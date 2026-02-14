Política

Pablo Quirno se reunió con el canciller de Ucrania y defendió las negociaciones de paz impulsadas por Donald Trump

El canciller se reunió con su par ucraniano, quien destacó el respaldo argentino a la “soberanía e integridad territorial” de Ucrania

Pablo Quirno se reunió con
Pablo Quirno se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, para analizar el escenario internacional, la evolución del conflicto con Rusia y los esfuerzos diplomáticos en curso. (@andrii_sybiha)

El canciller Pablo Quirno se reunió en Alemania con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, con quien conversó sobre el conflicto en curso con Rusia y el respaldo de Argentina en la situación.

“Analizamos el escenario internacional, la evolución del conflicto con Rusia y los esfuerzos diplomáticos en curso. La Argentina apoya las conversaciones de paz facilitadas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto armado”, escribió Quirno en su cuenta de X, en donde detalló que el encuentro fue en la ciudad de Múnich.

En ese mismo posteo, publicado esta mañana, el canciller afirmó que la Argentina continuará “trabajando activamente” junto a sus socios internacionales para contribuir a una “paz justa y duradera”.

Sybiha, por su parte, calificó el encuentro con Quirno como “productivo”. En su publicación en X, destacó que valora el apoyo “consistente y basado en principios” de Argentina a la “soberanía e integridad territorial” de Ucrania.

“Informé a mi contraparte argentina sobre los esfuerzos de paz, los resultados de las últimas gestiones diplomáticas y los preparativos para la próxima reunión en Ginebra. También puse al tanto a mi colega sobre la situación en el frente de batalla y las consecuencias de los ataques rusos en el sistema energético de Ucrania”, describió el ucraniano.

Agregó que ambas partes acordaron profundizar la cooperación en “todas las áreas de interés mutuo” e “intensificar el diálogo político en todos los niveles”.

Días atrás, Quirno mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, en Roma, donde reiteró la invitación formal al Papa León XIV para que visite Argentina.

Según comunicó el propio Quirno a través de su cuenta oficial de X, la reunión puso de manifiesto la excelente relación bilateral entre el país y el Vaticano, destacando la voluntad de profundizar los lazos entre ambas partes.

“Me reuní con el Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin. Dialogamos sobre la excelente relación bilateral entre la Argentina y el Vaticano y le reiteré la invitación al Santo Padre para visitar la Argentina”, escribió en el mensaje el canciller.

El mismo Quirno entregó una carta de invitación al pontífice que estaba firmada por Javier Milei. La intención es que sea durante este año, algo que es analizado con seriedad por la Santa Sede, según le dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Durante la conversación con Parolin, Quirno presentó al cardenal un panorama sobre los “avances económicos” que impulsa el presidente Milei, remarcando la reducción en los indicadores de inflación y de pobreza.

“También le compartí los avances económicos impulsados por el Presidente Javier Milei, en particular la significativa reducción de la inflación y de la pobreza, así como el proceso de estabilización en curso, condición indispensable para fortalecer el bienestar de las familias y sostener políticas sociales eficaces orientadas a los sectores más vulnerables”, señaló el canciller en su publicación.

La reunión abordó, además, temas de alcance global. El canciller explicó que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de “trabajar juntos por la paz y la dignidad humana”.

“Conversamos sobre el escenario internacional, incluido el necesario debate sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas ante una nueva etapa de la historia”, concluyó.

Durante la jornada del miércoles, Quirno había entregado una carta directamente al Papa León XIV en la que Milei lo invitaba a visitar Argentina. El canciller también lo relató de manera oficial en su cuenta de X.

“La relación entre la Argentina y la Santa Sede se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales: hoy atraviesa un excelente momento”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

