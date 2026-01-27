Política

Los gobernadores patagónicos pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias

En medio del drama por los incendios que afectaron a más de 230.000 hectáreas en el sur del país, los mandatarios provinciales le solicitaron al Congreso de la Nación que apruebe el proyecto

Guardar
Incendios en Chubut

En medio del drama que se vive en el sur del país por los incendios forestales que ya afectaron a más de 230.000 hectáreas, los gobernadores de las provincias de la Patagonia realizaron una reunión de trabajo y acordaron enviar un pedido al Congreso de la Nación para que trate con urgencia la Ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias.

Justamente, el próximo lunes 2 de febrero se reactivará tanto la Cámara de Senadores como de Diputados para comenzara a tratar el temario propuesto por el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran iniciativas como la baja de edad de imputabilidad o la reforma laboral.

De la cumbre, que se realizó de forma virtual, participaron los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la región, marcada por incendios que se extendieron durante los últimos meses. En ese período, se reportó que La Pampa registra más de 168.000 hectáreas quemadas, Chubut 45.000, Neuquén 6.000, Río Negro 10.000 y Santa Cruz 700. El total supera las 230.000 hectáreas devastadas, lo que representa un impacto ambiental y productivo sin precedentes para la Patagonia.

La cantidad de hectáreas quemadas
La cantidad de hectáreas quemadas

Los gobernadores resaltaron el trabajo coordinado con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la cooperación entre jurisdicciones. No obstante, enfatizaron que la magnitud de los focos y la crisis climática en curso requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para combatir el fuego como para asistir a las comunidades y restaurar los ecosistemas dañados.

En ese sentido, informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le anticiparon la decisión de impulsar el reclamo ante el Congreso. El objetivo central es lograr la pronta aprobación de la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, a fin de contar con herramientas legales que permitan responder con mayor eficacia ante la emergencia.

La sanción de la norma permitiría, según los mandatarios, destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

Los gobernadores patagónicos pidieron que
Los gobernadores patagónicos pidieron que se trate el proyecto durante las sesiones extraordinarias

Mientras tanto, la situación en los territorios afectados sigue siendo crítica. Con llamas que superan los 50 metros de altura y el avance acelerado por el viento, cientos de brigadistas continúan trabajando en Chubut para proteger poblaciones cercanas, viviendas y recursos animales. En los últimos días, llegaron refuerzos de brigadistas provenientes de distintas provincias y cuadrillas enviadas desde Chile, que se sumaron a las tareas de combate terrestre.

El despliegue de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, se realiza de manera intermitente, condicionado por las condiciones climáticas y la visibilidad, que en ocasiones se ve reducida a causa del humo denso. Los equipos trabajan con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas. Los brigadistas llevan casi 50 días sin descanso, enfrentando condiciones extremas y jornadas de alto riesgo.

El lunes 26, mientras persistía una ventana de meteorología favorable, el grupo de brigadistas en tierra debió replegarse por el agravamiento de las condiciones. Según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la prioridad pasó de intentar frenar el avance del fuego a proteger las comunidades cercanas. El resguardo del ecosistema continúa como una de las preocupaciones centrales en medio de la emergencia.

Los incendios en Chubut ya
Los incendios en Chubut ya llevan más de 20 días activos

Uno de los focos más activos se ubica en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Las condiciones climáticas favorecieron el avance de los incendios hacia el área de Cholila, una villa turística, y amenazaron con expandirse hacia Esquel. El caso del incendio en el Parque Nacional Los Alerces se originó a principios de diciembre por una tormenta eléctrica. Aunque en una primera instancia fue controlado, la combinación de altas temperaturas y la falta de lluvias reavivó el fuego con mayor intensidad.

Los residentes colaboran trasladando animales a zonas seguras. Según relató Hugo Huenelaf, vecino de la región, han perdido parte del ganado y realizan esfuerzos para salvar lo que queda. La ventana de ventilación permitió el lunes operar con medios aéreos sobre sectores como Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte, aunque el fuego incrementó su actividad en horas de la tarde.

La meteorología complica el panorama: las ráfagas de viento alcanzaron 50 kilómetros por hora y la temperatura se acercó a 28 grados. Estos factores potenciaron el comportamiento extremo de los focos y su reactivación. Las previsiones hablan de posibles lluvias ligeras para el martes, pero se anticipan días calurosos con temperaturas que podrían superar los 30 grados durante la semana.

Temas Relacionados

PatagoniaIncendiosLey de Emergencia Ígneaúltimas noticiasNacho TorresAlberto WeretilneckSergio ZiliottoRolando FigueroaClaudio Vidal

Últimas Noticias

“Delito de adulto, pena de adulto”: Jorge Macri pidió avanzar con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Tras la persecución que realizó la Policía de la Ciudad por la avenida General Paz, el jefe de Gobierno porteño respaldó la Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno: “No pueden estar libres ni un minuto más”

“Delito de adulto, pena de

Javier Milei cierra su visita a Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y asistirá a una obra de Fátima Florez

El presidente volverá a subirse a los escenarios para cantar, esta vez en el show de la capo cómica. Antes, será el orador principal en el encuentro de militantes de derecha

Javier Milei cierra su visita

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

“La voz le sonó espectacular”, dijo la artista en la puerta del teatro Roxy en Mar del Plata, minutos después de compartir escenario en la antesala del espectáculo

Fátima Florez contó cómo fue

Javier Milei criticó con dureza a Paolo Rocca tras la licitación que perdió Techint por el gasoducto de Vaca Muerta

El presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en medio de las quejas del grupo empresario porque la compañía india Welspun se impuso en la pelea para proveer los caños para un ducto de 480 kilómetros

Javier Milei criticó con dureza

“Es música para mis oídos”: Berni avaló la baja de la edad de imputabilidad y propuso que no haya un mínimo

El exministro de Seguridad bonaerense consideró que la legislación vigente no aborda adecuadamente la reincidencia y el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley. Además pidió hacer una reforma amplia y criticó al peronismo por no haber abordado antes el tema

“Es música para mis oídos”:
DEPORTES
Faustino Oro sufrió una derrota

Faustino Oro sufrió una derrota ante el azerbaiyano Aydin Suleymanli en el Torneo Challengers en Países Bajos

El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

Vélez recibirá a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

“Esto es absolutamente ridículo”: el inesperado cortocircuito entre Valentín Barco y el Racing Estrasburgo

Horacio Zeballos va por las semifinales del Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

TELESHOW
Vacaciones familiares a puro sol:

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

Fátima Florez contó cómo fue el ensayo con Milei y confirmó qué tema cantará el presidente esta noche

Los días de relax de Georgina Barbarossa en España: reencuentro familiar y turismo histórico

Las soñadas vacaciones de Celeste Cid y Santiago Korovsky en el Caribe: “Sos mi aventura favorita”

“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

INFOBAE AMÉRICA

El Reloj del Juicio Final

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella

Detienen al exvicepresidente José Gabriel Carrizo al llegar a Panamá