Tambalea la conducción de La Libertad Avanza en Río Negro: el trasfondo de la disputa y una reunión clave

Karina Milei junto a Martín Menem y la diputada Lorena Villaverde en Río Negro

Mientras en un sector de la Casa Rosada, la presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, lograba que el senador neuquino Pablo Cervi salte del radicalismo al partido violeta; en salas contiguas se determinaba la continuidad o no de la diputada nacional Lorena Villaverde como presidenta provincial de LLA en Río Negro.

Y es que Villaverde visitó tres veces la Casa Rosada y una vez la Cámara de Diputados en medio de las medidas que tomaron las facciones opuestas a la suya en el partido provincial, todo a los fines de debilitarla y expulsar a toda su ala de la conducción rionegrina. Esto llegó a los más altos estratos del partido nacional, que tuvo como principal intermediador al armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

“Ella está en uso de licencia desde antes de las elecciones“, dicen sobre Villaverde fuentes inobjetables del partido nacional.

La estructura interna del partido sufrió cambios luego de que el senador por Río Negro, Enzo Fullone, liderara el proceso de renovación al interior del espacio que por estos años comandó políticamente Villaverde.

El diagnóstico del sector disidente era que la conducción no generaba una apertura de las afiliaciones ni de cuadros técnicos que pudieran generar las políticas para disputar las elecciones a gobernador del año próximo.

También no soslayaba esta cuestión: Villaverde no pudo asumir a la banca de senadora nacional por la que había sido electa. Aunque ella decidió no hacerlo, lo cierto es que el motivo fue la puesta en conocimiento de un antecedente suyo de cuando estuvo detenida en Estados Unidos por narcotráfico, aunque no registra condenas en su contra.

Lorena Villaverde

Aquello fue suficiente como para que la oposición -en particular, los apoderados del Partido Justicialista de Río Negro- presentara una impugnación para evitar que asumiera como senadora. Dado el revuelo del caso, que incomodó a los propios libertarios, Villaverde decidió renunciar a esa banca y continuar como diputada, cargo al que accedió en 2023.

Con todo eso sobre la mesa, Fullone impulsó una reunión partidaria que le hizo perder a Villaverde el control del Congreso partidario y de los órganos de fiscalización. La validación de estos cambios depende de la autorización de la Justicia electoral, pero en principio tuvieron la venia de parte de los dirigentes que comandan el partido a nivel nacional.

La Libertad Avanza tiene como autoridades nacionales a Karina Milei -como presidenta- y a Martín Menem -vicepresidente. En tanto, el encargado de auditar los asuntos políticos en cada uno de los territorios provinciales es el armador Eduardo “Lule” Menem.

Villaverde se reunió con Lule esta mañana en Casa Rosada, luego fue al despacho de Martín Menem en el Palacio del Congreso y más tarde se dirigió nuevamente para la Casa Rosada.

Aunque no dejaron trascender detalles del encuentro, una importante fuente de La Libertad Avanza marcó: “Va a seguir siendo diputada por La Libertad Avanza. Ha hecho un gran trabajo y fue víctima de una campaña de desprestigio”.

Aunque se deshicieron en elogios por su actividad parlamentaria, no pudieron asegurar su permanencia como presidenta partidaria en Río Negro. “Es lo de menos. Lo importante es que tiene respaldo parlamentario”, marcaron.

Eduardo "Lule" Menem

“Hay importantes dirigentes partidarios que hablan de que esto se trata de una suerte de ‘intervención’ sobre la actividad que estaba teniendo el partido provincial.”

No es la primera vez que los Menem recurren ante este tipo de situaciones: en el pasado han removido de la conducción provincial de San Luis al diputado nacional a Carlos D’Alessandro, quien no avaló que los Milei decidieran que La Libertad Avanza no se presentara en las elecciones locales para no disputarle al gobernador Claudio Poggi, con quien la Casa Rosada tiene una relación estratégica.

Desde ese momento, la relación entre el oficialismo nacional y D’Alessandro se quebró. Pero la salida de los “villaverdistas” de la conducción partidaria pareciera haber sido más anticipada y algo menos traumática.

Cómo fueron los cambios de LLA en Río Negro

Los cuestionamientos a la gestión de Villaverde se remontan también a su fallido ingreso al Senado, obstaculizado a instancias de Fuerza Patria por los antecedentes de la diputada: vínculos con el empresario Fred Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y una causa por drogas que Villaverde enfrentó hace dos décadas en ese país.

En el nuevo esquema, el titular del PAMI de Río Negro, Ignacio Viñals, asume la presidencia del Congreso partidario. Lo acompañarán como vicepresidenta Mónica Pioli y como secretarios Sergio Ajalla, Celeste Ventureira, Luis Carilao y Lorena Arias. De este modo, Julián Goinhex, referente histórico del sector de Villaverde y hasta entonces presidente del Congreso, quedó relevado de sus funciones directivas.

El senador Fullone, principal impulsor del recambio, cuenta con el respaldo del vicepresidente provincial del partido, el viedmense Damián Torres, y promueve “avanzar en la apertura de LLA en la provincia y cambiar la forma de conducción centralizada” que caracterizó al mandato de Villaverde y Goinhex. Todas las designaciones deberán recibir la validación de la Justicia Electoral en los próximos meses.

Los comicios internos se realizaron en una reunión virtual y replicaron lo resuelto una semana atrás por el Consejo Partidario. El sector liderado por Villaverde había propuesto a la concejal viedmense Silvana Franco para la presidencia del Congreso, opción que no prosperó ante la mayoría reunida por el bloque renovador.

La presidencia del Tribunal de Disciplina recayó en Mariela Luisa Vadillo, y Gabriela Fernanda Molina quedó a cargo de la Junta Electoral.

Goinhex impugnó la validez de la convocatoria argumentando que solo un tercio de los congresales fue convocado, pero la asamblea validó que el llamado correspondía formalmente al Consejo Partidario y ratificó el orden del día.

Fue decisiva la designación del empresario Roberto Zgaib —quien anteriormente denunció presuntas irregularidades de la presidenta del partido, la diputada Villaverde— al frente de la Comisión Revisora de Cuentas, cargo que fortalece la presencia del senador Fullone en los sistemas de control internos.