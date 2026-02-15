Política

En un lapso de tres semanas, Milei visitará Washington, Miami y New York para ratificar su alianza geopolítica con Estados Unidos

El 19 de febrero participará de la Junta de la Paz invitado por Donald Trump, el 7 de marzo fue convocado por el líder republicano a una cumbre de presidentes de América Latina, y a continuación volará desde la Florida a Manhattan para abrir “Argentina Week” con Jamie Dimon, CEO del JPMorgan

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei se saludan en Davos, (Suiza)

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei emprenderá dos viajes sucesivos a Estados Unidos para ratificar su pertenencia geopolítica e ideológica: en un lapso de tres semanas, el Presidente participará de dos citas diplomáticas vinculadas a Medio Oriente y América Latina que ha convocado Donald Trump, y a continuación será el protagonista principal de un cónclave económico y financiero destinado a promover la inversión privada en el país.

En toda la historia de la Argentina no hubo un sólo presidente que haya viajado tantas veces a Estados Unidos, y menos aún que haya coronado un número inédito de encuentros oficiales con un presidente americano.

Milei lleva 5 reuniones con Trump, y después de las citas en Washington y Miami esa suma llegará a 7. Benjamín Netanyahu, pese la crisis en Medio Oriente y su relación de años con el líder republicano, quedó detrás del presidente argentino.

Javier Milei ingresa al auditorio
Javier Milei ingresa al auditorio del Foro de Davos para participar del acto de constitución de la Junta de la Paz creada por Donald Trump, (Suiza)

El 19 de febrero, en Washington, Milei participará de la primera sesión de la Junta de la Paz, un foro multilateral creado por Trump para resolver las crisis mundiales.

En la cita del jueves próximo, Trump dedicará la sesión de la Junta a debatir una hoja de ruta que permita reconstruir Gaza y terminar con el grupo terrorista Hamas, responsable del sangriento ataque ejecutado contra Israel en octubre de 2023.

Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

Y en el caso de América Latina, en coincidencia con la Unión Europea, Brasil, México y Colombia cuestionaron a la Junta de la Paz y reivindicaron la vigencia de las Naciones Unidas, pese a su rol intrascendente en la actual crisis de Medio Oriente.

De la región, Argentina y Paraguay son los dos únicos países que participarán de la sesión de la Junta de la Paz convocada para el 19 de febrero.

Trump invitó a la Cumbre
Trump invitó a la Cumbre de Miami a Milei, Peña, Paz, Bukele, Asfura y Noboa

Si no hay un cambio de agenda, Milei terminará su intervención en la Junta y regresa a Buenos Aires. Y su próximo viaje a Estados Unidos será a Miami, adonde fue convocado por Trump para participar de una cumbre de presidentes de América Latina que exhiben idéntica afinidad ideológica.

La cita multilateral será el 7 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa-Ecuador-, Tito Asfura -Honduras- y José Jeri -Perú-.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

Desde esta perspectiva, la Casa Blanca intentará con sus aliados de América Latina bloquear todos los contratos a favor de China que impliquen aumentar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar y desarrollar infraestructura que facilite su comercio internacional.

La Cumbre de Miami exhibirá la fractura ideológica en América Latina.

De un lado estarán Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador, que se sienten cómodos con la perspectiva internacional de Trump.

Y del otro aparecen Brasil, Colombia y México, que tienen fluidas relaciones comerciales con China y no cuestionan su matriz autoritaria en el ejercicio del poder.

Posteo en X del embajador
Posteo en X del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, difundiendo el "Argentina Week", un evento convocado en New York para acercar inversiones extranjeras al país

Desde Miami, Milei volará a Manhattan para protagonizar el Argentina Week, que se hará entre el 9 y el 11 de marzo.

Se trata de un evento destinado a explicar la actual situación económica y financiera del país con la intención de ampliar la inversión privada.

La organización quedó a cargo de la Embajada argentina en Estados Unidos, junto al fondo Kaszek y los bancos J.P. Morgan y Bank of America.

“Va a ser el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina”, dijo el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, en declaraciones periodísticas.

Y añadió: “Argentina dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado. Pasamos de la curiosidad al respeto”.

Milei disertará el 10 de marzo, y a continuación regresará a Buenos Aires. Un día más tarde está previsto que concurra a la jura de José Antonio Kast, que asume como presidente de Chile.

