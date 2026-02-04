Política

La Mesa Política se reúne en Casa Rosada para terminar de definir los apoyos en el Congreso a la reforma laboral

La plana mayor del Gobierno se encuentra en el despacho de Manuel Adorni. El trasfondo de las negociaciones, las señales de los gobernadores y cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno con los capítulos de la legislación

Patricia Bullrich ingresando a la Casa Rosada (Foto: Adrián Escandar)

El círculo de funcionarios de más influencia en el gobierno de Javier Milei, la llamada Mesa Política, esta reunido desde el mediodía en Casa Rosada para determinar los avances en cuanto a las principales reformas que se están tratando actualmente en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Aun así, el foco principal del encuentro está en el repaso de cómo vienen los votos del proyecto de modernización laboral, el cual el oficialismo de La Libertad Avanza ya determinó que tratará en el Senado exactamente dentro de una semana, el 11 de febrero.

Es por eso que los dirigentes libertarios están escuchando el parte de la senadora y jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, que ayer mantuvo diversas reuniones con integrantes libertarios y otros líderes de bancadas para determinar qué niveles de adhesión tienen los diferentes capítulos del proyecto.

“A priori, Patricia hará un pantallazo de cómo viene la votación, puntos que puede generar algún conflicto si es que lo hay y alternativas si eso ocurre”, comentó uno de los integrantes de la Mesa, al responder a la pregunta de Infobae de qué temas se iban a abordar en el encuentro.

La reunión de Mesa Política fue convocada la semana pasada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También estaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Manuel Adorni e Ignacio Devitt

El ministro de Economía, Luis Caputo, no formó parte de la mesa en sus primeras reuniones, pero su presencia se está haciendo cada vez más habitual debido a los temas que se tratan ahí: en su mayoría, varios de ellos afectan a cuestiones presupuestarias o de caracter fiscal. Hoy vino a Balcarce 50.

Todos ellos se reunían en el despacho que Adorni tiene en la planta baja de la Casa Rosada. Es muy probable que este no sea el último encuentro antes de la sesión del próximo miércoles. “Lo vamos a definir de acuerdo a cómo venga Patricia y si quedan algunos temas por charlar. Queda una semana, así que podríamos juntarnos el día anterior”, indicó una fuente inobjetable a Infobae.

Cómo vienen las negociaciones por la Reforma Laboral

En Poder Ejecutivo buscan dejar claro una cosa: no hay forma de que la semana que viene el oficialismo no consiga una media sanción y que posteriormente no se consiga la sanción completa. Es una ley que, con capítulos modificados o no, servirá para que el presidente Javier Milei pueda argumentar hacia los mercados que tiene la capacidad de poder movilizar reformas estructurales.

En el oficialismo marcan que tienen los votos para la votación en general. “Es un hecho, con los bloques dialoguistas tenemos el apoyo”, marcaron altas fuentes parlamanterias. La cuestión son los votos que se harán capítulo por capítulo.

Después de numerosas reuniones en el Palacio del Congreso, Bullrich confirmó ayer que el oficialismo convocará a sesión la semana próxima y que la negociación está “95% cerrada” pero reconoció que aún hay puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, y los ministros de Economía e Interior”.

Patricia Bullrich, Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli en la entrada de Casa Rosada, previo a reuniones importantes en la sede del gobierno argentino (Julián Alvez)

El punto más espinoso es el que tiene que ver con el capítulo que dispone la baja del impuesto a las Ganancias para las Sociedades. Los gobernadores no quieren que se implemente porque este tributo es coparticipable: una menor recaudación del mismo baja el monto total que luego se distribuye a las provincias. El Gobierno les asegura que la reforma va a traer incentivos para una formalización de la economía y, con ello, un incremento real en la recaudación en el plano laboral; pero las provincias ya decidieron que no darán chance para probar si ese escenario hipotético sucede.

Sea cual sea el escenario, en la Mesa Política reconocen que los gobernadores tienen ganas de que salga un proyecto que dé un revulsivo en el plano laboral y que pueda dinamizar sus propias realidades provinciales.

Señal indicativa de esto es que hasta Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), dos gobernadores poderosos y que no suelen regalar gestos de cercanía con Nación, cancelaron sus reuniones con emiosarios de la CGT y dijeron que no irían al encuentro de gobernadores en el CFI. Si desde ese sector se evidenciaron gestualidades en favor del Gobierno, es claro que también lo habrá en aquellas provincias que suelen colaborar con LLA en el Congreso.

Varios gobernadores dialoguistas les dieron dos alternativas al Gobierno para que pueda modificar ese artículo: o que se pueda prorrogar la implementación de ese artículo o que se pueda atar esa baja de Ganancias en función del crecimiento económico. Ante la posibilidad de que se caiga el capítulo, el Gobierno evalua con atención esta segunda opción.

En base a la información política que le suministre Santilli -el interlocutor con los gobernadores-, el que deberá decidir si se puede convalidar una alternativa o ponerse bajo el riesgo de que se caiga ese apartado es “Toto” Caputo, quien tiene la venia de Javier Milei para decidir sobre todos los asuntos económicos.

Entre otros puntos que seguramente se toquen en la refunión es cuánto margen tiene el Gobierno para aprobar la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que se le destinaría el 3% del salario. Es muy probable que el Gobierno convalide una diferenciación de ese porcentaje en función de las empresas. También habrá algunos estatutos que la Casa Rosada quiere derogar -como el del Periodista- que tengan resistencia de parte de bloques opositores.

