Juan Grabois: “Sería lamentable que la reforma laboral sea votada por los que asumieron en nombre del movimiento popular”

El diputado nacional por Unión por la Patria se refirió al debate sobre la ley de Reforma Laboral y también a los incidentes que se produjeron fuera del Congreso

En una entrevista con Infobae al regreso, Juan Grabois, diputado nacional de Fuerza Patria, expresó su preocupación ante la posible aprobación de la reforma laboral en el Senado. Según el dirigente social, “sería muy lamentable que esta ley, este estatuto de la servidumbre del siglo veintiuno sea votado por senadores o senadoras que asumieron su mandato en nombre del Movimiento Nacional y Popular”.

Durante el diálogo, Grabois advirtió sobre la repetición de antecedentes legislativos como la conocida “ley Banelco”, impulsada en su momento por Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo. “Sería muy lamentable que se repita con éxito la ley Banelco, que promovió con la Banelco la que era ministra de Trabajo en ese momento, que es Patricia Bullrich, y que después derivó en una situación terrible para la Argentina, que fue la crisis del 2001”, recordó el diputado.

El legislador también señaló su preocupación por el accionar policial durante las recientes manifestaciones, en donde, según su testimonio, catorce personas habrían sido detenidas de forma arbitraria. “Acá hubo una cacería, que es algo bastante usual cuando inician una represión. Nunca agarran a los que tienen fuego, agarran al que les parece que en la 9 de Julio lo pueden tener más fácil o que les conviene por alguna razón u otra. Estaban volviendo lo más tranquilos, caminando por la calle Lima y a la altura de Chile los emboscan. Les pegaron mucho”, describió Grabois.

Grabois también cuestionó el supuesto impacto positivo de la reforma laboral sobre el empleo registrado. “Yo te hago una apuesta. Veamos en seis meses, ¿cuántos puestos de trabajo registrados se crearon con esta ley? No se van a crear puestos de trabajo registrados. No es verdad que el problema de la capacidad contributiva de las pymes se resuelva reduciendo derechos”, afirmó.

El legislador cuestionó el efecto de la reforma en los trabajadores de las plataformas y en los informales

El referente de Fuerza Patria alertó sobre posibles conflictos judiciales que podrían derivar del nuevo marco laboral: “Porque, como hay problemas de constitucionalidad, hay problemas de contradicción de los acuerdos suscriptos con la OIT, que algunos tienen rasgo constitucional, la industria del juicio se va a duplicar. Va a haber muchísima más conflictividad judicial en este terreno”.

En otro pasaje de la entrevista, Grabois se refirió a las condiciones de los trabajadores monotributistas y de plataformas digitales, resaltando la necesidad de nuevas regulaciones para proteger a estos sectores.

“Eso en todas las naciones civilizadas del planeta, en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, está regulado. Entonces, regular que no te pueda castigar un algoritmo por no estar todo el día arriba de una moto es algo bastante sencillo de hacer. Y no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de las multinacionales más importantes del mundo”, describió.

El dirigente de Unión por la Patria remarcó que la inteligencia artificial y la precarización afectan a los sectores medios y a los trabajadores estatales

El legislador planteó la urgencia de considerar el futuro del empleo ante la irrupción de la inteligencia artificial, que, según sus palabras, “ya hoy está desplazando trabajadores de un montón de trabajo de lo que llaman de cuello blanco, un montón de trabajadores de sectores medios, y va a desplazar muchísimos en los próximos meses y en los próximos años. ¿Cuál va a ser la transición para esos trabajadores?”.

Sobre el impacto de la reforma laboral en los sectores más vulnerables, el diputado instó a pensar en una economía plural que contemple no solo al sector privado tradicional, sino también a las nuevas tecnologías, al sector público y al comunitario.

Además, puso en relieve el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de tareas de cuidado, señalando la ausencia de políticas públicas para ese segmento.

En el cierre de la entrevista, Grabois apuntó directamente contra quienes, a su entender, cambian de postura política según las circunstancias: “Hay gente que me puede tener mucha bronca, en algunos sectores sociales, pero más o menos siempre anduve por el mismo lado. Los que se cambian de camiseta, los que se cambian de ideas, de ideología, de pensamiento como de camiseta, ¿están actuando por convicción y mejoramiento del país o por intereses?”.