El Gobierno responsabiliza a la Izquierda por los incidentes y descarta que tenga impacto en la votación

Protestas en las inmediaciones del Congreso contra la Reforma Laboral (Jaime Olivos)

Pese a haber caracterizado, en la previa, de “pacífica” la movilización convocada para esta tarde por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno Nacional le atribuye los disturbios en las inmediaciones del Congreso a las organizaciones de izquierda y descarta que tenga impacto en la votación por la Reforma Laboral que se debate desde la mañana en la Cámara de Senadores.

“Es la izquierda, siempre. Pero aquí ni se siente”, sostuvo a Infobae un legislador libertario desde el recinto donde desde las 11 se da tratamiento a uno de los proyectos más importantes del temario que el Ejecutivo envió para las sesiones extraordinarias. En las calles aledañas, la Policía de la Ciudad y los efectivos de las fuerzas involucradas respondían con gases y balas de goma a la avanzada de los manifestantes contra el cordón de seguridad que resguardaba los principales accesos del Congreso.

Con 17 detenidos y varios referentes de la izquierda y el campo popular en la zona para exigir la liberación de los demorados, el Ministerio de Seguridad promete avanzar judicialmente contra los identificados. Además, analiza a extender las denuncias contra las organizaciones involucradas, como lo han hecho en otras protestas, aunque hasta entonces se trata de una idea en estudio.

Tras la catarata de mensajes que publicaron los funcionarios en redes, incluso el presidente Javier Milei, contra el episodio que incluyó el lanzamiento de bombas molotov y varias piedras contra los efectivos, una fuente calificada insistió en que el órigen de los desmadres surgió de los partidos trotkistas que, según planteó, “buscaban que se pudra”. Pese a la resistencia del sector a la reforma, rechazó que la escalada de la protesta presione a los senadores que debaten el proyecto que, en las últimas horas, se vio sometido a cambios para la obtención de su sanción.

Incidentes en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la Reforma Laboral (Jaime Olivos)

“No me parece que tengamos un contexto en el que lo de afuera modifique lo que ocurra adentro. Además, el Gobierno esta decidido a reprimir a quienes desconozcan el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado”, argumentó un alfil violeta a este medio.

El escenario, aunque fugaz, hizo que más de uno en Balcarce 50 aludiera a la jornada del 14 de diciembre de 2017, fecha en la que la Cámara de Diputados trataba la reforma previsional enviada por el presidente Mauricio Macri.

“En aquel entonces, la existencia de una coalición de gobierno hacía más complejo sostener la reforma porque internamente había fisuras. Acá no las hay y el Gobierno tiene en su ADN no cometer los mismos errores que Juntos por el Cambio”, confesó ante este medio una voz del ecosistema libertario.

Luego de haber implementado más de 28 cambios en el proyecto, entre ellos, la determinación de mantener las cuotas solidarias hasta 2028 y eliminar la reducción en las contribuciones patronales para las obras sociales, en Balcarce 50 evitaron confrontar con la central y prefirieron apuntar directamente contra la izquierda. “La izquierda cavernícola”, sintetizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde su cuenta de X y le valió la compartida del mandatario que replicó además otros mensajes del estilo combinados con argumentos ensayados sobre las “maravillas” de la reforma.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, participaron de la jura de los nuevos legisladores en el Senado de la Nación

Con parte de la mesa política en el Congreso en respaldo de la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene previsto seguir el tramo final de la sesión, escoltada por Manuel Adorni, desde los palcos de la Cámara Alta en el horario estimado para la votación.

Por estas horas, en el campamento oficialista se muestran optimistas con la media sanción y vatician al menos 43 respaldos en la votación general, con algunas variaciones en la definición particular. “Según los acuerdos de ayer, no debería haber problemas”, reafirmó uno de los funcionarios comprometidos en la recolección de voluntades.