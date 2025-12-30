Política

Desde el Gobierno sostienen que Villarruel habría frenado la designación de Milman en el Senado para complicar a Bullrich

En la Casa Rosada acusan a la Vicepresidenta de haber tenido una injerencia en la no materialización del nombramiento. Debería ser designado por Bartolomé Abdala, el Presidente Provisional. Desde el villarruelismo rechazan las versiones

(Nicolás Stulberg)
La relación entre la Casa Rosada con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, continúa siendo de ruptura absoluta. A la vez que el presidente Javier Milei decidió congelar el sueldo de la titular del Senado, dos miembros de la Mesa Política del Gobierno la acusaron de frenar el nombramiento de Gerardo Milman, hombre de Patricia Bullrich, como director dependiente de la Presidencia Provisional del Senado.

Habría acordado con el kirchnerismo y frenado el nombramiento”, marcó una fuente inobjetable de la Casa Rosada. Otra altísima fuente acusó: “Lo hacen con una persona atacada y declarada inocente por la justicia, que le inventaron la participación en el atentado a Cristina”. En el entorno de Villarruel desmienten tajantemente la versión. “No tenemos ningún tipo de injerencia en ese tipo de decisiones”, alegaron a Infobae.

“Gerry” Milman es un exdiputado nacional que pertenece al equipo político de Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Durante la investigación por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, desde sectores del kirchnerismo realizaron acusaciones que vinculaban al dirigente con una presunta responsabilidad en la planificación del caso. Días atrás, la Cámara Federal porteña confirmó el archivo parcial de la investigación y consideraron que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de supuesta autoría intelectual del hecho, ni para seguir produciendo medidas de prueba.

Gerardo "Gerry" Milman
Una semana atrás se dio a conocer que Milman fue propuesto para un cargo directivo en el Senado de la Nación: la Presidencia Provisional, a cargo de Bartolomé Abdala, formalizó la solicitud para que asuma como Director de Relaciones con las Provincias, según un memo interno firmado este viernes. “Lo único que hay de Milman es un memo”, aclararon desde la Presidencia del Senado, marcando que no hubo ninguna formalización del caso.

La entrada en escena del exdiputado resulta un cable de altísima tensión con el kirchnerismo. El solo trascendido previo a la sesión del Senado del último viernes hizo que senadores de la talla de Anabel Fernández Sagasti lo incluyeran en sus alocuciones. “Nos estamos enterando de que mientras al Senado de la Nación le ponen cero presupuesto para funcionar, por la ventana meten ñoquis con asesores de La Libertad Avanza como Milman. Espero que los gustos raros de Milman no los tengamos que pagar nosotros con los cero pesos del Senado”, esgrimió.

El documento, identificado como Memo HSN-0089869/2025 y fechado el 26 de diciembre, establece que la designación de Milman se encuadra dentro de la estructura administrativa de la Presidencia Provisional y actualmente se encuentra en estado “pendiente – visto”, aguardando los procedimientos administrativos necesarios. Este pedido ingresó al sistema bajo el expediente CCA-HSN-0019566/2025.

Memo con la designación de
La función propuesta, según el texto oficial, se orienta a fortalecer la articulación institucional entre el Senado y los gobiernos provinciales. El área en cuestión depende directamente de la Presidencia Provisional de la Cámara alta.

Hay versiones que hablan de que el nombramiento de Milman dificulta enormemente el diálogo con el kirchnerismo, que ya se vio en los nombramientos que se realizaron días atrás en la Auditoría General de la Nación (AGN). Entre las tres ternas que salieron de la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró colocar a una figura propia, Unión por la Patria a otra y una representante en nombre del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la restante. Los dos espacios mayoritarios votaron aquella cuestión, marginando la posición del PRO y de partidos minoritarios como la Unión Cívica Radical.

En tanto, Milei decidió mantener congelados su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado, pese al aumento que recibirán otros miembros del Gabinete. La medida fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae, que explicaron que la decisión responde a que "fueron los únicos elegidos por la gente“.

Mientras los cargos jerárquicos como ministros, secretarios y subsecretarios verán por primera vez un incremento salarial desde el inicio de la gestión, producto de una caída del 60% en el poder adquisitivo motivada por la inflación acumulada desde diciembre de 2023, la fórmula presidencial quedará autoexcluida por este decreto, que se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero.

La vicepresidenta ya había expresado en redes sociales su malestar por la situación: “Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, publicó en su cuenta de Instagram a inicios de 2025. Además, aseguró que no tenía autorización para “ganar un sueldo digno a su función”.

El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa una crisis sin vuelta atrás. La comunicación entre ambos se cortó meses atrás, y con la salida de Guillermo Francos como mediador, la nueva senadora Patricia Bullrich busca ahora mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado argentino profundizó el aislamiento de Victoria Villarruel, quien quedó al margen de las negociaciones y decisiones clave durante la sesión de este viernes, al tiempo que se evidenció la fragmentación interna en la Casa Rosada.

La sesión dejó ver la fractura oficialista también en la conducta de figuras como Ezequiel Atauche, quien alternó su alineación entre Bullrich y Villarruel. Durante el debate, Atauche destacó el aporte de “Santilli, Bullrich y Martín Menem” y redujo el papel de la vicepresidenta a un “rol institucional”.

