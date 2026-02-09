El oficialismo se mostró abierto a negociar cambios y confió que la reforma laboral “sale”

El senador Bartolomé Abdala en Infobae en vivo

En una entrevista con el nuevo programa Infobae al Amanecer, el senador oficialista Bartolomé Abdala anticipó que la reforma laboral cuenta con respaldo para su aprobación y defendió la estrategia de negociación del oficialismo. El debate se produce en medio de intensas discusiones políticas y sociales por el futuro del trabajo en la Argentina.

En el inicio de una semana decisiva, el senador nacional Bartolomé Abdala afirmó en Infobae en vivo que “la reforma laboral va a salir”, aunque reconoció que el texto final podría diferir del dictamen original.

“No tenemos ninguna duda de que va a salir y eso nos posibilita llamar a reunión el 11, justamente para tratar un tema que, a decir verdad, es una ley vetusta, una ley que ya tiene muchísimos años”, remarcó el legislador de La Libertad Avanza y presidente provisional del Senado, al referirse al proyecto que divide aguas en el Congreso.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Abdala respondió sobre el margen de negociación que enfrenta el oficialismo en la Cámara Alta y el rol de los distintos bloques. “Sacamos el dictamen, teníamos ya los votos para sacarla tal cual, y fuimos prudentes en el sentido en que postergamos el tratamiento de diciembre para febrero para escucharlos a todos”, explicó el senador, y agregó: “Nuestro Gobierno escucha y está dispuesto a consensuar y acordar”.

Reforma laboral: entre la urgencia y la negociación política

El debate sobre la reforma se da en un contexto de fuerte presión sindical y resistencia de la oposición. Desde la Casa Rosada se había filtrado que la voluntad del presidente Javier Milei era no modificar el proyecto, pero Abdala relativizó esa rigidez: “Las modificaciones son leves en función del sentido a donde se tiene que ir a modernizar una ley que realmente era sumamente necesario”. Y subrayó: “El mayor diálogo y acuerdo son con los bloques dialoguistas”.

De hecho, este lunes la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se reunirá con un grupo de legisladores que exigen cambios para acompañar la ley y cuyo apoyo podría ser determinante para destrabar la discusión.

Uno de los puntos más sensibles es el impacto de la reforma en la coparticipación provincial, sobre todo por los cambios en el impuesto a las ganancias de las sociedades. Abdala reconoció: “Hay puntos donde somos más firmes que en otros, pero lo veremos en el minuto noventa, Nacho. Eso se va a resolver en la sesión y no tengo ninguna duda de que la Argentina necesita esta ley”.

Cifras oficiales muestran que, aunque la población casi se duplicó en las últimas décadas, la cantidad de trabajadores formales se ha mantenido en torno a seis millones. Abdala advirtió: “En un país con veintidós millones de habitantes había seis millones de trabajadores formales y hoy, con casi cincuenta, seguimos teniendo esos seis millones. Me parece que los datos matan relato y claramente hay que repensar y discutir una ley que sea diferente”.

Los ejes innegociables y las demandas del sector privado

Consultado por las líneas rojas del oficialismo, Abdala fue categórico: “Hay un norte que es justamente buscar la modernidad laboral, que el sector privado tenga la posibilidad de tener una ley que incentive a contratar más gente. Mientras eso no quede afectado, nosotros no tenemos problema de ir adelante en la sanción de la ley”.

El senador defendió el espíritu de la reforma y remarcó que busca ser un puente entre la informalidad y la formalidad. “Muchísima gente está en el mercado informal y necesita realmente tratar de tener jubilación, de tener vacaciones, de estar contenida y no estar en la marginidad como se está actualmente”, señaló.

Al detallar los puntos auspiciosos para los trabajadores, Abdala enumeró: “En primer lugar, los trabajadores que hoy están en el mercado marginal tienen la posibilidad, este puente que te decía, de entrar en la formalidad, con lo cual eso ya es sumamente beneficioso”. Y completó: “Esta ley es uno de los efectos necesarios que tenemos que brindarle al sector privado para que se anime a invertir y a consolidarse en la Argentina”.

El rol de los sindicatos y la interna en el oficialismo

La reforma laboral enfrenta el rechazo de la CGT, que la tilda de “ideológica y maliciosa”. Abdala desestimó las críticas: “Es una ley vetusta, es una ley que tenemos que permitirnos discutir y conversar. Lo que ellos manifiestan me tiene sin cuidado, porque claramente ellos se expresaron, los escuchamos, y lamentablemente tengo que decir la verdad, no nos convencieron, porque ellos siguen manteniendo su privilegio y su statu quo”.

El senador fue más allá y acusó de cinismo a la conducción sindical: “Desde la política, por definírtelo, es un cinismo puro. Quieren que algo no salga, pero a decir verdad, ellos mismos creo que interiormente saben que es algo bueno”.

La entrevista también abordó el rol de Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel en la pulseada legislativa. Abdala fue tajante: “El dato es que no lo está llevando (la negociación), lo está llevando solamente Patricia”. Y puntualizó sobre Villarruel: “Ella cumple un rol institucional y desde ese rol institucional es la exigencia que tiene que tener y que el pueblo argentino la ha puesto en ese lugar y ella tiene que cumplir en función de eso”.

