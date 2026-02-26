Qué sindicatos y gremios van a hacer paro este viernes 27 contra la reforma laboral y cuáles movilizarán a Congreso

Miembros del Frente Sindical Unidos (Fresu) marcharán mañana contra la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmó que convocará un paro nacional con movilización para este viernes 27 de febrero, alineando la protesta con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Senado argentino.

La decisión, confirmada tras una reunión en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), involucra a sindicatos del transporte, estatales y movimientos sociales, bajo la consigna “En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya”. Cada gremio adherente determinará de forma autónoma las modalidades de protesta.

El paro nacional propuesto por FreSU se despliega en un contexto de tensión sindical creciente y responde al inminente tratamiento legislativo de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La movilización iniciará a las 10 ante el Congreso, partiendo de Avenida de Mayo y Salta, en pleno centro porteño. Esta acción sindical marca un quiebre con la línea fijada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que impulsó un paro sin movilización la semana pasada.

La convergencia de sindicatos que no integran la CGT y otros que sí, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), subraya la fragmentación interna del movimiento obrero argentino frente a la iniciativa oficialista. La movilización se produce después de que la CGT ocupara la Avenida de Mayo en una medida de fuerza previa, a la que se sumaron la UOM, ATE y otros gremios integrantes de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

El Frente de Sindicatos Unidos convoca a un paro nacional y movilización al Congreso el 27 de febrero a las 10:00h en Avenida de Mayo y Salta, exigiendo el rechazo a la reforma laboral y mejoras salariales

“Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Javier Milei y Patricia Bullrich no festejen por anticipado”, determinó por redes sociales Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Y concluyó: “Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al gobierno”.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, utilizó el escenario de la Avenida de Mayo para exigir públicamente a la CGT la convocatoria de un paro de 36 horas con movilización en caso de una nueva sesión parlamentaria sobre la reforma.

Esta demanda expone la presión interna y las fricciones dentro de la principal central obrera, que por ahora optó por no acompañar las manifestaciones callejeras. La negativa de la UOM a convocar un cese general de actividades —limitándose solo a la movilización de sus afiliados— evidenció matices en la estrategia sindical ante la coyuntura legislativa.

Quiénes adhieren al paro y cuáles son las acciones previstas

El bloque encabezado por FreSU confirmó la adhesión de ATE y la participación activa de ambas CTA —Central de Trabajadores Argentinos y CTA Autónoma— junto a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).

La UOM, si bien participará con una convocatoria para que sus afiliados marchen al Congreso, decidió no sumarse al cese total de actividades impulsado por FreSU, optando por una modalidad diferenciada dentro de la misma jornada de protesta.

Póster anunciando el paro y la movilización del viernes 27 de febrero contra la reforma laboral y por un aumento salarial, convocado por ATE con el Congreso Nacional de fondo

La CGT resolvió no realizar paro ni movilización este viernes en el Congreso, cuando los senadores discutan la aprobación de la reforma laboral. En su lugar, programó una marcha para el lunes próximo hacia el Palacio de Tribunales, con el objetivo de respaldar la impugnación judicial que presentará contra la norma promovida por Javier Milei.

La conducción sindical optó por una acción más restringida: no convocará a trabajadores ni afiliados, sino únicamente a dirigentes y delegados para participar en la movilización.

Esta modalidad replica el formato y el lugar de la primera protesta organizada por la CGT contra el gobierno de Milei, ocurrida el 27 de diciembre de 2023, cuando la central también marchó a Tribunales para respaldar una presentación judicial en rechazo del DNU 70.