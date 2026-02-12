Política

La reacción del Gobierno tras la media sanción de la Ley Penal Juvenil

La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que Javier Milei celebró la votación en Diputados y pidió tratar con urgencia en el Senado. “Delito de adulto, pena de adulto”, señaló Manuel Adorni

Guardar
Patricia Bullrich impulsó la reforma
Patricia Bullrich impulsó la reforma penal juvenil, aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara de Diputados

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente de la República Argentina expresó la primera reacción de Javier Milei por la media sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. “Delito de adulto, pena de adulto”, expresó Manuel Adorni.

La iniciativa promovida por Patricia Bullrich alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a los libertarios, se pronunciaron a favor PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. Entre sus puntos principales, el proyecto tiene la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el comunicado de la Oficina del Presidente.

El oficialismo destaca que la
El oficialismo destaca que la nueva normativa terminará con la impunidad de los menores que cometen delitos graves

En el comunicado indican que se presentaron más de 37 proyectos de reforma, ninguno de los cuales logró avanzar en el proceso legislativo. Mientras el marco normativo permanecía sin cambios, “el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”.

Esta situación, a juicio del Gobierno, evidenció un desfasaje entre la legislación vigente y la realidad social, ya que “la ley permaneció anclada en otra época”. Para la administración nacional, el país “no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.

El mensaje remarcó que la iniciativa aprobada por Diputados busca modificar este escenario, al establecer “un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

Además, se enfatizó: “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”.

A través del comunicado, Milei expresó su agradecimiento a los legisladores que apoyaron la media sanción, destacando que dieron “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”. También subrayó la expectativa de que el Senado de la Nación trate la reforma “con la urgencia que la situación exige”, con el objetivo de que “el fin de la impunidad sea una realidad”.

Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, cerró el mensaje oficial.

Al mismo tiempo, representantes del Gobierno también celebró la media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre ellos, Manuel Adorni (Jefe de Gabinete de Ministros), Patricia Bullrich (senadora nacional por CABA) y Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad Nacional).

Adorni, en su cuenta oficial de X, escribió: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

Bullrich, quien impulsó el proyecto, comenzó su publicación en X: “Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil”.

Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, agregó la legisladora.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, posteó: “Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden”.

La implementación de institutos especializados, donde los adolescentes condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamientos para adicciones, será una de las prioridades del nuevo Régimen Penal Juvenil. El personal de estos centros deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia.

Además, la normativa contempla penas alternativas para quienes reciban condenas inferiores a 10 años de prisión, como la amonestación, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de realizar servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, la restricción para acudir a ciertos lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.

En el caso de delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, la edad de imputabilidad baja a 14 años y la pena máxima de prisión se fija en 15 años.

Temas Relacionados

Ley Penal Juvenilúltimas noticiasJavier Milei

Últimas Noticias

El Gobierno logró por amplia mayoría la media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo 149 votos a favor, gracias al apoyo de LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, y otros bloques provinciales. Ahora pasará al Senado

El Gobierno logró por amplia

Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial

Los trabajadores del sector recibirán un nuevo incremento salarial para el primer mes del año que está en sintonía con el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, se definió el monto mínimo que percibirán por el Día del bancario

Los empleados bancarios recibieron un

Reforma Penal Juvenil: cómo funciona el sistema escalonado de sanciones para menores

El nuevo régimen reemplaza la lógica de castigo automático por un esquema gradual: prioriza la reparación y el servicio comunitario, y limita la prisión a los delitos más graves. En Infobae al Regreso, explicaron paso a paso cómo operará este sistema en la justicia argentina

Reforma Penal Juvenil: cómo funciona

“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral

El contrapunto entre ambos legisladores se dio en el marco de la sesión en la que la Cámara de Diputados debate la una baja en la edad de imputabilidad

“El primo de Pampita”: fuerte

Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil

El gobernador bonaerense estuvo en la apertura del “Congreso Provincial de Seguridad”. Cruzó a Milei por el desfinanciamiento a las políticas de seguridad. “Con lo que pagan de intereses de deuda, equiparan los salarios de todas las fuerzas”, planteó tras la revuelta policial en Rosario

Kicillof se mostró con la
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
El incómodo momento de los

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos detectan una estrella que

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto

El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país

Descubren en Jordania restos con ADN de la Peste de Justiniano, la pandemia más antigua documentada