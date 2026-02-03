Política

La explicación del Gobierno por la postergación de la medición del IPC y los planes para el segundo semestre

En Casa Rosada sostienen que la nueva metodología para estimar la inflación entrará en vigencia cuando la cifra quiebre el 1%. “No es metodológicamente serio implementar un nuevo sistema en medio de un proceso en curso”, explicaron

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Matias Baglietto)

La sorpresiva salida del entonces titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, tuvo lugar luego de que el Gobierno decidiera posponer la aplicación del uso de la nueva metodología desplegada para estimar la inflación. En medio de las versiones cruzadas, en Casa Rosada aseguran que la determinación responde a la necesidad de dar curso al proceso de desinflación y sostienen que el nuevo Índice de Precios podría implementarse a partir del segundo semestre.

La medición iba a dar una décima de menos. Sin embargo, no es metodológicamente serio implementar un nuevo sistema en medio de un proceso abierto”, definió una importante voz con acceso al despacho presidencial el día después en los cambios en el organismo.

El día después de la salida de Lavagna las versiones se unificaron con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los primeros en hacer públicos los principales argumentos de la gestión tras la renuncia del exfuncionario que será reemplazado por su entonces segundo, Pedro Lines.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, supo sintentizar el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista a Radio Rivadavia.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (Gustavo Gavotti)

Tras ordenar la discursiva, por los pasillos de Balcarce 50 replican la argumentación aunque se cuelan algunas versiones sobre los orígenes políticos de Lavagna. Algunas voces plantearon que el exFrente de Todos chocaba en sus decisiones con el propio Luis Caputo y no faltaron quienes los acusaron de responder al excandidato presidencial Sergio Massa. Además, remarcaron que el nuevo sistema de medicion demandaba “otro perfil” como el de Lines al que definen de “técnico de carrera”.

Lo cierto es que la administración libertaria continuará utilizando la misma fórmula para calcular los precios y evalúan la posibilidad de implementar a partir de agosto el nuevo método para calcular la inflación, que permita captar con mayor exactitud las variaciones en los diferentes sectores. Es que su implementación configura un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en las filas libertarias descartan complicaciones en las negociaciones por la postergación.

La determinación no es azarosa, el equipo económico con el presidente Javier Milei a la cabeza aspira a quebrar el piso del 1% para después de mitad de año lo que posibilitaría la implementación de la nueva metodología. “Vamos a llegar a agosto con la inflación iniciando en cero. Lo importante es que enero sea menor que diciembre y lo será”, vaticinó ante este medio una importante fuente libertara.

Cuando la cifra inicie con cero, el mandatario anticipó a que celebrará la reducción inflacionaria con un nuevo recital que protagonizará en el Movistar Arena a raíz de una consulta de un usuario de X.

El presidente Javier Milei responde
El presidente Javier Milei responde a un ususario de X

El índice se va a sincerar. Eso es una garantía, pero mientras tanto, el número es el que refleja la medición actual”, reafirmó un funcionario a este medio al tiempo que precisó que el cambio de metodología entrará en vigencia este 2026.

La determinación de actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue uno de los principales objetivos de Lavagna al frente del INDEC, cargo que asumió en el año 2019 bajo la gestión de Alberto Fernández. Luego de meses de trabajo, y de tener que postergar nuevamente la fórmula, el economista resolvió dar un paso al costado.

El principal cambio en el IPC busca incorporar una nueva canasta de consumo elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, que reemplaza a la utilizada desde 2004. Según un informe de la consultora Qualy, la actualización no implica una modificación metodológica en la medición de la inflación, sino la adopción de una canasta que refleja con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos.

