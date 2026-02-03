Tras ofrecerle la presidencia a Kicillof, el kirchnerismo negocia el control del Congreso del PJ bonaerense

El congreso del PJ bonaerense también podría entrar en negociación. Hoy lo preside, Fernando Espinoza (foto: archivo)

La negociación por la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ) entró en horas decisivas. Hay conversaciones para que finalmente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quede al frente del partido a partir del 15 de marzo. Antes del 8 de febrero podría saberse, aunque también corre la chance de entrar en prórroga para la definción. Por estas horas, en el mundo peronista de la PBA hay conversaciones a distintas bandas. Que Kicillof sea el nuevo presidente del PJ de la provincia que gobierna abre ciertos reacomodamientos. Uno de ellos es el Congreso del partido, cuya presidencia actualmente la ostenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Pero si Kicillof es presidente del PJ bonaernese -en rigor del Consejo del partido- en nombre de una figura del Movimiento Derecho al Futuro como lo plantean desde este sector, en el kirchnerismo no descartan que en el marco de la negociación también se incluya la integración del Congreso del partido y que quien lo lleve adelante sea una figura nítida del cristinismo. “Todavía falta mucho y hay miles de escenarios posibles”, admite una fuente que forma parte de la negociación.

El Congreso provincial se consolida como el órgano de mayor peso institucional dentro del partido, con facultades que lo colocan en una posición de control y decisión sobre el Consejo provincial. Entre sus atribuciones centrales, el Congreso puede designar a los integrantes de la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina Partidario y la Comisión Fiscalizadora, además de aprobar los reglamentos internos y de las comisiones permanentes de consulta y asesoramiento.

El último Congreso del PJ bonaerense se llevó adelante en el distrito de Merlo y fue presidido por Fernando Espinoza

La injerencia del Congreso Provincial se expresa en la potestad de supervisar la actuación del Consejo provincial y otros organismos partidarios. El cuerpo puede corregir la conducta de sus propios miembros, revisar sanciones impuestas por el Consejo y solicitar informes a todos los órganos y afiliados que ejerzan cargos ejecutivos o legislativos. Esta dinámica refuerza la idea de un Congreso con capacidad de control efectivo sobre el funcionamiento del partido.

El Congreso Provincial también tiene la facultad de intervenir los PJ locales durante un plazo de hasta un año si detecta infracciones graves a la Carta Orgánica o a la legislación electoral. También puede modificar o anular resoluciones de cualquier órgano partidario, incluido el propio Consejo Provincial, siempre que cuente con el apoyo de los dos tercios de los congresales presentes. Para cambios estructurales en la Carta Orgánica, la mayoría requerida es igualmente calificada.

Inicio de reuniones

Son varias las herramientas con las que cuenta el Congreso. El acuerdo y los lugares a ocupar no están cerrados ni mucho menos. De esto se habló este martes en lo que fue el primer encuentro entre representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y referentes cristinistas. Delegados de Máximo Kirchner por un lado y de Axel Kicillof por el otro se juntaron para empezar a ordenar los términos de un esquema de unidad que decantaría en que finalmente Kicillof asuma el control del consejo.

“Empezamos bien, pero de acá al domingo hay mil escenarios posibles”, confió a Infobae uno de los participantes del encuentro que reunió a intendentes, ministros, legisladores provinciales y la vicegobernadora, Verónica Magario.

El domingo vence el plazo para presentar candidaturas. Sin embargo, según pudo saber este medio, el partido podría pedir una prorroga; tal como sucedió con la presentación de avales que se estiró también hasta el domingo y originalmente cerraba este martes.

Nadie descarta que haya un enroque entre las conducciones del consejo y del congreso del partido. Es decir que el kirchnerismo ceda la presidencia del Consejo para que el sucesor de Kirchner sea Kicillof y que Espinoza deje el congreso para que llegue a ese lugar alguien referenciado en CFK.

Por lo pronto, la figura de la expresidenta sigue orbitando. Orednó a los suyos dejar de lado la interna del PJ bonaerense. Una muestra la dio la intendenta en uso de licencia de Quilmes y jefa política de ese distrito, Mayra Mendoza, cuando este lunes se reunió en el PJ quilmeño y planteó que “en un mundo en pugnas cada vez más agresivas y de un país en el que Javier Milei profundiza su ataque a la soberanía nacional y a nuestras comunidades, creemos que el peronismo no debe responder con división y disputa interna, sino con unidad, buscando síntesis y poniendo en el centro de sus preocupaciones la necesidad de que los pueblos recuperen su bienestar”.

En línea con Máximo Kirchner, Mayra Mendoza pidió por la uidad del PJ bonaerense

A la par de todos -y a modo de reaseguro- desde el MDF empezarán a definir nombres para una posible lista propia para el Consejo del partido en caso de que no haya acuerdo con el cristinismo. Además de la presidencia y las vices, habrá que ocupar lugares para treinta y dos consejeros titulares y dieciséis suplentes, distribuidos en cuatro titulares y dos suplentes por cada sección electoral. Además, se suman quince consejeros titulares y nueve suplentes adicionales, de los cuales cinco titulares y tres suplentes representan a la mujer, cinco titulares y tres suplentes a la juventud, y cinco titulares y tres suplentes a los gremios que se eligen por voto directo y secreto de los afiliados, y el mandato de los consejeros se extiende por cuatro años. Además, en la conformación del Consejo debe respetarse la paridad de género establecida por la ley 27.412.

En este marco, en las próximas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantendrá conversaciones con intendentes de las distintas secciones electorales para ya definir los nombres por sección. Todo, en un escenario comparable al cierre de listas de septiembre, cuando el kicillofismo llegó a presentar listas propias ante la demora del acuerdo con el kirchnerismo y el Frente Renovador. Fue una estrategia para presionar. Luego se desistió en el plan.