Política

Reforma laboral: los aportes de empresas y gremios podrían complicar al Gobierno en su negociación con los aliados

Los dialoguistas no validarán una vara distinta entre ambos actores, mientras la Casa Rosada no da señales claras sobre si será “voluntaria” para todos. Esto genera una curiosa unión entre Cámaras de empleadores y sindicatos. Millonarios fondos en juego

Guardar
La jefa libertaria en el
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los líderes de la CGT cuando se debatió la reforma laboral en comisiones, en diciembre pasado

A medida que se acerca la fecha de la sesión extraordinaria que el oficialismo senatorial pidió junto a aliados para el próximo miércoles -anoche fue convocada para las 11-, con el fin de discutir la reforma laboral en la Cámara alta, comenzaron a abrirse las ventanas por donde el diablo “mete la cola”. La cuestión no es menor e involucra a millonarios fondos en juego: una mayoría de legisladores dialoguistas le advirtió al Ejecutivo libertario que si los aportes del proyecto no son “voluntarios” para sindicatos y empresas, es decir, misma vara para todos y sin excepción, no acompañarán los artículos involucrados en dicha temática.

El debate no es nuevo, ya que la administración de Javier Milei mantuvo diversas compulsas de este tipo en la ley Bases de 2024 -no lo consiguió- y en decretos luego frenados en la Justicia, por citar algunos ejemplos. Son tres los ítems a considerar. El primero refiere a la cuota sindical, que la cede el empleado que está afiliado a un gremio de manera voluntaria. Aquí, no existe ninguna objeción.

Por otra parte, el segundo -y mega jugoso- apunta al aporte solidario, que se descuenta a todos los trabajadores del sector bajo el argumento de los “eventuales” beneficios de las negociaciones colectivas. Aquí es donde varios miran de reojo y, siempre en el plano político, el dardo traspasó la epidermis, dermis e hipodermis de un puñado de senadores. “Si eso sale como voluntario acá, la apuesta real es que se trabe en Diputados”, sentenciaron desde un despacho aliado -y de peso- a Infobae. Es decir: no hay todavía un consenso blindado.

Como si fuera poco, los supuestos “representantes” de empresarios pusieron el grito en el cielo con el artículo 128 del dictamen de mayoría, que se firmó en diciembre pasado. El mismo plantea: “Los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

El pleno de la Cámara
El pleno de la Cámara alta durante la sesión extraordinaria realizada el 26 de diciembre último (Maximiliano Luna)

Este medio adelantó, a fines de enero último, la postura que primaba en dialoguistas. En esa ocasión, un importante senador confió: “Si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector. Es decir, lo más justo y ecuánime para todos”. No obstante, los inconvenientes aparecieron en las últimas 96 horas y no a través de la Cámara alta, sino desde la propia Casa Rosada, con funcionarios premium que susurraron otra melodía. No se sabe si para confundir u operar.

El panorama de la sesión parece claro, a esta altura. La sesión extraordinaria ya es oficial y habrá una cumbre final entre oficialismo y dialoguistas durante la tarde del lunes. Ahí ya no existirán más reinterpretaciones ni vueltas y el borrador definitivo deberá ser convalidado por las partes o, al menos, un conglomerado de 37 voluntades de las 44 entre ambos grupos.

Como el despacho tendrá modificaciones inevitables, será trascendental la organización de la votación en particular de la iniciativa. Es allí donde La Libertad Avanza deberá pulir al máximo su estrategia. Los potenciales aliados ruegan que no haya sorpresas de último momento ni tuerca sin ajustar. Siempre corre el temor de jugadas pasadas desde Balcarce 50 -en general, tendientes a virulentas-, aunque apuestan a la muñeca de Bullrich. En una sintonía menos positiva se halla el kirchnerismo: su jefe, el formoseño José Mayans, activó ayer un encuentro virtual. “Un poco bajón todos. Parece que nos van a ganar”, reconoció un experimentado integrante de la bancada a Infobae.

Temas Relacionados

Reforma laboralAportesSindicatosEmpresariosPatricia BullrichLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entre el PJ Bonaerense y el Senado, el peronismo afronta un tembladeral que profundiza las grietas internas

Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

Entre el PJ Bonaerense y

El Senado convocó a una sesión para elegir a sus autoridades de cara al inicio del año legislativo

La Libertad Avanza busca equilibrar el poder entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel ante la renovación de cargos estratégicos

El Senado convocó a una

Tras reglamentar la Emergencia en Discapacidad, qué piensa el Gobierno para la pediátrica y la universitaria

El Gobierno evalúa alternativas para insistir con la derogación de las leyes, aunque admite que podría acatar los fallos judiciales. “Somos respetuosos de la división de poderes”, argumentaron

Tras reglamentar la Emergencia en

Argentina y EEUU preparan el ejercicio militar conjunto de alto despliegue “más importante de la historia reciente”

Se denominará “Daga Atlántica”. Vendrán las Boinas Verdes, los Comandos Aéreos y los marines estadounidenses. Los detalles del operativo que se conocen hasta ahora

Argentina y EEUU preparan el

Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios

La posición de resistencia está ganando terreno en la discusión interna y algunos mandatarios provinciales ya se muestran preocupados, aunque confían en que habrá modificaciones, ya sea antes o durante el tratamiento del proyecto

Reforma laboral: la postura intransigente
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El papel del nervio vago

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos

Paul Collier admite que se equivocó: por qué el humanismo redefine el concepto de prosperidad económica

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán