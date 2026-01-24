Política

Adorni reducirá un 20% la planta de la Jefatura de Gabinete: cuántos empleados tiene y dónde busca recortar

El ex vocero presidencial ordenó avanzar con el achicamiento del área que conduce. El equipo a cargo y las secretarías con más volumen

En las vísperas de cumplir su tercer mes al frente de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni ordenó aplicar la directiva del presidente Javier Milei y pasar la motosierra por la estructura y la planta de empleados que conforman el área que lidera. La idea para el mes de febrero es avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama, según confirmaron a Infobae desde la coordinación de ministerios.

Hasta entonces, la estructura funciona con 3018 personas, según el último informe del INDEC, cifra levemente superior a la revelada por su antecesor Guillermo Francos durante su primer informe de gestión, lo que alcanza a secretarías y direcciones. De ese total, el ministro coordinador tiene intenciones de recortar al menos 500. Desde su desembarco a principios de noviembre, la idea figura entre las prioridades de sus colaboradores más estrechos, que, luego de asentarse en los cargos, establecieron una fecha límite para que cada área realice una reducción de su nómina. “La Jefatura de Gabinete es enorme. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que la estructura estaba completamente sobredimensionada”, sostuvieron ante este medio.

La tarea no alcanza solo a la lista de empleados, sino que trae aparejada la intención expresa de reducir ravioles y ordenar el uso de los recursos. Ese trabajo compromete al equipo de la Unidad de Asesores del Gabinete en articulación con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger para concretar los planes. Hasta entonces hubo ronda de reuniones con todos los secretarios y directores a los que se les trasladó la necesidad de achicar las estructuras y eliminar las competencias duplicadas.

La Jefatura de Gabinete actualmente tiene bajo su órbita a los secretarios Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), Federico Sicilia (Coordinación Legal y Administrativa), Ian Vignale (Ejecutiva), Javier Lanari (Comunicación y Medios), Darío Genua (Innovación, Ciencia y Tecnología) y Daniel Scioli (Ambiente y Turismo). Según supo este medio, las dos últimas registran el mayor caudal de empleados acumulados, en especial en Parques Nacionales, y deberán instrumentar el pedido con celeridad.

Desde la Jefatura de Gabinete aseguran que la reducción tendrá impacto en el monto total que se destina al pago de sueldos, al tiempo que garantizan que servirá para ordenar estructuras repetidas y funciones duplicadas, pero aclaran que no afectará al desempeño de la gestión. “El trabajo es similar al que se hace en otros organismos: revisar funciones, dotación y estructura. Determinar qué es esencial y qué es lo que está sobredimensionado", explicaron a Infobae.

A finales de diciembre, y como contó este medio, el funcionario oficializó el recorte de gastos y redujo el uso de vehículos oficiales y choferes. Lo hizo a través de un comunicado en el que dispuso la revocación inmediata de las asignaciones de autos para el personal bajo la órbita del organismo. Cada secretaría tenía la indicación de presentar un relevamiento detallado con los bienes y recursos restituidos.

Según supo este medio, el área contaba con 78 autos a disposición utilizados por el personal, lo que se sometió a un proceso de revisión con posterior reasignación de los mismos. Desde entonces, opera un protocolo de gestión que debe contemplar la justificación y la solicitud de cada empleado, que es revisada por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Otra de las medidas en las que trabajan desde el área es en la prohibición de pasajes en primera clase para funcionarios con una limitación en el monto destinado a viáticos. “Se terminó eso de viajar en business con viáticos incluidos. Turista o habrá que buscar alternativas”, argumentaron. Algo similar pregona la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante sus visitas a las provincias en el marco de las actividades partidarias de La Libertad Avanza.

No faltaron las quejas de algunos de los involucrados que se vieron afectados por los planes de austeridad que instrumenta el ex vocero en nombre de los Milei. Sin embargo, la decisión se muestra como indeclinable: “No hay plata y tenemos que predicar con el ejemplo”, fue la respuesta dada.

Lo cierto es que los planes de achicamiento estatal no alcanzan solo a la Jefatura de Gabinete. En coordinación con Sturzenegger, Adorni participó del diseño de la hoja de ruta para concretar la reducción de otro 10% del número de empleados de la planta total del Estado. “La motosierra es constante”, justificaron ante este medio.

En paralelo, busca imprimirle su impronta a la gestión y protagoniza reuniones individuales con los ministros del Gabinete para establecer prioridades y detectar problemas.

