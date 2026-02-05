Política

El Senado convocó a una sesión para elegir a sus autoridades de cara al inicio del año legislativo

La Libertad Avanza busca equilibrar el poder entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel ante la renovación de cargos estratégicos

Guardar
Victoria Villarruel convocó la sesión
Victoria Villarruel convocó la sesión preparatoria para las 12 horas, en la que se renovarán autoridades clave del Senado (Foto: Gustavo Gavotti)

El próximo martes 24 de febrero, el Senado de la Nación celebrará su sesión preparatoria para definir las autoridades clave del cuerpo. Este encuentro se dará luego de que finalice el período de extraordinarias, en el que el oficialismo terminará de sondear el diálogo entre los diferentes sectores y la capacidad de acuerdos que puede tener de cara al año legislativo.

El proceso se activó tras la citación formal firmada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien instruyó que la sesión se realice a las 12 horas de ese día.

En esta instancia, se renovarán cargos como el presidente provisional, las vicepresidencias y las secretarías administrativa y parlamentaria, posiciones estratégicas tanto para la conducción parlamentaria como para el equilibrio de fuerzas, con la neuva conformación de la Cámara.

La sesión preparatoria responde al artículo 1° de su reglamento: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

“Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”, reza el segundo.

En tanto, el tercero deja en claro que “en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”.

El Senado definirá sus autoridades
El Senado definirá sus autoridades clave el martes 24 de febrero en una sesión preparatoria crucial para su funcionamiento (Foto: REUTERS)

Fuentes del Gobierno y del Senado le expresaron hace unas semanas a Infobae que “no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden”, evitando así escalar la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidenta, cuyas recientes estrategias políticas y comunicacionales no han mostrado resultados palpables.

La continuidad institucional parece inicialmente asegurada en ciertos puestos. La eventual confirmación de Alejandro Fitzgerald al frente de la secretaría administrativa —la oficina que gestiona todos los recursos del Senado— apunta a consolidar consensos entre bloques. Fitzgerald reemplazó a María Laura Izzo, cuya gestión fue considerada eficiente, y superó una serie de intentos fallidos, entre ellos el paso efímero de Emilio Viramonte Olmos.

El secretario administrativo de la
El secretario administrativo de la Cámara alta, Alejandro Fitzgerald (Foto: Adrián Escandar)

En la secretaría parlamentaria, la eficaz labor de Agustín Giustinian también facilitaría la estabilidad, asegurando el funcionamiento del “alma legislativa” de la Cámara alta. Este sector resulta determinante para coordinar con los diferentes bloques, afrontar la presión opositora y mantener a la Casa Rosada informada de la correlación de fuerzas para cada ley. Las funciones principales de esta área incluyen el ida y vuelta con las bancadas, amortiguar la presión opositora, definir estrategias y avisar con exactitud a la Casa Rosada los votos que hay —o no— para leyes.

La Presidencia provisional, segundo lugar en la línea de sucesión presidencial tras Victoria Villarruel, permanece como uno de los puntos más sensibles a resolver. Actualmente ocupa ese puesto el libertario Bartolomé Abdala, quien permaneció en función pese a maniobras internas que intentaron desplazarlo, demostrando resiliencia en un contexto político de fuertes disputas. Abdala se destacó por asumir la conducción en momentos de máxima tensión en el recinto, respaldado por figuras como el ex jefe de la bancada, Ezequiel Atauche.

En cuanto a la Vicepresidencia del Senado, su asignación corresponde al peronismo, una costumbre que no ha sido cuestionada en esta ocasión. Restan definirse las vicepresidencias primera y segunda, actualmente en manos del radicalismo y del peronismo disidente, respectivamente, así como las prosecretarías parlamentaria y administrativa.

Un caso particular es el de Manuel Ignacio Chavarría, titular de la prosecretaría de coordinación operativa y recientemente designado en la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Su nuevo cargo fuera del Senado no generó impedimentos formales, pero su decisión de solicitar una licencia “ad honorem” —en lugar de renunciar— generó malestar. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado, además de un chofer.

Temas Relacionados

SenadoSesión preparatoriaAutoridadesVictoria VillarruelLa Libetad AvanzaGobiernoJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Entre el PJ Bonaerense y el Senado, el peronismo afronta un tembladeral que profundiza las grietas internas

Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

Entre el PJ Bonaerense y

Tras reglamentar la Emergencia en Discapacidad, qué piensa el Gobierno para la pediátrica y la universitaria

El Gobierno evalúa alternativas para insistir con la derogación de las leyes, aunque admite que podría acatar los fallos judiciales. “Somos respetuosos de la división de poderes”, argumentaron

Tras reglamentar la Emergencia en

Reforma laboral: los aportes de empresas y gremios podrían complicar al Gobierno en su negociación con los aliados

Los dialoguistas no validarán una vara distinta entre ambos actores, mientras la Casa Rosada no da señales claras sobre si será “voluntaria” para todos. Esto genera una curiosa unión entre Cámaras de empleadores y sindicatos. Millonarios fondos en juego

Reforma laboral: los aportes de

Argentina y EEUU preparan el ejercicio militar conjunto de alto despliegue “más importante de la historia reciente”

Se denominará “Daga Atlántica”. Vendrán las Boinas Verdes, los Comandos Aéreos y los marines estadounidenses. Los detalles del operativo que se conocen hasta ahora

Argentina y EEUU preparan el

Reforma laboral: la postura intransigente se impone en el Gobierno y gana adeptos la idea de no hacer cambios

La posición de resistencia está ganando terreno en la discusión interna y algunos mandatarios provinciales ya se muestran preocupados, aunque confían en que habrá modificaciones, ya sea antes o durante el tratamiento del proyecto

Reforma laboral: la postura intransigente
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

El papel del nervio vago

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos

Paul Collier admite que se equivocó: por qué el humanismo redefine el concepto de prosperidad económica

Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán para reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán