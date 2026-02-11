Indemnizaciones, cuotas y Fondo de Asistencia Laboral: cómo la reforma laboral modifica el escenario para grandes empresas y pymes

Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en hasta 18 cuotas, mientras que las grandes empresas disponen de un máximo de 12 pagos

En el canal de streaming Infobae en vivo, la reforma laboral fue eje de discusión durante una entrevista exclusiva que desmenuzó sus principales artículos. El análisis giró sobre la estructura de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y el impacto de las nuevas reglas para el empleo registrado. El equipo planteó: “El cálculo de la indemnización sobre el mejor sueldo del año sigue siendo fundamental para los trabajadores en contexto inflacionario”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, la primera placa sobre indemnizaciones abrió el debate. Aziz explicó: “Hubo un intento del oficialismo para que la indemnización se calcule sobre el salario promedio y no el mejor del año, lo que perjudicaría al laburante”. Barbería advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo: “En un contexto inflacionario, promediar los sueldos del año destroza el valor de la indemnización”.

El Fondo de Asistencia Laboral: alivio o desfinanciamiento

La discusión se trasladó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los artículos más controvertidos de la reforma. Aziz detalló: “El FAL permite que las pymes destinen un 2,5% de las remuneraciones a un fondo especial, en lugar de aportar ese porcentaje al sistema previsional”. Iglesias observó: “No es dinero extra, sino que se redirige lo que ya se aporta a la ANSES”.

El panel coincidió en que el fondo, aunque pensado como un alivio para las pymes, genera dudas por el tiempo que tardaría una pequeña empresa en acumular lo necesario para cubrir una indemnización. Iglesias puntualizó: “Una pyme con pocos empleados tardaría muchísimo en juntar ese dinero, mientras una gran empresa lo hace mucho más rápido”. Malena de los Ríos sostuvo: “El espíritu es dar previsibilidad para pasar de la informalidad a la formalidad”.

Aziz agregó: “La pyme puede pagar la indemnización en hasta dieciocho cuotas, un esquema que busca evitar la asfixia financiera al momento de un despido”. Barbería aportó: “El fondo funciona como un seguro mutual, no es necesario que la pyme junte cada peso antes de la desvinculación”.

La reforma laboral enfrenta a grandes empresas y pymes por el nuevo sistema de indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral

Indemnizaciones, cuotas y la disputa por los beneficios

El debate también giró sobre el fraccionamiento del pago indemnizatorio. Aziz expuso: “Las grandes empresas pueden abonar en hasta doce cuotas, mientras que las pymes tienen dieciocho; el empleador toma esa decisión según su necesidad financiera, sin acuerdo con el trabajador”.

Iglesias planteó un punto clave: “Eliminar del cálculo de la indemnización los bonos y premios favorece a las grandes empresas, que son las únicas que suelen pagarlos; las pymes casi no los tienen”. Malena de los Ríos sumó su mirada sobre la solvencia: “El foco también hay que ponerlo en si la pyme tiene esa espalda para afrontar la indemnización, porque muchas veces el trabajador termina no cobrando”.

Ultraactividad sindical y convenios colectivos: el Senado define

En el cierre, el panel abordó el cese de la ultraactividad de cláusulas sindicales, otro punto de tensión. Aziz explicó: “La ley obliga a renegociar los convenios colectivos antes de su vencimiento; mientras tanto, sólo rige la Ley de Contrato de Trabajo”. Barbería identificó el dato: “Esto podría cambiar en el Senado, según fuentes parlamentarias”.

Iglesias remarcó la incertidumbre política: “Hay artículos que aún generan resistencia, incluso entre senadores cercanos al oficialismo”. El equipo concluyó que el desenlace depende de la pulseada en la Cámara alta y del margen de maniobra que el Poder Ejecutivo logre sostener en la negociación.

