Kicillof mandó a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por el PJ bonaerense

Axel Kicillof y Verónica Magario

Como un protagonista tácito, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este fin de semana el parte de lo que fue una de las primeras reuniones a nivel seccional que parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) llevó adelante en la Quinta sección electoral. El encuentro fue el resultado de un pedido del propio mandatario bonaerense. Fue cuando semanas atrás dio a los ministros e intendentes propios “tarea para el hogar”. Básicamente, que en medio de la negociación por la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y en miras a una expansión del MDF para el 2026, generen encuentros de carácter seccional.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, fue el primero que se subió a esta directriz y el fin de semana organizó un encuentro en su distrito del que participaron los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), además de los intendentes Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Caros Rocha (General Guido), Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manuel Álvarez (General Paz). También concejales y dirigentes de otros distritos de la región; incluso aquellos donde gobierna el peronismo.

En esa reunión se ratificó la línea que los principales integrantes del MDF despliegan discursivamente en el plano político y para la convivencia con otros sectores dentro del peronismo. Se traduce en que quien vaya a hacerse cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sea alguien del propio espacio o bien que haya garantías certeras de que esa persona que vaya a suceder a Máximo Kirchner —si el diputado nacional decide no ir por otro mandato al frente de la herramienta partidaria— responderá a los intereses de las políticas del gobierno provincial.

Con Echarren como anfitrión, distintos ministros provinciales participaron del encuentro del MDF de la Quinta sección electoral

Sin reelección en PBA, Kicillof buscará en este 2026 sostener la gestión y empezar a construir políticamente a nivel nacional de manera más constante y decidida. Pero para ello, primero debe llegar a algún marco de acuerdo con el kirchnerismo y, también, el Frente Renovador. La renovación de autoridades del PJ provincial aparece como la primera parada de ese largo viaje hacia la construcción de una alternativa política primero y una candidatura después en 2027.

Durante el encuentro en Castelli no solo se trazó el escenario ideal a los intereses del MDF para la sucesión de Kirchner, sino que también se hizo hincapié en la cuestión distrital. El peronismo también deberá renovar autoridades en los 135 municipios. En principio, hay un acuerdo no escrito de que, en los distritos donde gobierna el peronismo, el intendente, sea del espacio que sea, tiene el mando interno. Sin embargo, en caso de disputa a nivel provincial, el esquema local es incierto. Un ejemplo lo puso sobre la mesa el concejal del Partido de La Costa, Damián Comas, quien además es el secretario general del gremio de Camioneros de ese distrito. Hoy está dentro del MDF, mientras que la conducción política de La Costa corre por cuenta de Juan y Juan Pablo De Jesús, padre e hijo que responden al esquema de intendentes no camporistas pero aliados a Kirchner. “Nosotros somos parte del PJ del distrito, venimos negociando con Juan y Juan Pablo (De Jesús). Tenemos compañeros en la lista del consejo del partido y estamos negociando la renovación de los compañeros y compañeras. Desde el momento uno estamos militando el MDF en nuestro distrito, porque por ahí alguno decía que en La Costa estaba solamente la bandera de Juan y de Juan Pablo y no. Hay compañeros que también están militando y trabajando el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires y no van a ser ajenos a la hora que tengamos que salir a militar para el 2027 su candidatura presidencial”. Sus palabras fueron acompañadas de aplausos.

Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de La Costa, Juan De Jesús

La negociación por el PJ bonaerense empieza a acelerarse. Tras la publicación de los padrones en los 135 municipios y a la espera de que la Justicia Electoral dé el visto bueno en un distrito clave como La Matanza, donde la última oleada de afiliaciones supera el 5% del total del padrón en un 0,04% (46 afiliaciones); el escenario pareciera encarrilarse a un esquema de consenso.

No es unidad, es ponerse de acuerdo. Como adelantó Infobae, el kirchnerismo adelantó su posición inicial: ir a un marco de acuerdo una vez que queden validados los padrones. Por la demora de casi dos días en la exhibición de los mismos, el plazo para la observación de padrones se estiró hasta el jueves 29 de enero.

En las últimas horas, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que forma parte del MDF, también trazó un marco de acuerdo con el kirchnerismo. “Estamos obligados a buscar una lista de consenso, porque la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar", dijo en declaraciones a AM 530.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, también consideró que cualquier intendente “que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia”. Entre los nombres de intendentes que resuenan están los de Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julio Alak (La Plata), Mariel Fernández (Moreno), entre otros. Sin embargo, por el momento nadie reúne el consenso de todos los espacios. El 8 de febrero vence el plazo para presentar candidaturas. Antes de acelerar su proyección nacional, Kicillof busca que el PJ de la provincia que gobierna “esté ordenado”.