidencial emprenderá la vuelta al país el mismo jueves, a las 21 (hora argentina), para retornar al Buenos Aires a las 7:30 del viernes. El plan del oficialismo es retornar el próximo sábado 7 de octubre a Miami, con motivo de la cumbre de presidentes de Latinoamérica que organizó Trump y trasladarse a Nueva York para participar de la Argentina Week que tendrá lugar del 7 al 9 de marzo.

.

