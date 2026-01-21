El fuerte cruce entre Javier Alonso y Florencia Arietto por el estado de los patrulleros de la Policía Bonaerense

Una nueva polémica se abrió en las últimas horas en redes sociales después de un fuerte cruce entre el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora provincial por la tercera sección, María Florencia Arietto, por el estado de los patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó con una publicación en redes sociales, donde Arietto compartió un video realizado por una concejal libertaria, en el que se podían ver varios patrulleros de la fuerza bonaerense. “Mirá como los vecinos de Budge son robados permanente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie”, sintetizó la referente de Movimiento Empresario Anti Bloqueo.

Sin embargo, no se trata de la primera crítica de Arietto a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Tras asumir como parte de la bancada del PRO en la Cámara Alta de la Legislatura, se unió a la Libertad Avanza y cuestionó los proyectos del oficialismo provincia.

En ese sentido, el mensaje rápidamente comenzó a replicarse en las redes sociales como así también las imágenes. Tras esto, el titular de la cartera de seguridad en la provincia publicó un comunicado en el que le contestó a la ex asesora de Patricia Bullrich durante su paso por el mismo ministerio en el gobierno de Mauricio Macri.

“Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona en Lomas de Zamora están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación”, comenzó el mensaje que publicó Alonso.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Y siguió: “Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”.

Por último, completó: “Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar. Los bonaerenses no conocen ningún aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia”.

El Gobierno de Axel Kicillof busca modernizar el sistema de emergencias 911

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una nueva licitación para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911, que implicará un desembolso de $23.105 millones.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apunta a actualizar el equipamiento, la infraestructura y sumar tecnologías como inteligencia inteligencia artificial al sistema telefónico, que opera como servicio crítico para responder a emergencias que implican riesgo de vida de las personas.

El gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

El llamado al proceso de compra incluye la provisión, implementación, soporte y mantenimiento del sistema, desde la actualización de los centros de atención telefónica hasta la capacitación de personal y la integración de nuevas tecnologías. Según se desprende del pliego de bases y condiciones, la convocatoria prevé un modelo “llave en mano” y la intervención de un único proveedor, dada la complejidad técnica y la necesidad de garantizar la interoperabilidad del sistema de forma continua.

Así indicaron fuentes de La Plata, hasta el momento no hay potenciales oferentes ni empresas interesadas.

El alcance del proyecto comprende la renovación total de cuatro Centros de Atención Telefónica de Emergencias —ubicados en La Plata, Mar del Plata, Campana y La Matanza—, un centro de respaldo y treinta centros de despacho y matrices de radio distribuidos en todo el territorio provincial. Además, se apuntalará la infraestructura edilicia, tecnológica y de comunicaciones, así como la provisión de servidores, sistemas de climatización, videovigilancia, control de acceso y detección de incendios.