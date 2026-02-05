El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral: “Los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones”

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refiere a la reforma laboral y los cambios en las vacaciones

En medio de las tensiones con el sindicalismo por la reforma laboral, que el Gobierno apunta a tratarla el 11 de febrero en el Congreso, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió algunos puntos del proyecto y argumentó que los jóvenes “ya no quieren irse 35 días”, según los derechos y condiciones que establecen la legislación vigente.

“Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones”, señaló el funcionario del presidente Javier Milei, al pronunciarse sobre esos artículos de la reforma.

Cabe señalar que, en la actual Ley de Contrato de Trabajo (LCT), no se impide fraccionar los días de vacaciones ante la existencia de mutuo acuerdo entre el empleado y el trabajador. Pero sí establece que el asalariado pueda gozar de todos los días de licencia juntos, considerando el período normal entre octubre y abril. Con la nueva normativa, se refuerza la prerrogativa del fraccionamiento y se aclara que dicho descanso no pueda ser dividido en plazos no menores de 7 días.

El funcionario aclaró que la indemnización por despido se mantiene sin cambios, pero remarcó que la nueva redacción busca evitar litigios prolongados: “La indemnización continúa, aclarada para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar”.

Además, reiteró que la iniciativa incorpora un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pensado principalmente para pymes, que podrá ser utilizado al momento de una desvinculación voluntaria del trabajador. “Hoy eso se va a solucionar con un fondo que puede ser usado para eso”, puntualizó.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral

“Hay una instrucción de la ministra Sandra Pettovello: No se quita ningún derecho esencial en esta reforma”, remarcó que depende de la titular de la cartera de Capital Humano, en declaraciones a radio Rivadavia.

La discusión con la CGT

Sin embargo, tanto el sindicalismo como los abogados laboralistas piensan lo contrario. Es que la iniciativa original elimina principios e institutos favorables hacia el trabajador, restringe fuertemente el derecho de huelga, habilita el “banco de horas” en reemplazo del pago de horas extras, entre otras medidas. También deroga varios estatutos profesionales de actividad.

Las centrales obreras, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), evaluarán hoy avanzar en una medida de fuerza, con el objetivo de rechazar la reforma laboral.

Cordero destacó que la discusión sobre la reforma se dio en un marco institucional como el Consejo de Mayo, donde tuvo participación de la CGT en la elaboración del documento. “El Congreso tiene los representantes de la Nación elegidos por los ciudadanos de la Argentina. Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar que las instituciones funcionen normalmente”, afirmó el secretario, y remarcó: “Son costumbres que las personas no la ven con buenos ojos. Cada uno hace las acciones responsables frente a la sociedad”.

Julio Cordero, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger

Consultado sobre las garantías para los trabajadores, Cordero sostuvo que existen “motivos para que los trabajadores estén esperando a que esto suceda”, argumentando que “tenés el empleo registrado detenido desde 2011”. Y planteó que el pensamiento del presidente Javier Milei apunta a “reactivar la economía y generar trabajo formal”.

El conflicto con La Fraternidad

En cuanto al paro de trenes anunciado por el gremio de La Fraternidad, que se suspendió luego que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, Cordero señaló que la medida se definió “pensando en la gente”.

“Siempre conversamos con la ministra que tenemos muy claro que somos mediadores, somos una instancia donde las partes vienen libremente y negocian, colaboramos con datos y el procedimiento. Cuando alguna de las partes no terminan de ponerse de acuerdo, van a continuar negociando, pero una de ellas solicita la conciliación obligatoria para continuar con la paz social”, evaluó el funcionario. Y recordó que antes existía una costumbre “no muy buena” de lanzar una huelga antes de agotar la instancia de diálogo: “Primero hago el paro, y eso genera un daño y se molesta la gente. No es lo que la gente quiere”.

Trenes Argentinos (Foto: Adrian Escandar)

Sobre el conflicto salarial en sí, Cordero consideró que es la secretaría de Transporte junto con el sindicato la que evalúa los elementos para disponer de los aumentos, como “la dotación de personal”, que a veces prefieren “conservarla con la solidaridad salarial para que el aumento sea más moderado”. “O se tiene en consideración el valor de los boletos. Ellos tienen muchas cosas en consideración detrás de aumento salarial”, ejemplificó.