El peronismo sigue encerrado en sus internas, mientras el Gobierno redobla la apuesta política en el Congreso

Axel Kicillof y Máximo Kirchner, en el centro del escenario, la noche de la derrota electoral

El calendario del peronismo/K está dominado por el recambio de autoridades del PJ bonaerense y, más allá de la fecha formal anotada para marzo, en poco más de diez días se verá si hay batalla o lista de unidad. Pero aún en caso de acuerdo, el dato mayor será el destino de Máximo Kirchner, cuya permanencia como presidente partidario es rechazada por el entramado de Axel Kicillof. La pelea, como se ve, está planteada en el núcleo de lo que ha sido hasta ahora el kirchnerismo y se irradia, porque el clima de crisis se expone además en el juego propio de gobernadores distantes de la suerte de CFK.

El cuadro del peronismo muestra así dos trazos fuertes. Uno, la disputa en el principal distrito del país, crucial para el ejercicio de poder del kirchnerismo, que como consecuencia de su propio conflicto no impone criterios o “estrategias” generales a nivel nacional. Y el otro, atado a esa realidad y fruto de malestares de arrastre, el funcionamiento de jefes provinciales que se mueven según sus necesidades en la negociación mano a mano con los representantes de Olivos.

El nivel de ensimismamiento del kirchnerismo es llamativo. Y sostenido, a pesar de las fisuras nacionales y de los interrogantes sobre la capacidad para recomponer sus expectativas electorales en Buenos Aires. La disputa entre el círculo de CFK y Kicillof llegó a poner en juego proyectos y necesidades de La Plata, desde el Presupuesto hasta el proceso de endeudamiento de la provincia. Es incierto el panorama de la Legislatura, una vez pasado el receso: todo está atado al desenlace de la interna, expresada también en pulseadas por cargos, sobre todo en el Senado local.

La proyección fuera del terreno local resulta visible. Un contrapunto de imágenes. De un lado, el peronismo/K tomado por sus batallas y varios gobernadores del PJ -no sólo los que ya juegan como aliados- negociando con el Gobierno acuerdos legislativos a cambio de fondos. Y del otro, el oficialismo manejando la agenda -algo natural en etapa de sesiones extraordinarias- y mostrándose a la ofensiva en sentido político más amplio.

Resulta curioso lo que ocurre en el Congreso, porque el clima es explicado por muchos -incluso legisladores opositores- como efecto directo del resultado electoral de octubre. En rigor, el impacto inicial de los comicios dejó una mezcla de señales con el tratamiento del Presupuesto 2026. El oficialismo celebró la sanción en trámite rápido y cómodo por parte del Senado, pero en Diputados sufrió la pérdida de un capítulo que consideraba intocable, porque incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

El mecanismo de negociación con los jefes provinciales, proyecto por proyecto, es repetido ahora en un marco que incluye ese fuerte contraste entre la actividad oficialista y la realidad opositora, en primer lugar del peronismo.

El bloque de LLA, con Patricia Bullrich en el centro, durante la sesión del Presupuesto

El proyecto más conversado en estas horas es el de la reforma laboral. El oficialismo se muestra optimista por el contexto general y los avances en las tratativas con gobernadores para coronar el texto en el Senado, durante la segunda semana de febrero. En los círculos opositores, se da por descartada la aprobación en general, aunque se especula con modificaciones en particular, y no sólo en cuanto al punto que podría afectar la coparticipación. Inquietan algunos renglones que, según algunos expertos, tienen destino judicial sino son modificados. El resultado de las tratativas se verá en el recinto, según destacan fuentes de LLA que ratifican la decisión de no modificar el dictamen de diciembre.

En la línea de mostrarse a la ofensiva, el Gobierno decidió incorporar la reforma del régimen Penal Juvenil al temario de extraordinarias. En este caso, se moverá en Diputados y el trámite sería más largo, porque el tema tiene que ser retomado en comisiones, alguna de las cuales deben ser integradas a la carrera. El oficialismo explotó hechos trágicos de los últimos días, crímenes tremendos, para reponer un tema que estaba previsto, aunque como parte de un paquete más amplio, y que había quedado frenado desde mayo del año pasado. Por supuesto, es una cuestión de debate necesario, pero que no debería ser reducido a la cuestión de la edad de imputabilidad de menores.

Por ahora frente al temario y los ritmos del oficialismo, el peronismo expone sus fisuras y, sobre todo, un foco ajeno a lo que ocurre no sólo en el reducido paño político, sino también social. Las tensiones están a la vista de modo creciente en Buenos Aires. Existen negociaciones entre representantes del gobernador y del kirchnerismo duro. Y sobresalen los recelos. Dicen que Kicillof y Máximo Kirchner no se ven a solas desde las elecciones de octubre.

Se ha dicho: el recambio de autoridades partidarias en el PJ bonaerense está previsto para el 15 de marzo, pero hay fecha antes para una prueba crucial. El martes que viene vence el plazo para presentar avales y el 8 deberían ser anotadas las listas. Si hay lista de unidad, quedaría cerrado el tema, aunque dependería del equilibrio que pudiera alcanzarse como mensaje.

El nivel de tensión, aún contenida, pudo ser notado con la publicación de padrones, que provocó algunos cruces, especialmente en La Matanza. De todas maneras, destacan conocedores de la disputa, el kirchnerismo evitó la fractura en el anterior y duro capítulo de pelea doméstica, por el desdoblamiento de las elecciones provinciales.

Para los dos sectores enfrentados, el cierre o la escalada del conflicto es una disyuntiva seria. Kicillof rechaza la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial. Y el círculo más cerrado de Cristina Fernández de Kirchner no puede permitir una salida que represente una derrota del hijo de la ex presidente. ¿Lista de unidad? ¿Con quién como número uno?

Por ahora, de un lado y otro vetan nombres: Verónica Magario, Federico Otermín, en primer lugar. Y desde las dos veredas dicen que ir a la batalla abierta sería catastrófico. ¿La salida podría ser bajarle el precio al cargo? ¿Un dirigente sin peso propio determinante, sin cartel? Sed verá en pocos días. Mientras tanto, el peronismo alimenta el contrapunto de imágenes nacionales.