Extraordinarias en el Congreso: el oficialismo negocia a contrarreloj para blindar los proyectos claves

Patricia Bullrich profundiza las negociaciones con los bloques dialoguistas en el Senado de la Nación Argentina a pocas horas de la sesión que definirá la reforma laboral. La senadora de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro de más de tres horas con referentes del Pro, el sector radical, Provincias Unidas y partidos provinciales, con el objetivo de sellar consensos decisivos para avanzar con las modificaciones propuestas por el oficialismo. Según Nacho Girón en Infobae en Vivo Al Amanecer, las modificaciones última hora solo se conocerán durante la misma votación prevista para el miércoles.

Fuentes parlamentarias citadas por Infobae en Vivo indicaron que Bullrich repasó “artículo por artículo” cada punto de la futura reforma junto a los principales actores del diálogo. “Hicimos un repaso artículo por artículo de toda la ley que se va a votar el miércoles. Llegamos a un acuerdo muy sólido respecto a una ley laboral muy equilibrada, muy buena. El miércoles, a votarla al Congreso, acá”, expresó Bullrich al término de la reunión. Así buscó reflejar el clima de entendimiento con sectores clave de la oposición.

El oficialismo dirigido por Javier Milei se encuentra enfocado en blindar el texto final ante riesgos de cambios imprevistos. Girón advirtió que las modificaciones “no se van a conocer ahora en un texto definitivo, sino que se van a hacer precisamente durante la sesión”. Desde el entorno del Gobierno admitieron que cuentan con respaldo suficiente para la aprobación general, aunque plantearon que las dificultades podrían surgir en la discusión por capítulos individuales.

Bullrich presentará el resultado de la negociación a la mesa política oficialista, compuesta por referentes de todos los sectores del Gobierno, incluyendo a Milei. En las horas previas a la sesión, el oficialismo remarcó una postura de firmeza ante los eventuales cambios, aunque reconoció ante que “algo vamos a tener que entregar” para no trabar el avance de la ley.

Desde el sector radical, la senadora Carolina Losada reafirmó el apoyo de los bloques dialoguistas. “El corazón de la ley estaban totalmente de acuerdo, que ellos iban a apoyar de todo el sector, todo el ala radical, iba a estar dando su voto positivo a esta reforma laboral, que era muy importante, muy necesaria, sin poner demasiados obstáculos”, sostuvo Losada en declaraciones a Infobae al Amanecer.

El sindicalismo emerge como un actor central en esta fase crítica. Según anticipó Girón, los sindicatos lograron preservar derechos clave, sobre todo la continuidad de los aportes sindicales obligatorios. Fuentes del ciclo matutino subrayaron que el sector gremial cerró filas en defensa de estas prerrogativas e intentará evitar pérdidas sustanciales en su capacidad financiera.

En contraposición, el peronismo articula la mayor resistencia al proyecto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó la iniciativa: “No tiene nada que ver con la reforma laboral de Milei, que es de la época de las cavernas, es la que hizo... Siempre quiso hacer la derecha. No tiene un elemento de modernización, no tiene un elemento de novedad”, afirmó Kicillof al comparar con experiencias internacionales y cuestionar los acuerdos sin consenso.

Al margen de la reforma laboral, la sesión parlamentaria también tratará el proyecto de régimen penal juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad a catorce años. La Iglesia Católica, por medio de Cáritas Nacional y comisiones episcopales, manifestó su rechazo y sostuvo, según detallaron en Infobae en Vivo que la reducción de la edad penal “no resuelve el problema, lo profundiza”.

A la expectativa de la jornada decisiva, en el oficialismo y la dirigencia sindical fue creciente la atención sobre los bloques fundamentales de la reforma. El futuro inmediato del PJ bonaerense también se ve impactado, debido a la próxima designación de Kicillof como presidente del partido tras el acuerdo con el sector de Máximo Kirchner, de acuerdo a información dicha por Girón.

Mientras las negociaciones giran en torno a puntos neurálgicos y el sindicalismo refuerza la defensa del aporte obligatorio, el desenlace se perfila como una señal de fortaleza gremial, más que un éxito pleno de los sectores dialoguistas.

