Política

Declararon la emergencia fitosanitaria por la presencia del picudo rojo de las palmeras

Una denuncia radicada en enero de este permitió identificar a los insectos en el territorio. Por esto, se aplicará un plan de contigencia hasta junio de 2027

Guardar
La presencia del insecto fue
La presencia del insecto fue detectada en enero de este año en la isla Martín García

Luego de que detectaran indicios de la presencia de la plaga conocida como Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria por el plazo de un año.

La medida fue oficializada esta madrugada, por medio de la publicación de la Resolución N° 133/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación de la presidente del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se estableció que la emergencia estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.

“El área bajo Emergencia Fitosanitaria abarca la superficie correspondiente a la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires”, aclararon, tras apuntar que deberán ponerse en marcha las políticas obligatorias de prevención, vigilancia y control de la plaga.

De la misma manera, la normativa obliga a todos los funcionarios y/o responsables a tener que denunciar “cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares compatibles con la plaga en cualquiera de sus estadios (larva, pupa, adulto) y/o daños sospechosos del Picudo Rojo de las Palmeras”. Asimismo, aclararon que la alerta deberá ser realizada en la oficina del SENASA más cercana o por cualquier medio de comunicación vinculado al organismo.

El SENASA había intensificado sus
El SENASA había intensificado sus esfuerzos para prevenir la entrada del picudo rojo

Entre los actores mencionados, las autoridades hicieron mención a toda persona responsable de la producción, multiplicación, importación o comercialización de palmeras, así como autoridades y organismos públicos.

En este sentido, remarcaron que la entrada en vigencia de la emergencia fitosanitaria fue posible gracias a una denuncia ingresada a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas (SINAVIMO), una plataforma que funcionaba bajo las directivas del SENASA.

La misma había sido radicada en enero de este año, en donde indicaron que había “daños aparentemente causados por el Picudo Rojo de las Palmeras sobre Phoenix canariensis y la presencia de insectos morfológicamente compatibles con la citada plaga en estado adulto y juvenil en la isla Martín García”.

A raíz de esto, la Dirección de Laboratorio Vegetal confirmó haber identificado la presencia del insecto Rhynchophorus ferrugineus Olivier, conocido como Picudo Rojo de las Palmeras, en muestras recolectadas recientemente.

En 2022, se detectó la
En 2022, se detectó la presencia del picudo rojo en las palmeras de Uruguay (AP)

Por este motivo, explicaron que era vital declarar la emergencia, debido a la amenaza que representa la plaga para el patrimonio fitosanitario nacional. Sobre todo, porque este tipo de insecto está catalogado como “Plaga Cuarentenaria Ausente en el Territorio Nacional” y actualmente no existen productos fitosanitarios autorizados para su control por parte del SENASA.

Asimismo, recordaron que la primera alerta sobre la presencia del picudo rojo se activó en 2022, luego de que constataran que se encontraba presente en Uruguay. Así, el objetivo de la declaración será fomentar la detección temprana y la colaboración entre los organismos responsables, además de alertar a los actores involucrados y a la sociedad sobre la importancia de tomar acciones contra la plaga.

Por otro lado, la normativa dictaminó que la Dirección Nacional de Protección Vegetal podrá extender el plazo de la emergencia o modificar tanto el área afectada como los principios activos permitidos para el combate de la plaga.

Al mismo tiempo que el organismo también podrá introducir medidas fitosanitarias adicionales para frenar su dispersión, establecieron que quienes infrinjan la normativa serán sometidos a las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley 27.233 y sus disposiciones reglamentarias.

Respecto al plan de contingencia aprobado, se incluyeron requerimientos de erradicación de ejemplares afectados, aplicación obligatoria de medidas de bioseguridad y uso controlado de productos fitosanitarios autorizados. Estos deberes alcanzaron tanto a operadores comerciales como a titulares de propiedades privadas, responsables de áreas protegidas y jurisdicciones provinciales o municipales.

En este sentido, la estrategia de control contempla, hasta el 30 de junio de 2027, la autorización provisional y excepcional de diversos principios activos como ACETAMIPRID, BENZOATO DE EMAMECTINA, CARBARIL, DIMETOATO, DINOTEFURAM, FOSMET, IMIDACLOPRID y TIAMETOXAM para tratamientos de endoterapia, y una selección de esos mismos compuestos para tratamientos de exoterapia.

En el caso de las aplicaciones exoterápicas, exigen la identificación de los ejemplares tratados, la delimitación de zonas de exclusión por 48 horas o hasta el secado del producto y la prevención de derivas durante la aplicación, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

Entre las obligaciones reglamentadas, está vedado el consumo de frutos provenientes de palmeras en tratamiento con estos productos hasta nuevo aviso. Asimismo, se requiere el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios y el respeto de las normativas vigentes a escala nacional, provincial y municipal.

Temas Relacionados

SENASAEmergencia fitosanitariaPicudo rojo de las palmerasIsla Martín GarcíaBuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno de los supuestos testaferros de Edgardo Kueider sigue siendo empleado de la Biblioteca del Congreso pero no cobra un sueldo

Aunque enfrenta cargos por lavado y fue suspendido, Daniel González aparece en la web oficial como integrante de la plantilla, mientras la Justicia investiga su rol en el entramado patrimonial del ex senador

Uno de los supuestos testaferros

La SIGEN detectó graves irregularidades en la empresa estatal Corredores Viales y pérdidas por más de $30 mil millones

El Gobierno ya presentó una denuncia penal en la Justicia, intervino la sociedad y anunció el inicio del proceso de privatización. El organismo es caro, opaco y deficitario. Todas las fallas corresponden a la gestión de Alberto Fernández

La SIGEN detectó graves irregularidades

El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior tras los cambios en áreas clave

Las principales modificaciones giran en torno a la subsecretaría de Asuntos Indígencias y a otras dependencias en las que se actualizaron sus objetivos

El Gobierno redefinió la estructura

Entre el PJ Bonaerense y el Senado, el peronismo afronta un tembladeral que profundiza las grietas internas

Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

Entre el PJ Bonaerense y

El Senado convocó a una sesión para elegir a sus autoridades de cara al inicio del año legislativo

La Libertad Avanza busca equilibrar el poder entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel ante la renovación de cargos estratégicos

El Senado convocó a una
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: un apagón

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos