Reforma laboral: el frente sindical combativo hará un paro con movilización cuando el proyecto se trate en Diputados

Los miembros del Fresu se reunieron en la UOM para decidir otra protesta contra la reforma laboral

La reforma laboral aprobada en el Senado todavía no se debatió en la Cámara de Diputados, pero ya originó una nueva protesta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.

Así lo decidió esta tarde aquel polo sindical ultraopositor, que integran la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros, durante una reunión en el gremio metalúrgico, tras la cual el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”.

“No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento -sostuvo-. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma y los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral. Ahora tenemos que ser capaces de frenar la corrupción y los sobornos en Diputados".

Rodolfo Aguiar: "No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento"

Aguiar, uno de los opositores más duros del Gobierno dentro del sindicalismo, señaló que “el miércoles (pasado) había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones” y anticipó: “Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza”.

Este mismo dirigente hizo otras declaraciones polémicas esta semana: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte“, indicó ante el debate de la reforma laboral en el Senado. Y otro de los líderes del Fresu, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, también abrió una polémica cuando dijo: “Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado” (luego intentó relativizar la amenaza).

Uno de los impulsores de este frente sindical es Abel Furlán, secretario general de la UOM, que critica la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral (aunque uno de sus dirigentes, Osvaldo Lobato, es secretario Gremial cegetista). Y por eso se unió a dirigentes de impronta combativa para dar pelea contra la reforma laboral: lanzaron un plan de lucha que incluyó movilizaciones en Córdoba, la semana pasada, y en Rosario, el martes pasado, y se sumaron a la concentración de la CGT ante el Congreso.

Pablo Moyano le anunció a Abel Furlán que se suma al Fresu

Las jornadas de protesta del Fresu buscaron exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma laboral y responsabilizarlos por el avance del proyecto. Sus miembros rechazan cualquier intento de negociación parcial, como impulsa la CGT, y desconfía de eventuales declaraciones de inconstitucionalidad del proyecto oficia por parte de la Corte Suprema.

Además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, integran el Fresu la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AMOA), Molineros, CONADU y Viales, entre otros, y se sumó Pablo Moyano a título individual.

Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey, de la CATT, en la movilización de la CGT

Todas son organizaciones del ala dura del sindicalismo y no se descarta que terminen unidas en la acción con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que también tiene una postura más intransigente y, aunque sigue alineada a la CGT, podría endurecerse si los líderes cegetistas mantienen una actitud pasiva ante la reforma laboral.

Cuando la CGT se movilizó este miércoles ante el Congreso, sin auspiciar ningún cese de actividades, ATE dispuso un paro de 24 horas de los estatales y la UOM, una medida similar con abandono de tareas a las 10.30. Y en el caso de la CATT, los sindicatos aeronáuticos hicieron un paro de 15 a 18, que provocó demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretaron una huelga en los subtes de 21 a 23.30.