PJ bonaerense: avanzan las negociaciones para ir a una lista conjunta entre Kicillof y el kirchnerismo

A la espera de la definición de nombres, y mientras desde el MDF generan reuniones propias, en las que ratifican que quien suceda a Máximo Kirchner debe responder a los intereses del gobernador, un intendente podría ser prenda de acuerdo

Axel Kicillof y Máximo Kirchner
Axel Kicillof y Máximo Kirchner

El peronismo bonaerense se encamina a un acuerdo entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro para garantizar la unidad en vistas a la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense el próximo 15 de marzo. En las últimas horas se aceleraron algunas conversaciones para evitar una interna a nivel provincial, cuyo desenlace podría ser imprevisible. Distinta es la situación en algunos distritos, sobre todo donde no gobierna el peronismo. Allí sí puede darse una compulsa interna.

“La unidad está garantizada”, se animaban a vaticinar este martes por la tarde algunas voces que siguen de cerca las conversaciones entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Quién será la persona que presida el PJ a partir del 15 de marzo todavía no está definido. Sin embargo, los caminos conducen —en principio— a la figura de un intendente.

El pronunciamiento de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de este lunes funcionó como una muestra de cómo las conversaciones vienen dándose. La legisladora nacional, de una relación apática con el kirchnerismo, aseguró que “hoy en la provincia de Buenos Aires estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”. Tolosa Paz vertió estas declaraciones en AM 530 Somos Radio.

Kicillof junto a Magario, Otermín
Kicillof junto a Magario, Otermín y la jefa de Gabinete de Lomas de Zamora, Sol Tischik

También planteó que un intendente podría ser la figura y que debía tener “capacidad de diálogo”. Hay algunos nombres en danza. El MDF quiere garantizarse tener presencia en todos los cargos decisorios del PJ. Por eso apuesta a la vicegobernadora, Verónica Magario. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, es otro de las alternativas que se repiten. Una posibilidad es que haya una conducción rotativa, como sucedió en el período anterior a Kirchner y como funciona con la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense. Solo que quien tercia en ese ámbito es el Frente Renovador de Sergio Massa.

Desde el kirchnerismo habían confiado a este medio semanas atrás que buscarían una lista de consenso. O en conjunto. Nadie se anima a asegurar que primará la unidad de manera tal; más bien una convivencia y acuerdo.

El antecedente a mano fue el armado de la lista para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese momento, la interna llegó a un punto que parecía de no retorno cuando desde el MDF empezaron a armar listas para las ocho secciones electorales. Luego se terminó acordando que Kicillof encabece las listas en la Primera y Tercera sección con Gabriel Katopodis y Verónica Magario, respectivamente, y luego haya una representación ecuménica que incluyera también el Frente Renovador para el resto de las secciones y los lugares a completar.

Ahora la situación se asemeja. “No debería ser complejo de avanzar. En el cierre del 7 de septiembre y el 26 de octubre, al igual que en la discusión de presupuesto y endeudamiento, cuando primó la razón y se corrió la fantasía, la cosa fluyó”. Algunos intendentes y referentes del PJ estuvieron yendo a la gobernación este martes por la tarde. En horas de la mañana, el gobernador bonaerense compartió un acto con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los más dispuestos a confrontar con el kirchnerismo en pos de la construcción de la figura de Kicillof.

Los ministros Gabriel Katopodis y
Los ministros Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez. Dos funcionarios que están muy activos en el despliegue del MDF

Mientras, el MDF activó las reuniones seccionales. La primera fue el fin de semana en Castelli. Como contó Infobae, allí se ratificó lo planteado por el gobernador semanas atrás en un encuentro con intendentes propios y ministros: que quien conduzca el PJ bonaerense de mínima debe responder a los intereses políticos de la gestión de Kicillof y de máxima ser alguien del MDF.

Este martes fue el turno de la Segunda sección electoral. Hubo una cumbre de similares características a la de Castelli. Esta vez el distrito elegido fue Exaltación de la Cruz. Se enfatizó con la idea de “ir por el PJ”. Anfitrionó el encuentro, el diputado provincial del peronismo e intendente en uso de licencia de ese distrito, Diego Nanni. En representación del gobierno provincial estuvieron el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y la jefa de asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez.

El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de listas para disputar la conducción del PJ. Sin embargo, hay coincidencia desde ambos sectores en que la interna se resolverá mediante un consenso que garantice a todos los sectores representación tanto en las consejerías como en los apoderados e integración de la junta electoral del partido.

