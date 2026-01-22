Política

La nueva realidad del PRO: el temor a más fugas, la tensión latente con LLA y la reaparición pública de Macri

Con la designación del diputado nacional Fernando De Andreis en un rol interno clave, el partido amarillo inicia un año con varios desafíos. El más importante: cómo sobrevivir a la expansión libertaria

Guardar
Mauricio Macri frente a la
Mauricio Macri frente a la sede del PRO en San Telmo (RS Fotos)

La semana pasada, cuando el PRO anunció una reestructuración interna, el diputado Fernando De Andreis, mano derecha del ex presidente Mauricio Macri y nuevo secretario general del partido, describió la realidad de una fuerza que en un pasado no tan lejano gobernó al mismo tiempo la Nación, la provincia de Buenos Aires y CABA. “La voz del PRO, muchas veces apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”, planteó.

Esa radiografía representa el inicio de un año con varios desafíos por delante. Quizá, el más importante, será cómo sobrevivir a la expansión libertaria, que amenaza con llevarse puesto todo por delante. Pero también cómo responder a un diagnóstico que, por ejemplo, realizó un dirigente histórico como Federico Pinedo.

“Yo creo que el PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, que son objetivos claros, porque eso es lo que fija la estrategia. Y un liderazgo que convoque y represente al pueblo para lograr eso. Yo creo que no están claras ninguna de las dos cosas. Yo no tengo claro cuáles son los objetivos claros y el liderazgo para llevarlos a la práctica. Hay mucho solapamiento de objetivos del PRO con los objetivos del presidente Milei, y por eso hay mucha gente del PRO que trabaja para que le vaya bien al gobierno", aseguró el exsenador, hoy designado sherpa del Gobierno ante el G20, en una entrevista con Infobae.

Fernando De Andreis, nuevo secretario
Fernando De Andreis, nuevo secretario general del PRO (RS Fotos)

En ese contexto, la estructura del PRO se cierra sobre sí misma en el nuevo rol de De Andreis. Es un esquema “amarillo puro”. “El rol será el de articular entre la conducción nacional y cada una de las provincias, ordenar y ver qué necesita cada distrito, y contener bastante a los dirigentes que ya están y tratar de que el partido crezca en base a nuevas caras, nuevos líderes", señaló un importante dirigente amarillo ante la consulta de este medio. Una tarea similar tendrá el exsenador entrerriano Alfredo De Angeli.

Hay un temor real a más fugas, al proceso de diáspora que comenzó el año pasado hacia LLA o hacia Provincias Unidas. Por eso la relación con el gobierno libertario, y con sus principales armadores y terminales políticas, nunca transita la ruta de la tranquilidad y la confianza. El Congreso nacional y la provincia de Buenos Aires, y sus interlocutores Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, son buenos ejemplos que dan cuenta de esta relación espinosa.

Tanto en el PRO como en LLA reconocen que la situación es “distante, fría”. “Son un partido que está en retracción, priorizan no irse al descenso antes que una construcción política a largo plazo porque saben que La Libertad Avanza va a tratar de buscar gente propia antes que hacer algo con ellos de cara a lo que viene. ¿Qué tienen para negociar en la provincia de Buenos Aires más allá de un par de intendencias? Porque ahora la Libertad Avanza tiene muchísimos más concejales que el PRO en la provincia de Buenos Aires”, remarcó un importante operador libertario bonaerense.

Federico Pinedo, ex senador nacional
Federico Pinedo, ex senador nacional y actual sherpa ante el G20 (Cristian Gastón Taylor)

Del lado del PRO, y consultados por este medio, aseguran que “el 90% de los que se querían ir ya se fueron y el que sigue es porque realmente quiere”. Esa tensión se traslada al Congreso y todavía sigue el malestar en el bloque amarillo en Diputados, y en Ritondo, por la definición de las autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN). “Fue directamente una acción contra el reglamento y la Constitución. Y políticamente, una enorme decepción. Del kirchnerismo no esperamos nada, pero del oficialismo sí esperábamos algo distinto”, recordó un dirigente macrista que conoce al detalle el trabajo parlamentario.

En la cámara baja, la discusión por el DNU que modificó la estructura de la SIDE será un escenario de prueba. El Gobierno envió la semana pasada el texto al Congreso. “A priori, estamos más a favor que en contra. Todavía no hay una postura final porque no hubo oficialización de los protocolos. Si esos protocolos siguen nuestros criterios, acompañamos”, señalaron desde el PRO a Infobae. LLA, sin embargo, se esperanza con blindar el DNU en el Senado y cree contar con los votos necesarios.

En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, hay una relativa calma. Jorge Macri y Pilar Ramírez, una de las referentes libertarias en el distrito, acercaron posiciones en el último tiempo, algo que se debería trasladar a la dinámica legislativa, donde el jefe de Gobierno porteño hizo una serie de movimientos internos para quedarse con lugares clave, como la Dirección de Prensa. Pero la política es dinámica, y la intención del mandatario de buscar su reelección podría volver a tensionar la relación por el proyecto 2027. En el PRO no descartan competir en unas PASO.

¿Y Mauricio Macri?

Mauricio Macri transita un momento incómodo. Por lo bajo, varios dirigentes de peso cuestionan su conducción “ambigua”, sobre todo con relación a LLA en el 2025. Otros, como Pinedo, hicieron el planteo público de “falta de liderazgo” y de “objetivos”.

El expresidente, mientras tanto, sigue con atención las noticias judiciales sobre las autoridades de la AFA y prepara su reaparición pública en Argentina luego de dar una clase en la Bologna Business School, en Italia, de algunas reuniones virtuales con la mesa chica del partido y de la confirmación de su separación de Juliana Awada.

Según supo Infobae, Macri confirmó su presencia en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

Sin embargo, no son pocos los dirigentes que esperan la reunión oficial del consejo del PRO para conocer la hoja de ruta de este 2026. Aún no está definida la fecha, pero podría realizarse entre febrero o marzo.

Temas Relacionados

Mauricio MacriPROLLAúltimas noticias

Últimas Noticias

Empresas pantalla y fondos del Estado: la causa contra el Polo Obrero entra en una etapa clave tras la feria judicial

El juez Sebastián Casanello rechazó el acuerdo de reparación integral con el que buscaban ser juzgados por la creación de Coxtex S.A., firma que facturó más de $5 millones al Ministerio de Desarrollo Social como gastos del Plan Potenciar Trabajo, que administraba la agrupación piquetera liderada por Eduardo Belliboni

Empresas pantalla y fondos del

Violencia sindical: un ex delegado de Camioneros denunció que fue golpeado por un alfil de Moyano y 10 personas más

Gustavo Ferreyra, ex delegado de la empresa Urbasur, afirmó a Infobae que José “Teta” Garnica lideró un grupo que lo atacó salvajemente en la sede de la firma. El acusado lo negó, pero dijo: “Se lo tenía merecido”

Violencia sindical: un ex delegado

El Gobierno ultima detalles del decreto por IOSFA y Seguridad abrirá una licitación con las prepagas

La creación de la obra social para las Fuerzas de Seguridad es una de las prioridades de la cartera que comanda Alejandra Monteoliva. La firma del presidente Javier Milei podría darse la próxima semana

El Gobierno ultima detalles del

PJ Bonaerense: arranca la negociación y el kirchnerismo apuesta a una lista de consenso

Será el próximo paso luego de que se exhiban los padrones a partir de este jueves. Cerca de Máximo Kirchner aseguran que respetarán los acuerdos que pidió el MDF y le bajan el tenor a una interna

PJ Bonaerense: arranca la negociación

Cómo es la situación en la Embajada en Venezuela luego de que Brasil dejara la representación argentina

La Casa Rosada hizo el pedido formal a la administración de Giorgia Meloni para que Italia asuma en lugar del país carioca. La misión brasileña dejó de hacerse cargo de los servicios consulares en Caracas hace una semana

Cómo es la situación en
DEPORTES
Los 20 refuerzos más importantes

Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Internas, guerras abiertas y otras en tensa paz: el panorama de las barras en el arranque de la nueva temporada del fútbol argentino

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

TELESHOW
Julieta Puente anunció que está

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

Flor Peña: “Me critican porque voy al exterior, pero si voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos