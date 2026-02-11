Política

Con la reforma laboral, el Gobierno enfrenta hoy su primera batalla en el Congreso que podría marcar el pulso de las extraordinarias

Las autoridades nacionales aceptaron realizar una serie de cambios sobre el proyecto original, ante la presión de diferentes sectores, y ahora sí tendrían los votos para que se apruebe. Los referentes del Gabinete seguirán la sesión en el recinto. El rol de las provincias

Guardar
Diego Santilli, Eduardo y Martín
Diego Santilli, Eduardo y Martín Menem e Ignacio Devitt, en el Congreso

Luego de meses de negociaciones, reuniones y planificación, el Gobierno pondrá en juego este miércoles los acuerdos a los que llegó con los diferentes sectores políticos -que le costaron varias conseciones-, cuando se trate finalmente en el Senado la reforma laboral, que podría significar el primer triunfo legislativo de La Libertad Avanza del 2026.

Las autoridades nacionales están confiadas de que tienen los votos necesarios como para que el proyecto acordado con la oposición “dialoguista” obtenga fácilmente la media sansión y pase a la Cámara de Diputados, donde el escenario es más complejo.

Fueron horas frenéticas las que se vivieron desde comienzos de esta semana, en las que los principales referentes del oficialismo se dedicaron casi exclusivamente a conseguir los apoyos para la iniciativa que originalmente se iba a debatir en diciembre pasado, pero que se postergó hasta esta fecha para evitar una posible derrota, ya que en ese momento no tenían un número de respaldos garantizado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó el lunes recibiendo en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados electorales de los libertarios y que tiene influencia sobre la senadora Silvana Schneider.

El ministro del Interior recibió
El ministro del Interior recibió en la Casa Rosada al gobernador de Chaco

El martes, en tanto, el funcionario se reunió directamente con la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, que junto a su compañero de banca Carlos Arce responden al mandatario de esa provincia, Hugo Passalaqcua, con quien “El Colo” conversó en noviembre.

En paralelo, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, fue el nexo entre el Poder Ejecutivo y los aliados en el recinto, con los que terminó acordando las modificaciones sobre el proyecto que luego fueron avaladas por la mesa política nacional.

Una de las decisiones más importantes que se tomaron fue la de eliminar la baja al impuesto a las Ganancias prevista para las empresas, un punto que era fuertemente rechazado por los gobernadores, pero que también habría sido puesto en duda por el propio Ministerio de Economía.

No son pocos los mandatarios locales que aseguran que en la Casa Rosada los “usaron como excusa para retirar una medida que también perjudicaba al superávit fiscal”, prioritario para el presidente Javier Milei.

En total, fueron 28 los artículos que se modificaron o eliminaron del texto original, los cuales entre el lunes y el martes Bullrich discutió con los representantes de los otros bloques, y luego convalidó con el resto de la cúpula libertaria.

La mesa política terminó de
La mesa política terminó de definir la estrategia legislativa el martes (Presidencia)

Una vez que tuvo el visto bueno, la ex ministra de Seguridad encabezó una conferencia de prensa en el Senado para anunciar el acuerdo al que había llegado con los otros espacios. Lo hizo acompañada por el jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO, Martín Goerling.

En la reunión del lunes no estuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que hasta último momento no definirán su posición. El gobernador Claudio Vidal habla con ellos, pero suelen tener juego propio. Lo más probable es que terminen votando a favor, según pudo saber este medio.

En el Congreso, como es habitual en cada sesión importante, estarán siguiendo de cerca los acontecimientos algunos de los máximos referentes libertarios, como Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

No se descarta que en algún momento de la jornada aparezcan también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como ocurrió en el pasado.

En los alrededores del Palacio Legislativo, por otra parte, será protagonista la marcha a la que convocaron contra la reforma laboral las dos CTA y la CGT, a pesar de que esta última organización consiguió varios cambios en el proyecto que la benefician.

Distintas agrupaciones marcharán al Congreso
Distintas agrupaciones marcharán al Congreso contra la reforma laboral (Emiliano Lasalvia / AFP)

Otra vez un grupo de sindicalistas eligió mantener sus intereses sectoriales y sus privilegios a costa de perjudicar a todos los argentinos”, consideró respecto de esta manifestación una fuente cercana a Milei.

En este sentido, las autoridades nacionales defendieron la norma que se va a debatir este miércoles, al considerar que “la modernización laboral es para los trabajadores informales, para las PyMEs y para los jóvenes que no consiguen su primer empleo”.

Al respecto, remarcan que “hoy, el 50% de los trabajadores argentinos, es decir, aproximadamente 5 millones de personas, trabajan en la informalidad, sin ningún tipo de derecho”.

“Argentina tiene la misma cantidad de trabajadores formales en blanco que hace 12 años y es el país que menos empresas crea en América Latina cada 100.000 habitantes. Además, está en el top 3 de países con mayor presión impositiva. La modernización laboral no quita derechos, sino que soluciona estos problemas”, aseguran en Balcarce 50.

Sobre la protesta, en el Gobierno sostienen que, “si los sindicalistas realmente se preocuparan por los trabajadores, buscarían una solución a la informalidad”.

El Gobierno cuestiona la movilización
El Gobierno cuestiona la movilización de la CGT

“Se oponen a la modernización, pero no tienen ninguna propuesta para defender a quienes supuestamente dicen representar”, cuestionó uno de los integrantes del Gabinete.

Por otra parte, el oficialismo ya comenzó a preparar la batalla en Diputados, Cámara a la que será enviada esta reforma una vez que -si todo sale según los planes de LLA- sea aprobada en el Senado.

Aquí la situación es diferente, ya que los números para la Casa Rosada son más finos y no hubo tantas conversaciones, más allá de un encuentro entre Santilli y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Uno de los puntos que acordó Bullrich fue que la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se creará para que las empresas puedan pagar las indemnizaciones en caso de despido injustificado, sea controlado por la comisión de Previsión y Seguridad Social.

El martes por la tarde, la bancada de La Libertad Avanz se juntó en el Congreso para hablar de todos los temas que había en agenda, ya que el jueves el oficialismo se jugará otra apuesta importante con el tratamiento del régimen penal juvenil.

El debate continuará luego en
El debate continuará luego en Diputados, Cámara que es presidida por Martín Menem (REUTERS/Alessia Maccioni)

Por la mañana, el Ejecutivo retiró el texto que había conseguido dictamen el año pasado y envió uno nuevo, que tiene varios aportes de los aliados -como Ritondo- y fija la edad de imputabilidad en los 14 años y no en los 13, entre otros cambios.

Si bien todavía no comenzó a discutirse, en el bloque que lidera Gabriel Bornoroni ya tienen en mente pedir la presidencia de la mencionada comisión, que todavía no fue constituida luego del recambio legislativo.

No obstante, y a pesar de que es un escenario más adverso, el espació asegura que la reforma laboral será también aprobada en Diputados sin ningún cambio respecto de lo que llegue del Senado.

De todas formas, y como precaución, Milei va a extender el periodo de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que le da margen al Congreso para terminar de votar el proyecto, si es que tiene que volver eventualmente a la Cámara Alta.

Como justificación, se alude a una cuestión técnica, ya que por reglamento interno tiene que haber una ventana de al menos 10 días entre el dictamen de una iniciativa -en Diputados se firmaría el 18 de este mes- y el final de las sesiones.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoSenadoReforma laboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

La CGT enfrenta una reforma laboral con cambios que no alcanzan y una movilización llena de riesgos

Los contrastes de una jornada clave que mostrará el debate en el Senado del proyecto oficial y la concentración sindical en la calle para expresar su rechazo. La pérdida de poder del gremialismo, como telón de fondo

La CGT enfrenta una reforma

Mauricio Macri prepara una agenda federal para reactivar al PRO de cara al 2027

El puntapié inicial será en Puerto Madryn, en marzo. El ex presidente buscar contener la sangría de dirigentes y prevé visitar a intendentes y gobernadores

Mauricio Macri prepara una agenda

Acuerdo Mercosur-UE: LLA confía en tener los votos en Diputados y el peronismo no define una posición

El oficialismo incluyó la aprobación del tratado de libre comercio en la sesión de este jueves, junto con el régimen penal juvenil. Apuestan a lograr el aval parlamentario antes que otros países de la región para obtener más beneficios. El Congreso de Brasil lo hará después del Carnaval

Acuerdo Mercosur-UE: LLA confía en

El Gobierno acelera con la sanción de la reforma laboral y trata de amortiguar el impacto de la inflación

El oficialismo hizo concesiones, no sólo a los gobernadores, para allanar el camino al proyecto. Apuesta fuerte en el Senado y espera sancionarlo en Diputados sin demoras. El dato del IPC también sacudió la agenda. La línea creciente de precios suma ocho meses

El Gobierno acelera con la

Marcha de la CGT contra la reforma laboral: el Gobierno vaticina que será “minoritaria” y sin grandes conflictos

Con el protocolo de seguridad definido y luego de varios cambios en el proyecto favorables al sindicalismo, en Casa Rosada le bajaron el precio a la convocatoria prevista para la Plaza de los Dos Congresos

Marcha de la CGT contra
DEPORTES
Informe especial: por qué los

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: los habaneros

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen para debatir nuevas fuentes de financiación y garantías de seguridad para Ucrania

Los perros y los gatos pueden ser portadores secretos de ADN en las escenas del crimen

Con un show, Leonor Benedetto y Alberto Favero homenajean a Borges: “Ni él ni nadie puede hacer nada por los que no quieren cambiar”