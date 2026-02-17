Política

Nicolás Kreplak aseguró que Alberto Samid será trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

El empresario debió ser internado por una infección urinaria, pero le detectaron un virus en la sangre de origen incierto. El ministro de Salud bonaerense se refirió al pedido de la familia

Alberto Samid está internado por
Alberto Samid está internado por un virus en la sangre de origen incierto (Gastón Taylor)

Tras la noticia de la internación de Alberto Samid, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que trabajan para trasladarlo desde el hospital en Punta del Este hacia alguna clínica de la provincia de Buenos Aires. El empresario de la carne se encuentra hospitalizado por una infección urinaria y le descubrieron un virus en la sangre de origen incierto.

El propio Kreplak confirmó que iniciaron las gestiones para realizar el traslado sanitario que pidió la familia Samid a través de sus redes sociales. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

En tanto, sobre algunos cuestionamientos en redes sociales, Kreplak sostuvo: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.

La noticia de la internación del empresario de la carne fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario.

En ese sentido, informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

Marisa Scarafía, esposa de Alberto
Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid, publicó un mensaje solicitando ayuda para trasladar a su esposo a Buenos Aires para recibir atención médica urgente debido a un virus detectado en su sangre que ha complicado su estado.

En el mensaje, la esposa del empresario dejó disponibles los números de contacto para coordinar cualquier tipo de ayuda. Asimismo, apeló al apoyo de quienes tienen afecto por Samid, solicitando oraciones por su recuperación.

Horas después de publicar ese mensaje, Scarafía habló con Infobae y aclaró: “Estamos en la espera aún de un avión sanitario. Alberto está con un virus en sangre que no saben todavía como combatirlo y cada día que pasa empeora un poco más”.

El ministro de Salud de
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak

En la misma charla con este medio, la esposa de Samid enfatizó: “Necesitamos urgente trasladarlo con sus médicos de Buenos Aires. Él tiene además un problema en la próstata del que fue operado y en la clínica hay otro virus que corremos riesgo que también se lo agarre. Todo eso complica aún más (el cuadro) porque se juntó todo”.

La situación médica del empresario, conocido por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática en la Argentina, genera preocupación entre allegados y referentes políticos.

El mensaje de Samid desde la internación

Tras la publicación de su esposa, el empresario habló desde la institución médica y realizó un descargo por la falta de respuesta oficial. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es”, expresó en X.

Samid se quejó por la
Samid se quejó por la falta de respuesta del gobierno provincial (Gastón Taylor)

“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos; si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, remarcó.

Tras los cuestionamientos, y ante la consulta de Infobae, desde el gobierno provincial señalaron que Samid “se queja de que no tuvo privilegios y de tener que hacer las cosas como cualquier ciudadano”. “Nadie pide un traslado por X a un gobernador, habla con su obra social y si no tiene obra social ni recurso se articula vía la provincia, lo hemos hecho miles de veces”, remarcaron.

Horas más tarde, el propio ministro de Salud bonaerense confirmó que realizarán un operativo para trasladarlo.

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos