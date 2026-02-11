Paro de transporte hoy, 11 de febrero: qué servicios se verán afectados por la medida de la CGT contra la reforma laboral

Cómo operará el transporte público durante la jornada de movilización de la CGT

La Confederación General de Trabajo (CGT) convocó para este miércoles 11 de febrero una movilización en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La protesta coincide con la jornada en la que el proyecto de ley oficialista llega a la Cámara alta para obtener su media sanción.

Desde la CGT prometen una movilización “contundente y multitudinaria”, con el fin de reflejar la magnitud de la oposición sindical al proyecto. El acto principal tendrá lugar desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentrarán los manifestantes.

Con la protesta, habrá varios servicios que se resentirán en el marco de la medida de fuerza, que contará con ceses de tareas en algunas actividades.

El paro en el transporte

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), organización que agrupa a los gremios del sector, informó sobre un paro de actividades para este miércoles 11 de febrero. Ahora bien, cada rama adoptará diferentes modalidades.

Subte

Como parte del nucleamiento gremial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro detalló que el cese de actividades en el subte comenzará a las 21 y se extenderá hasta el cierre de la jornada, horario que varía entre las 23 y las 23.30 según la línea.

Frente a este anuncio, se generó incertidumbre entre los usuarios sobre el funcionamiento del servicio. La decisión afecta únicamente el tramo nocturno, por lo que hasta ese horario el servicio de subte se mantendrá operativo y con relativa normalidad.

Metrodelegados realizarán este miércoles un paro en el subte en reclamo contra la reforma laboral

La situación de los colectivos

La Unión de Transporte Argentina (UTA), sindicato que nuclea a los choferes de colectivos, comunicó su adhesión a la marcha organizada por la CGT. Los trabajadores del sector se movilizarán hacia la Plaza de los Dos Congresos durante la jornada.

A diferencia de otras organizaciones, este gremio no llevará adelante un paro, lo que implica que los colectivos circularán con normalidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el día.

Ahora bien, cabe señalar que choferes de distintas empresas permanecen con retención de tareas por tiempo indeterminado por incumplimiento en el pago de salarios.

Según informó el portal especializado Paro de bondis, la línea 148 y los servicios de la empresa MOGSM realizan abstención de tareas por sueldos adeudados hasta nuevo aviso. Los servicios que están de paro y circulan por el conurbano corresponden a las líneas 333, 407, 437, 502 y 707.

La línea 148 y los servicios de la empresa MOGSM realizan abstención de tareas por sueldos adeudados (Luciano González)

Trenes y servicios ferroviarios

El gremio ferroviario de La Fraternidad manifestó su rechazo a la reforma laboral pero no confirmó su adhesión al paro ni a la movilización de la CGT. Tampoco se pliega la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por tanto, los trenes en el AMBA funcionarán con normalidad este miércoles.

Existen, no obstante, afectaciones previas por obras.

El ramal Tigre del Tren Mitre permanece interrumpido hasta el 28 de febrero por renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre presentan recorridos limitados y no llegan a la estación Retiro. También se encuentra interrumpido el servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca, mientras que el ramal Dr. Saénz-M.C.G. Belgrano del tren Belgrano Sur solo circula entre Tapiales y M.C.G. Belgrano.

Aeropuertos con posibles complicaciones

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que habrá medidas de fuerza entre las 15 y las 18 en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. Durante ese periodo, la operatoria aérea se verá afectada como parte de la convocatoria de la CATT.

Los pilotos nucleados en APLA harán retención de tareas de 15 a 18h este miércoles 11 de febrero (Agustin Marcarian)

Hospitales y escuelas, en jornada atípica

Este miércoles, varios servicios y actividades del sector público tampoco operarán con normalidad debido a la decisión de diversos sindicatos de realizar paros y movilizaciones hacia el Congreso Nacional.

En el sector público, el sindicato ATE convocó a todos los empleados estatales a sumarse al paro, aunque la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) solo se movilizará al Congreso. Por lo tanto, es posible que algunas dependencias del Estado tengan dificultades en la atención.

También se pliegan las organizaciones gremiales docentes nucleadas en CTERA en todo el país. Si bien aún no se inició en gran parte del país, el funcionamiento de las instituciones escolares para la preparación del ciclo lectivo probablemente quede resentido.

Por el paro de ATE y de algunos sindicatos como Ciccop o Fesprosa, en los hospitales públicos habrá menos trabajadores prestando tareas en las instituciones sanitarias.

Los trabajadores del Hospital Garrahan movilizarán desde las 12 a Congreso (Maximiliano Luna)

Entre los gremios que impulsan estas medidas se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, junto con otros sectores.

Los metalúrgicos, bajo el liderazgo de Abel Furlán, confirmaron un paro de 24 horas que comenzará con abandono de tareas a las 10, permitiendo la participación de los trabajadores en la manifestación central.

Además, las organizaciones sindicales alineadas con la izquierda, como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), también anunciaron paros para este miércoles, lo que generará interrupciones en sectores industriales, servicios estatales y actividades educativas.