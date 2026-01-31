Política

Un gremio anunció un paro en todos los aeropuertos del país y podría haber demoras en los vuelos desde este fin de semana

Trabajadores nucleados en ATE ANAC denunciaron que el organismo aún no pagó los sueldos de enero ni liquidó el aumento pactado. La medida regirá el lunes y afectará a casi 30 terminales aéreas. Sin embargo, advirtieron que puede haber inconvenientes desde este sábado

El paro será "total" el lunes 2 de febrero en todos los aeropuertos del país, y solo estarán exceptuados de la medida los vuelos del Estado, sanitarios y de trasplante de órganos (Gustavo Gavotti)

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en el gremio ATE anunciaron este sábado un paro total en todos los aeropuertos del país para el lunes 2 de febrero, en pleno recambio turístico.

La medida se decidió luego de que las autoridades del organismo estatal dieran marcha atrás con un incremento salarial previamente acordado y no depositaran los sueldos el 31 de enero como, dicen desde ATE, estaba pactado.

El paro afectará por 24 horas todos los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos y, por consecuencia, la totalidad de los vuelos, excepto los del Estado, sanitarios, humanitarios y traslado de órganos vitales para personas que esperan un trasplante.

El paro está confirmado. Hubo un incumplimiento de acuerdos salariales del Gobierno, la ANAC no pagó en tiempo y forma los sueldos y nos dicen que el aumento liquidado y acordado quedó sin efecto. Por eso vamos a esta medida. No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que había sido liquidado”, comentó a Infobae Marcelo Belelli, delegado de ATE en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Desde este sábado los trabajadores están en estado de "asamblea permanente" y podría haber demoras

El representante gremial además advirtió que los trabajadores ya están en estado de asamblea permanente “y puede haber demoras” desde este sábado en los vuelos desde y hacia los aeropuertos del país.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció el paro en su cuenta de la red social X. “El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, escribió el referente gremial este sábado por la mañana y remarcó que “si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL”.

Belelli compartió con este medio la carta que este mismo sábado envió a Oscar Villabona, administrador de la ANAC, donde anuncia que desde hoy los trabajadores están en “estado de asamblea permanente”.

En el documento se explica que, según lo denunciado por ATE, el Gobierno dejó sin efecto un incremento en el adicional por “racionamiento” que no sólo había sido acordado sino que estaba liquidado.

El conflicto de ATE es con ANAC, que no depositó los sueldos y dio marcha atrás con un incremento acordado

El sistema SAHRA les permitió detectar a los referentes del gremio que los recibos de sueldos ya estaban confeccionados con el acuerdo y, sin embargo, por razones desconocidas, dieron marcha atrás desde ANAC.

“Estas decisiones perjudican gravemente el salario de las y los trabajadores, generan incertidumbre, tensiones innecesarias y constituyen un claro retroceso sobre derechos ya conquistados”, escribió Belelli a Villabona y atribuyó el retroceso en la decisión a cuestiones “políticas”.

Belelli apuntó directamente a las autoridades de ANAC y a la secretaría de Transporte, a cargo desde hace unos días de Fernando Herrmann, y la secretaría de Empleo Público.

“No permitiremos que decisiones políticas de funcionarios continúen afectando el salario y la estabilidad de los y las trabajadores/as del organismo”, concluyó Belelli.

Consultada la secretaría de Transporte nacional sobre el conflicto, respondió a través de un vocero que no iban a expedirse sobre el tema: “Nada por el momento”.

