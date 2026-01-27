Salta apuesta por una estrategia turística integral durante el verano para competir con los viajes al exterior

Salta busca fortalecer la estrategia turística en medio del aumento de viajes al exterior

La temporada de verano en la Argentina tuvo un fuerte impacto debido a la cantidad de personas que viajaron al exterior para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, en la provincia de Salta lograron aplicar una estrategia turística integral para mitigar los efectos y poder competir con los destinos de otros países.

En ese sentido, el foco estuvo puesto en lograr una agenda activa de eventos culturales y gastronómicos, así como también en hacer inversiones en conectividad e infraestructura para permitir que los traslados para el visitante sean más cómodos.

El turismo mantiene su lugar como uno de los motores económicos más relevantes en Salta, que busca sostener su atractivo a pesar de la competencia de balnearios internacionales. La estrategia provincial se basa en la planificación y en una oferta que combina naturaleza, cultura y gastronomía con una agenda de festivales y actividades que cubren todo el territorio. Según datos oficiales, esta política permitió que la provincia mantuviera una tasa neta de ocupación hotelera del 49,4% en promedio, cifra alineada con los registros históricos para la estación estival.

Los viñedos son uno de los lugares más elegidos por los turistas

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, aclaró que algunos porcentajes difundidos en los últimos días no reflejan el comportamiento real del destino. Explicó que ciertos informes se basaron en encuestas parciales del sector privado que, aunque expresan inquietudes genuinas, no representan la totalidad de la provincia. Para superar la fragmentación de datos, el Ministerio decidió realizar un corte técnico anticipado de la temporada con información recolectada hasta el 20 de enero, obtenida mediante un relevamiento diario y pormenorizado hotel por hotel.

Según remarcó Arancibia, la diversidad de escenarios es una característica estructural de la provincia: mientras algunos alojamientos superan el 70% o incluso el 90% de ocupación, otros se mantienen por debajo del promedio. Esta heterogeneidad responde a cambios en los hábitos de los turistas, que hoy eligen experiencias auténticas, toman decisiones de último momento y son más selectivos en sus preferencias.

El verano argentino tiene históricamente como protagonistas a los destinos de playa, lo que representa un reto extra para el interior del país. Frente a este panorama, Salta implementó una agenda sostenida de festivales, celebraciones populares y eventos gastronómicos que favorece el movimiento turístico a lo largo de toda la provincia, generando picos de ocupación en varias regiones y distribuyendo la afluencia de visitantes.

La funcionaria subrayó que la cultura, la gastronomía regional y las fiestas tradicionales son herramientas clave para sostener el turismo durante el verano. Según detalló, la provincia apuesta a la promoción y a la diversificación de su oferta, así como al acompañamiento a los destinos emergentes. El objetivo es consolidar el posicionamiento de Salta como referente no solo en el norte sino en todo el país.

En 2025, la provincia movilizó más de 1,3 millones de pasajeros

El contexto nacional condiciona el análisis de la temporada. De acuerdo con datos del INDEC y reportes de medios nacionales, en 2025 más de 17,5 millones de argentinos viajaron al exterior, mientras que el ingreso de turistas internacionales mostró una caída interanual. Esta situación profundizó la selectividad del público, acortó las estadías y motivó decisiones de viaje más cercanas a la fecha de partida. La provincia, ante este escenario, redobló los esfuerzos en promoción y desarrollo del sector, priorizando una visión de largo plazo que resalte la identidad, los paisajes y la calidad de los servicios locales.

A estas acciones se suma una política sostenida de inversión en infraestructura. Entre las iniciativas clave se destaca la ampliación del aeropuerto provincial, la gestión de nuevas rutas aéreas y la ejecución de obras viales que fortalecen la conectividad interna. El desarrollo de productos turísticos innovadores y la expansión de los servicios también forman parte de la estrategia para mejorar la competitividad frente a otros destinos.

Los datos de conectividad refuerzan la posición de Salta como uno de los polos turísticos más importantes del norte argentino. En 2025, la provincia movilizó más de 1,3 millones de pasajeros, lo que representa cerca del 40% del movimiento aéreo de la región. Actualmente, cuenta con 10 rutas aéreas directas, más de 22.000 plazas turísticas habilitadas y cerca de 200 agencias de viajes registradas, consolidando su capacidad para recibir y atender a un flujo turístico diverso.

Estos indicadores, según la ministra Arancibia, deben interpretarse siempre en términos relativos y considerando el contexto general del sector. La provincia continúa trabajando para fortalecer su posicionamiento, con una propuesta que combina autenticidad, diversidad y calidad durante todo el año. El balance de la temporada muestra que, a pesar del fuerte crecimiento del turismo al exterior, Salta logró sostener niveles de ocupación acordes a su historia y consolidó su perfil como destino competitivo, apostando a la innovación, la promoción y el desarrollo sostenible de la actividad turística.