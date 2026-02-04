Política

Reforma laboral: se suspendió la reunión de gobernadores que buscaban cambios en Ganancias

El encuentro se iba a realizar este mediodía en el CFI, pero un llamado de Diego Santilli a algunos mandatarios provinciales frenó la foto adversa al proyecto que negocia La Libertad Avanza en el Senado

La reunión prevista para este mediodía de un grupo de gobernadores que exigen cambios en Ganancias en la reforma laboral se suspendió tras un llamado de Diego Santilli a algunos de los mandatarios del peronismo y el PRO, según pudo saber Infobae. El encuentro de urgencia se iba a realizar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Como adelantó este medio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora habían adelantado que no participarían del encuentro. Durante la noche de este martes, el ministro del Interior se comunicó con los gobernadores dialoguistas, entre ellos, Ignacio Torres, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil para desactivarla.

Los mandatarios provinciales tenían previsto juntarse para debatir en persona los detalles de los proyectos que el presidente Javier Milei envió para su tratamiento en estas sesiones extraordinarias, principalmente el laboral.

Entre los reclamos a la Casa Rosada estaba la necesidad de imponer algún tipo de medida para paliar la caída en las recaudaciones que implicaría especialmente el capítulo fiscal de la reforma laboral. En particular, están preocupados por la reducción de las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias.

Los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, no iban a participar y, según trascendió, trabajaron para que no haya una foto conjunta dado que están apoyando la reforma laboral.

Los peronistas Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa) eran los que impulsaban la reunión en el CFI. Según pudo reconstruir este medio, buscaron sumar aliados “independientes” para el encuentro pero la maniobra se frustó.

Axel Kicillof, por ejemplo, avisó que no podría asistir por “temas de agenda” debido a una recorrida en el sur bonaerense. Torres, por su parte, se excusó con el combate de los incendios en Chubut.

El fracaso de la reunión fue leída dentro del Gobierno como una victoria de Santilli quien, además de los llamados, habría llegado a un diálogo fructífero con el pampeano Sergio Ziliotto. De hecho, el mandatario reconoció que Ganancias “es un artículo que impacta en las provincias, pero no es el principal”.

Tras el encuentro, Ziliotto confirmó que le pidió a Santilli y a Manuel Adorni que “amplíen el debate” de la reforma laboral y agregó: “Una reforma laboral tiene que beneficiar a todos, y que se debata eso sin que participen -o hayan participado inicialmente en la redacción- tanto los trabajadores como las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), creo que le da un marco de sectorialidad que no se condice”.

En paralelo, está prevista la reunión de la Mesa Política del Gobierno para este mediodía en la Casa Rosada para determinar los avances en cuanto a las principales reformas que se están tratando actualmente en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El foco principal del encuentro estará en el repaso de cómo vienen los votos del proyecto de modernización laboral, el cual el oficialismo de La Libertad Avanza ya determinó que tratará en el Senado exactamente dentro de una semana, el 11 de febrero.

Es por eso que los dirigentes libertarios irán a escuchar el parte que vaya a dar la senadora y jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, que ayer mantuvo diversas reuniones con integrantes libertarios y otros líderes de bancadas para determinar qué niveles de adhesión tienen los diferentes capítulos del proyecto.

“A priori, Patricia hará un pantallazo de cómo viene la votación, puntos que puede generar algún conflicto si es que lo hay y alternativas si eso ocurre”, comentó uno de los integrantes de la Mesa, al responder a la pregunta de Infobae de qué temas se iban a abordar en el encuentro.

