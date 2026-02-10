Política

Extraordinarias en el Congreso: el oficialismo negocia a contrarreloj para blindar los proyectos claves

Mientras el oficialismo intensifica los contactos con los bloques dialoguistas para garantizar los votos necesarios, el Gobierno ajusta el texto de la reforma laboral en medio de tensiones con la oposición y el sindicalismo. Los detalles del escenario político y parlamentario fueron analizados por Nacho Girón en Infobae en Vivo

Guardar
El Congreso de Argentina se prepara para una sesión clave donde se definirá el futuro de la reforma laboral impulsada por el oficialismo

Patricia Bullrich profundiza las negociaciones con los bloques dialoguistas en el Senado de la Nación Argentina a pocas horas de la sesión que definirá la reforma laboral. La senadora de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro de más de tres horas con referentes del Pro, el sector radical, Provincias Unidas y partidos provinciales, con el objetivo de sellar consensos decisivos para avanzar con las modificaciones propuestas por el oficialismo. Según Nacho Girón en Infobae en Vivo Al Amanecer, las modificaciones última hora solo se conocerán durante la misma votación prevista para el miércoles.

Fuentes parlamentarias citadas por Infobae en Vivo indicaron que Bullrich repasó “artículo por artículo” cada punto de la futura reforma junto a los principales actores del diálogo. “Hicimos un repaso artículo por artículo de toda la ley que se va a votar el miércoles. Llegamos a un acuerdo muy sólido respecto a una ley laboral muy equilibrada, muy buena. El miércoles, a votarla al Congreso, acá”, expresó Bullrich al término de la reunión. Así buscó reflejar el clima de entendimiento con sectores clave de la oposición.

El oficialismo dirigido por Javier Milei se encuentra enfocado en blindar el texto final ante riesgos de cambios imprevistos. Girón advirtió que las modificaciones “no se van a conocer ahora en un texto definitivo, sino que se van a hacer precisamente durante la sesión”. Desde el entorno del Gobierno admitieron que cuentan con respaldo suficiente para la aprobación general, aunque plantearon que las dificultades podrían surgir en la discusión por capítulos individuales.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Patricia Bullrich refuerza las negociaciones
Patricia Bullrich refuerza las negociaciones con senadores del Pro, la UCR y partidos provinciales para asegurar los votos necesarios para la reforma laboral (Photo by AFP)

Bullrich presentará el resultado de la negociación a la mesa política oficialista, compuesta por referentes de todos los sectores del Gobierno, incluyendo a Milei. En las horas previas a la sesión, el oficialismo remarcó una postura de firmeza ante los eventuales cambios, aunque reconoció ante que “algo vamos a tener que entregar” para no trabar el avance de la ley.

Desde el sector radical, la senadora Carolina Losada reafirmó el apoyo de los bloques dialoguistas. “El corazón de la ley estaban totalmente de acuerdo, que ellos iban a apoyar de todo el sector, todo el ala radical, iba a estar dando su voto positivo a esta reforma laboral, que era muy importante, muy necesaria, sin poner demasiados obstáculos”, sostuvo Losada en declaraciones a Infobae al Amanecer.

El sindicalismo emerge como un actor central en esta fase crítica. Según anticipó Girón, los sindicatos lograron preservar derechos clave, sobre todo la continuidad de los aportes sindicales obligatorios. Fuentes del ciclo matutino subrayaron que el sector gremial cerró filas en defensa de estas prerrogativas e intentará evitar pérdidas sustanciales en su capacidad financiera.

El oficialismo ajusta el texto
El oficialismo ajusta el texto definitivo de la ley laboral y prevé introducir modificaciones durante la votación parlamentaria del miércoles (Maximiliano Luna)

En contraposición, el peronismo articula la mayor resistencia al proyecto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó la iniciativa: “No tiene nada que ver con la reforma laboral de Milei, que es de la época de las cavernas, es la que hizo... Siempre quiso hacer la derecha. No tiene un elemento de modernización, no tiene un elemento de novedad”, afirmó Kicillof al comparar con experiencias internacionales y cuestionar los acuerdos sin consenso.

Al margen de la reforma laboral, la sesión parlamentaria también tratará el proyecto de régimen penal juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad a catorce años. La Iglesia Católica, por medio de Cáritas Nacional y comisiones episcopales, manifestó su rechazo y sostuvo, según detallaron en Infobae en Vivo que la reducción de la edad penal “no resuelve el problema, lo profundiza”.

A la expectativa de la jornada decisiva, en el oficialismo y la dirigencia sindical fue creciente la atención sobre los bloques fundamentales de la reforma. El futuro inmediato del PJ bonaerense también se ve impactado, debido a la próxima designación de Kicillof como presidente del partido tras el acuerdo con el sector de Máximo Kirchner, de acuerdo a información dicha por Girón.

El sindicalismo argentino defiende la
El sindicalismo argentino defiende la continuidad de los aportes sindicales obligatorios y busca preservar prerrogativas clave frente a la reforma RS Fotos

Mientras las negociaciones giran en torno a puntos neurálgicos y el sindicalismo refuerza la defensa del aporte obligatorio, el desenlace se perfila como una señal de fortaleza gremial, más que un éxito pleno de los sectores dialoguistas.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Patricia BullrichSenado de la Nación ArgentinaJavier MileiSindicatosModificaciones Última HoraReforma Laboral ArgentinaInfobae al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El Gobierno tuvo que retirar su reforma penal juvenil y enviará otra que lleva la edad de imputabilidad a 14 años

La iniciativa será remitida con modificaciones. Tras alcanzar un consenso con sectores de la oposición y ajustar el financiamiento para su implementación, buscarán la media sanción esta misma semana. Hoy se conocerán nombramientos en las comisiones clave

El Gobierno tuvo que retirar

En el segundo año de Milei, Argentina retrocedió 5 lugares en el ranking global que mide la corrupción

Quedó en el puesto 104 sobre 182 países, cuando el año anterior se había ubicado en el 99. Obtuvo 36 puntos sobre 100 del país más transparente, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que mide Transparencia Internacional

En el segundo año de

El Gobierno unificó las embajadas ante Bélgica y la Unión Europea tras la designación de Fernando Iglesias

El Ejecutivo aclaró que las funciones de ambas sedes no se modificarán. Además, alegó que se tomó esta decisión con el objetivo de evitar duplicidades

El Gobierno unificó las embajadas

Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral

Los trenes y los colectivos funcionarán normalmente, pero decidieron paros parciales en el sector aeronáutico, marítimo, portuario y en los subtes. Habrá huelga de 24 horas de la UOM y de los estatales de ATE, entre otros

Qué sindicatos van a parar

Discreción y proximidad a las fronteras: por qué registraron actividad del Tren de Aragua en Corrientes

La Justicia Federal correntina desarticuló una banda y capturó a dos “lobos solitarios” vinculados a la organización terrorista en dos años. Cuáles son las claves para la elección del territorio

Discreción y proximidad a las
DEPORTES
Franco Colapinto saldrá a pista

Franco Colapinto saldrá a pista en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: horario, cómo verlos en vivo y todo lo que hay que saber

La leyenda del esquí que abandonó los Juegos Olímpicos de Invierno tras una caída sufrió una grave lesión y deberá pasar por “múltiples cirugías”

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

TELESHOW
Cami Homs celebró el cumpleaños

Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca: inflables, decoración pastel y familia ensamblada

La emotiva despedida de Miguel Ángel Rodríguez tras su paso por MasterChef: “Voy a hacer algo que nunca hice”

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Narco uruguayo Luis Fernández Albín

Narco uruguayo Luis Fernández Albín inició huelga de hambre en la cárcel y otros presos se sumaron a su reclamo

Es hora de que Estados Unidos admita que tiene un problema con la marihuana

Jefe de Hong Kong critica decisión sobre puertos en Panamá

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello