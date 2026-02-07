Con miras a 2027, Karina Milei quiere ordenar la interna de LLA en San Luis: quién podría quedar al frente

La funcionaria es, además, presidenta del partido

Luego de la fuerte interna del año pasado que generó un conflicto institucional y derivó en la intervención del partido, Karina Milei está tratando de ordenar a La Libertad Avanza en San Luis con el objetivo de convocar a elecciones y definir a las nuevas autoridades locales, con varios dirigentes de peso ya anotados.

Esta provincia fue la última en la que el oficialismo nacional consiguió el reconocimiento legal como fuerza política por parte de la Justicia, a principios de febrero del 2025, pero desde entonces sufrió varios percances.

Es que, en este primer momento, quien quedó a cargo del sello en el distrito fue el diputado Carlos D´Alessandro, quien todavía integraba el bloque violeta y se mostraba leal a la Casa Rosada.

Sin embargo, los roces comenzaron durante el armado para las elecciones legislativas puntanas del pasado 11 de mayo, cuando el dirigente no quiso aceptar a los candidatos que pedía el armador Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

Carlos D´Alessandro está enemistado con Menem (Daniel Vides/NA)

Al mismo tiempo, también buscó competir en los comicios Rodolfo Negri, un empresario de la salud con buena relación con el gobernador Claudio Poggi y que además es prosecretario de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.

Ante los enfrentamientos públicos y sin haber podido llegar a un acuerdo, Negri se adelantó e inscribió un frente con el nombre del partido, pero esta decisión no contó nunca con el respaldo de Balcarce 50.

Por su parte, D´Alessandro intentó hacer una jugada similar y denominar a su boleta como “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como principal referente al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Finalmente, el primero de ellos debió competir con una lista llamada “Viva La Libertad, Carajo”, mientras que el segundo lo hizo con la marca “Tercera Posición”, que ya existía.

Sin embargo, ningulo de los dos contó con el apoyo de la hermana del Presidente y terminaron quedando muy por detrás, consiguiendo menos del 10 por ciento de los votos en los municipios que se pusieron en juego.

La ruptura terminó de concretarse a mediados de agosto último, cuando el apoderado del espacio a nivel nacional, Santiago Viola, viajó a la provincia para intervenir el sello, que ya no respondía a las órdenes de Casa Rosada.

Karina Milei ordenó intervenir el partido en San Luis

Casi en simultáneo, D´Alessandro anunciaba que se retiraba del bloque para crear uno nuevo junto a Marcela Pagano, Gerardo González y Lourdes Arrieta, odos enemistados con los Menem.

Frente a esta situación, y ahora con el escenario más claro, en su carácter de presidenta del partido, Karina Milei ordenó que se reinicie el proceso para recuperar el control de La Libertad Avanza en San Luis.

“Se abrió la afiliación, que es lo que se está haciendo en este momento para sumar afiliados, ordenar todo y, en un plazo lógico, llamar a elecciones y poner nuevas autoridades”, explicó a Infobae una fuente cercana a la funcionaria.

En este sentido, ya hay varios dirigentes con peso en Buenos Aires que aparecen como posíbles autoridades de la provincia: los principales son los senadores Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, esposa de Negri.

Abdala es presidente provisional del Senado

Los dos tienen intenciones de competir y ya disputaron poder a lo largo del 2025, cuando no pudieron consensuar una lista para presentarla ante la cúpula libertaria, aunque ahora podría haber bandera blanca.

“Entiendo que esta vez pueden ir juntos, sobran los motivos para que eso suceda. Quién irá primero o segundo lo decidirá Karina”, remarcó a este medio una persona cercana a losprotagonistas.

En un plano más abajo aparece la flamante diputada Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano de la administración de Poggi y que accedió a una banca en los comicios de octubre por LLA.

Tras haber ganado las legislativas de mayo, el mandatario local optó por no presentar una boleta propia para las nacionales y, en cambio, manifestó públicamente su apoyo a su ex funcionaria.

“No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial importante, lo digo como Claudio Poggi, como ciudadano y vecino de San Luis”, remarcó días antes de las elecciones.

De todas formas, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia todavía no empoderaron a ninguno de ellos y optan por la competencia, al menos por el momento: “Seguramente se hará la votación interna y veremos quién gana. A menos que haya unidad y vayan con una sola lista”, señalan.