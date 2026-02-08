Política

Milei canceló su agenda de esta semana a EEUU y viajará a mediados de mes para inaugurar la Junta de la Paz junto a Donald Trump

El cambio en el cronograma lo confirmó Manuel Adorni, debido a “la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana”. En su lugar, estará el ministro Federico Sturzenneger

Guardar
Milei viajará el 19 de
Milei viajará el 19 de febrero para la inauguración del nuevo bloque impulsado por Trump

El jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni, anunció este domingo cambios en la agenda del presidente Javier Gerardo Milei a raíz de la invitación recibida para inaugurar el “Board of peace” o Junta de la Paz junto a Donald Trump el 19 de febrero en Washington.

De este modo, el viaje del mandatario a Estados Unidos previsto para mañana lunes fue cancelado. En representación suya, irá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según detalló Adorni, Milei participará de algunas actividades pero de forma remota, desde Buenos Aires.

“En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para el día de mañana hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, explicó el jefe de Gabinete y aclaró que la agenda prevista para el próximo viaje “aún no ha sido confirmada”.

Tal como había anunciado horas atrás este medio, Trump invitó a Milei para abrir las sesiones de la Junta de la Paz que buscará reconstruir Gaza.

Además de Milei, Trump remitió invitaciones a otros 26 líderes mundiales que integran el board de la Junta. Milei compartirá idéntico escenario con el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado.

Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel-aceptó integrar la Junta pese a la presencia de Turquía y Qatar, dos países que actúan en tándem para proteger a Hamas y condenar al gobierno de Jerusalén.

Trump invitó formalmente a Javier
Trump invitó formalmente a Javier Milei a ser uno de los miembros fundadores del Board of Peace.

El 18 de febrero, Netanyahu tiene una cita con Trump en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán. En Israel aseguraron a Infobae que “no habría que descartar” una reunión entre Milei y Netanyahu, si finalmente coinciden sus agendas en DC.

Los dos jefes de Estado fueron invitados a la reunión de la Junta de la Paz, que sesionará el 19 de febrero.

La invitación de Milei a la primera sesión de la Junta ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos.

En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana. Y ahora se suma la posible visita de Milei en respuesta al gesto político de Trump.

Además de su viaje a Estados Unidos para la tercera semana de este mes, se espera que el Presidente viaje a Chile a principios de marzo y trabajan en un posible retorno a Europa que podría tener lugar a finales de febrero, aunque hasta entonces no hay confirmación oficial y habría que ver si lo haría desde EEUU o vuelve al país.

“Hay un viaje previsto para finales de febrero que no se los voy a contar porque no tengo los detalles. Lejos, muy lejos, no tan lejos”, deslizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que anunció la firma del tratado comercial con Estados Unidos. Se especula, ahora, que tenía que ver con la novedad de la Junta de la Paz.

El viaje cancelado iba a comenzar este lunes 9 de febrero. Sturzenegger reemplazará a Milei en la Gala de Prosperidad Hispana, que se celebrará el martes 10 en Mar-a-Lago, el condominio de su par republicano Trump en Florida.

Había planes de disertar en el Council of the Americas, un prestigioso foro de debate del país y es probable que su lugar lo tome el ministro de Desregulación.

En todo caso, Milei volvería a EEUU en marzo, luego de dar inicio al período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, a la Argentina Week, que se realizará del 9 al 11 de ese mes en Manhattan.

“Va a ser el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina”, lo definió el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford en declaraciones a Radio Mitre.

La delegación que lo acompañará, todavía en definición, estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que también disertará durante el evento, y posiblemente el canciller Pablo Quirno, y partirá el 8 de marzo para retornar el 10.

