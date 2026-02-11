Política

Indemnizaciones, cuotas y Fondo de Asistencia Laboral: cómo la reforma laboral modifica el escenario para grandes empresas y pymes

El análisis en Infobae al Regreso abordó los puntos más polémicos de la reforma laboral, desde el sistema de indemnizaciones hasta el Fondo de Asistencia Laboral. El equipo planteó cómo la ley impactaría de manera desigual entre grandes empresas y pymes, en un contexto marcado por la pulseada política en el Senado

Guardar
Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en hasta 18 cuotas, mientras que las grandes empresas disponen de un máximo de 12 pagos

En el canal de streaming Infobae en vivo, la reforma laboral fue eje de discusión durante una entrevista exclusiva que desmenuzó sus principales artículos. El análisis giró sobre la estructura de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral y el impacto de las nuevas reglas para el empleo registrado. El equipo planteó: “El cálculo de la indemnización sobre el mejor sueldo del año sigue siendo fundamental para los trabajadores en contexto inflacionario”.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, la primera placa sobre indemnizaciones abrió el debate. Aziz explicó: “Hubo un intento del oficialismo para que la indemnización se calcule sobre el salario promedio y no el mejor del año, lo que perjudicaría al laburante”. Barbería advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo: “En un contexto inflacionario, promediar los sueldos del año destroza el valor de la indemnización”.

El Fondo de Asistencia Laboral: alivio o desfinanciamiento

La discusión se trasladó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los artículos más controvertidos de la reforma. Aziz detalló: “El FAL permite que las pymes destinen un 2,5% de las remuneraciones a un fondo especial, en lugar de aportar ese porcentaje al sistema previsional”. Iglesias observó: “No es dinero extra, sino que se redirige lo que ya se aporta a la ANSES”.

El panel coincidió en que el fondo, aunque pensado como un alivio para las pymes, genera dudas por el tiempo que tardaría una pequeña empresa en acumular lo necesario para cubrir una indemnización. Iglesias puntualizó: “Una pyme con pocos empleados tardaría muchísimo en juntar ese dinero, mientras una gran empresa lo hace mucho más rápido”. Malena de los Ríos sostuvo: “El espíritu es dar previsibilidad para pasar de la informalidad a la formalidad”.

Aziz agregó: “La pyme puede pagar la indemnización en hasta dieciocho cuotas, un esquema que busca evitar la asfixia financiera al momento de un despido”. Barbería aportó: “El fondo funciona como un seguro mutual, no es necesario que la pyme junte cada peso antes de la desvinculación”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La reforma laboral enfrenta a
La reforma laboral enfrenta a grandes empresas y pymes por el nuevo sistema de indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral

Indemnizaciones, cuotas y la disputa por los beneficios

El debate también giró sobre el fraccionamiento del pago indemnizatorio. Aziz expuso: “Las grandes empresas pueden abonar en hasta doce cuotas, mientras que las pymes tienen dieciocho; el empleador toma esa decisión según su necesidad financiera, sin acuerdo con el trabajador”.

Iglesias planteó un punto clave: “Eliminar del cálculo de la indemnización los bonos y premios favorece a las grandes empresas, que son las únicas que suelen pagarlos; las pymes casi no los tienen”. Malena de los Ríos sumó su mirada sobre la solvencia: “El foco también hay que ponerlo en si la pyme tiene esa espalda para afrontar la indemnización, porque muchas veces el trabajador termina no cobrando”.

Ultraactividad sindical y convenios colectivos: el Senado define

En el cierre, el panel abordó el cese de la ultraactividad de cláusulas sindicales, otro punto de tensión. Aziz explicó: “La ley obliga a renegociar los convenios colectivos antes de su vencimiento; mientras tanto, sólo rige la Ley de Contrato de Trabajo”. Barbería identificó el dato: “Esto podría cambiar en el Senado, según fuentes parlamentarias”.

Iglesias remarcó la incertidumbre política: “Hay artículos que aún generan resistencia, incluso entre senadores cercanos al oficialismo”. El equipo concluyó que el desenlace depende de la pulseada en la Cámara alta y del margen de maniobra que el Poder Ejecutivo logre sostener en la negociación.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

reforma laboralFondo de Asistencia LaboralInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Gabriel Bornoroni habló sobre el debate de la reforma laboral: “Está todo encaminado para que podamos aprobarla”

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados adelantó que esperan la media sanción del Senado para terminar de aprobar la iniciativa en la Cámara Baja. Además, se refirió a la discusión de la ley penal juvenil: “Para dictamen ya tenemos los números”

Gabriel Bornoroni habló sobre el

Pese a la demora en el lanzamiento de la Agencia de Migraciones, Monteoliva refuerza los controles fronterizos

La nueva estrucutra que conducirá Diego Valenzuela se encuentra lista, a la espera de la firma del decreto. El organismo estadounidense de inspiración y los planes a futuro

Pese a la demora en

Reforma laboral: Kicillof ratificó su perfil opositor a Milei y participó de la marcha al Congreso

Escoltado por algunos dirigentes de su espacio -el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)- pero sin poder de fuego en el recinto, el mandatario volvió a cuestionar el proyecto que se debate en el Senado. “No va a mejorar la situación de ningún trabajador”, planteó

Reforma laboral: Kicillof ratificó su

Debate sobre la reforma laboral: “Si tu sistema no funcionó, ¿Por qué no podemos probar algo distinto?”

Jonathan Acosta de la UOCRA e Isidro Bonicato de Universitarios por La Libertad Avanza debatieron en Infobae a la Tarde, donde abordaron la informalidad laboral, el rol de los sindicatos y el impacto de la medida en el sistema previsional

Debate sobre la reforma laboral:

Diputados: el oficialismo logró dictamen de mayoría y el Congreso se encamina a ratificar el Acuerdo Mercosur-UE

El tratado de libre comercio entre los bloques regionales será tratado en la sesión de mañana, junto con el régimen penal juvenil. La Argentina sería el primer país de la región en ratificarlo. Qué implica

Diputados: el oficialismo logró dictamen
DEPORTES
Messi confirmó que sufrió una

Messi confirmó que sufrió una lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico: cuándo se jugará

Juan Manuel Cerúndolo y la ambición de volver a la élite: “Quiero ser un jugador más completo”

Lindsey Vonn fue operada por tercera vez tras la grave caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno: las imágenes que compartió

La increíble historia de los Saubidet-Birkner: quince miembros de una familia argentina participaron en los Juegos Olímpicos

Antonela Roccuzzo dio detalles de la rutina saludable que siguen con Lionel Messi: “Es una forma de vida”

TELESHOW
Rulo Schijman habló de los

Rulo Schijman habló de los rumores entre Gabriela Sari y Facundo Arana: “Él me llamó cuando explotó todo”

Sergio Lapegüe grabó los destrozos en el violento asalto a la casa de su madre, que tiene 90 años y padece Alzheimer: el video

Cuatro delincuentes asaltaron a la madre de Sergio Lapegüe en su casa de Banfield

Malena Valenzuela recordó junto a su madre su milagrosa recuperación de un ACV: “23 años de renacimiento”

Andrea Rincón, luego de la polémica con Milo J: “Me disculpo, lo que menos quise es ofenderlo”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se alinea con reglas

Panamá se alinea con reglas globales para regular la pesca del atún rojo

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Tiroteo en Canadá: la policía identificó a la atacante como una mujer trans de 18 años con problemas de salud mental