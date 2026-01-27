Política

Salta apuesta por una estrategia turística integral durante el verano para competir con los viajes al exterior

La provincia es uno de los principales centros a visitar del país durante todo el año y ahora busca una agenda activa para mantener los niveles de visitantes en las principales ciudades

Guardar
Salta busca fortalecer la estrategia
Salta busca fortalecer la estrategia turística en medio del aumento de viajes al exterior

La temporada de verano en la Argentina tuvo un fuerte impacto debido a la cantidad de personas que viajaron al exterior para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, en la provincia de Salta lograron aplicar una estrategia turística integral para mitigar los efectos y poder competir con los destinos de otros países.

En ese sentido, el foco estuvo puesto en lograr una agenda activa de eventos culturales y gastronómicos, así como también en hacer inversiones en conectividad e infraestructura para permitir que los traslados para el visitante sean más cómodos.

El turismo mantiene su lugar como uno de los motores económicos más relevantes en Salta, que busca sostener su atractivo a pesar de la competencia de balnearios internacionales. La estrategia provincial se basa en la planificación y en una oferta que combina naturaleza, cultura y gastronomía con una agenda de festivales y actividades que cubren todo el territorio. Según datos oficiales, esta política permitió que la provincia mantuviera una tasa neta de ocupación hotelera del 49,4% en promedio, cifra alineada con los registros históricos para la estación estival.

Los viñedos son uno de
Los viñedos son uno de los lugares más elegidos por los turistas

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, aclaró que algunos porcentajes difundidos en los últimos días no reflejan el comportamiento real del destino. Explicó que ciertos informes se basaron en encuestas parciales del sector privado que, aunque expresan inquietudes genuinas, no representan la totalidad de la provincia. Para superar la fragmentación de datos, el Ministerio decidió realizar un corte técnico anticipado de la temporada con información recolectada hasta el 20 de enero, obtenida mediante un relevamiento diario y pormenorizado hotel por hotel.

Según remarcó Arancibia, la diversidad de escenarios es una característica estructural de la provincia: mientras algunos alojamientos superan el 70% o incluso el 90% de ocupación, otros se mantienen por debajo del promedio. Esta heterogeneidad responde a cambios en los hábitos de los turistas, que hoy eligen experiencias auténticas, toman decisiones de último momento y son más selectivos en sus preferencias.

El verano argentino tiene históricamente como protagonistas a los destinos de playa, lo que representa un reto extra para el interior del país. Frente a este panorama, Salta implementó una agenda sostenida de festivales, celebraciones populares y eventos gastronómicos que favorece el movimiento turístico a lo largo de toda la provincia, generando picos de ocupación en varias regiones y distribuyendo la afluencia de visitantes.

La funcionaria subrayó que la cultura, la gastronomía regional y las fiestas tradicionales son herramientas clave para sostener el turismo durante el verano. Según detalló, la provincia apuesta a la promoción y a la diversificación de su oferta, así como al acompañamiento a los destinos emergentes. El objetivo es consolidar el posicionamiento de Salta como referente no solo en el norte sino en todo el país.

En 2025, la provincia movilizó
En 2025, la provincia movilizó más de 1,3 millones de pasajeros

El contexto nacional condiciona el análisis de la temporada. De acuerdo con datos del INDEC y reportes de medios nacionales, en 2025 más de 17,5 millones de argentinos viajaron al exterior, mientras que el ingreso de turistas internacionales mostró una caída interanual. Esta situación profundizó la selectividad del público, acortó las estadías y motivó decisiones de viaje más cercanas a la fecha de partida. La provincia, ante este escenario, redobló los esfuerzos en promoción y desarrollo del sector, priorizando una visión de largo plazo que resalte la identidad, los paisajes y la calidad de los servicios locales.

A estas acciones se suma una política sostenida de inversión en infraestructura. Entre las iniciativas clave se destaca la ampliación del aeropuerto provincial, la gestión de nuevas rutas aéreas y la ejecución de obras viales que fortalecen la conectividad interna. El desarrollo de productos turísticos innovadores y la expansión de los servicios también forman parte de la estrategia para mejorar la competitividad frente a otros destinos.

Los datos de conectividad refuerzan la posición de Salta como uno de los polos turísticos más importantes del norte argentino. En 2025, la provincia movilizó más de 1,3 millones de pasajeros, lo que representa cerca del 40% del movimiento aéreo de la región. Actualmente, cuenta con 10 rutas aéreas directas, más de 22.000 plazas turísticas habilitadas y cerca de 200 agencias de viajes registradas, consolidando su capacidad para recibir y atender a un flujo turístico diverso.

Estos indicadores, según la ministra Arancibia, deben interpretarse siempre en términos relativos y considerando el contexto general del sector. La provincia continúa trabajando para fortalecer su posicionamiento, con una propuesta que combina autenticidad, diversidad y calidad durante todo el año. El balance de la temporada muestra que, a pesar del fuerte crecimiento del turismo al exterior, Salta logró sostener niveles de ocupación acordes a su historia y consolidó su perfil como destino competitivo, apostando a la innovación, la promoción y el desarrollo sostenible de la actividad turística.

Temas Relacionados

Saltaturismoúltimas noticiasgustavo sáenz

Últimas Noticias

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: asistirá a una obra de Fátima Florez y encabezará la Derecha Fest

El presidente volverá a subirse a los escenarios para cantar, esta vez en el show de la capo cómica. Antes, será el orador principal en el encuentro de militantes de derecha

Javier Milei cierra su visita

Sindicatos estatales realizarán un paro el día que se trate la reforma laboral en el Senado

Un grupo de gremios, impulsados por ATE, se reunieron este martes y anunciaron la huelga prevista para el mismo día en que la Cámara Alta retome el debate del proyecto que busca aprobar el gobierno nacional

Sindicatos estatales realizarán un paro

La Policía de Entre Ríos debió intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical

La fuerza provincial, con el apoyo de Prefectura, dispersó una manifestación que impedía el acceso de camiones a la terminal. El conflicto estalló por una disputa que involucra a la empresa Urcel y dos facciones del gremio de estibadores

La Policía de Entre Ríos

Los gobernadores patagónicos pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias

En medio del drama por los incendios que afectaron a más de 230.000 hectáreas en el sur del país, los mandatarios provinciales le solicitaron al Congreso de la Nación que apruebe el proyecto

Los gobernadores patagónicos pidieron que

“Delito de adulto, pena de adulto”: Jorge Macri pidió avanzar con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Tras la persecución que realizó la Policía de la Ciudad por la avenida General Paz, el jefe de Gobierno porteño respaldó la Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno: “No pueden estar libres ni un minuto más”

“Delito de adulto, pena de
DEPORTES
San Lorenzo busca la levantada

San Lorenzo busca la levantada en su visita a Gimnasia de Mendoza

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez volvieron a ignorarse en Vélez-Talleres: el trasfondo de sus “diferencias”

Santiago Ascacíbar fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del impactante traspaso y cuándo debutaría

Se conocieron imágenes de la remodelación que tendrá la Bombonera en una de sus plateas

TELESHOW
Evangelina Anderson mostró los ejercicios

Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace para recuperar la voz: “Qué feo es no poder hablar”

Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani: “El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres”

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra de Ucrania ya

La guerra de Ucrania ya dejó cerca de dos millones de bajas militares en casi cuatro años de combate

Una crisis silenciosa en Noruega: un drástico descenso de aves agrícolas alerta a científicos y productores

Moscú recrudeció la ofensiva sobre la red energética de Ucrania en plena negociación de paz

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán