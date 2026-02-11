Política

Cese de actividades en el subte por una fuerte protesta sindical contra la reforma laboral: “Tenemos un gobierno que se dedica a desprestigiar la única herramienta que tenemos”

Los trabajadores del transporte porteño anunciaron una interrupción del servicio en rechazo a los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional, en el marco de una jornada de movilización coordinada por distintas centrales gremiales. Néstor Segovia, metrodelegado, habló con Infobae Al Amanecer y brindó detalles acerca de la protesta sindical

La medida sindical contra la reforma laboral no implica un paro, sino la suspensión total del servicio de subte y premetro en adhesión a una movilización nacional

A partir de las 21:00 horas, los trabajadores del subte y premetro de Buenos Aires suspenderán actividades en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei. Néstor Segovia, delegado sindical de la Línea C, justificó la medida en diálogo con Infobae en Vivo. El metrodelegado señaló el profundo descontento entre los empleados y su adhesión a la lucha sindical coordinada por la CGT, las dos CTA y, especialmente, la CATT.

“Nosotros nos estamos adhiriendo a la lucha que larga la CGT, las dos CTA y sobre todo la CATT, donde estamos en contra totalmente de la reforma laboral que propone el Gobierno”, afirmó Segovia en diálogo con Infobae Al Amanecer. Subrayó detalles de su rechazo: “Hay 113 capítulos que no benefician para nada a los trabajadores”.

El dirigente explicó la modalidad de protesta: “Esta tarde vamos a hacer movilización y el subte a partir de las nueve de la noche va a parar, todo el subte y el premetro”. Aclaró el carácter de la medida: “No es un paro, es un cese de actividades que vamos a hacer en todo el transporte de la CATT”.

Néstor Segovia, metrodelegado de la Línea C, justifica la protesta sindical alegando un profundo descontento y la coordinación con CGT, CTA y la CATT (Gustavo Gavotti)

Segovia sostuvo que la crisis social es grave y se agrava constantemente. “En los barrios la gente está sin plata, no tiene para comer, no tiene para viajar”, relató. Al describir el entorno económico, puntualizó: “Aumentó el gas, aumenta la luz, aumentó la comida y los salarios no alcanzan”.

También expuso la difícil situación de los trabajadores estatales: “Estuve escuchando de los policías que ganan ciento cincuenta mil o doscientos cincuenta mil pesos y después rellenan todo y llegan 700 mil pesos. Es una vergüenza total”.

Al mimsmo tiempo, el sindicalista criticó la apertura de importaciones y la falta de apoyo a la industria nacional. “Hoy cierran las empresas porque está todo caro. En vez de comprar un teléfono en Argentina, lo traés de China por dos pesos. ¿Qué va a hacer esa pyme o esa empresa? No se explica muy bien a la clase trabajadora. No se protege la industria argentina", cuestionó.

El panorama, según Segovia, es preocupante: “Almacenes y kiosquitos cerraron y únicamente abren ferias americanas, tortillas para vender en la calle o cualquier cosita para poder sobrevivir”.

Acerca de la posición de los gobernadores y la representación política, fue tajante: “Me da vergüenza que digan que son peronistas. ¿Quién tiene que decidir por la clase trabajadora? Ellos están sentados en un fangote de guita y a cambio de eso entregan a toda la clase trabajadora”.

Los trabajadores del subte y premetro de Buenos Aires anuncian un cese de actividades desde las 21:00 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei (Télam)

Asimismo, reconoció diferencias en el movimiento sindical, pero apostó a la acción colectiva: “Tengo diferencias, pero no quiero criticar a mis pares. Me gustaría que hoy estuviéramos parando todo el país. Sé que la CGT va a salir, la 2CTA va a salir a parar”.

El delegado también manifestó su repudio a la campaña de desprestigio que, según él, impulsan el Gobierno y algunos medios: “Tenemos un gobierno que se dedica, junto con algunos medios, a desprestigiar la única herramienta que tenemos, desprestigiar a todas las centrales de sobriedad”.

Segovia envió un mensaje a la clase política y a los gobernadores, insistiendo en la responsabilidad de los representantes provinciales: “Votamos a nuestros representantes por el bien de nuestra familia, para tener un plato de comida, un sueldo digno, una casa digna. No para que nos lleven al ajuste y a volver al año 1800 para estar ganando dos pesos”.

De cara al futuro, anticipó la posible escalada de la protesta sindical: “Tengo fe que en cualquier momento vamos a salir y esto recién empieza. El Gobierno no va a tener excusas cuando salgamos a parar”, declaró. Para cerrar, el sindicalista indicó que la gestión de Milei coloca a los trabajadores en un lugar secundario y concentra su respaldo en los sectores empresariales más poderosos.

