Axel Kicillof invertirá más de $23 mil millones para renovar el sistema de emergencias 911

El gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

Después de varias reformas y cambios en los últimos años, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una nueva licitación para modernizar el Sistema Integral de Emergencias 911, que implicará un desembolso de $23.105 millones.

La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apunta a actualizar el equipamiento, la infraestructura y sumar tecnologías como inteligencia artificial al sistema telefónico, que opera como servicio crítico para responder a emergencias que implican riesgo de vida de las personas.

El llamado al proceso de compra incluye la provisión, implementación, soporte y mantenimiento del sistema, desde la actualización de los centros de atención telefónica hasta la capacitación de personal y la integración de nuevas tecnologías. Según se desprende del pliego de bases y condiciones, la convocatoria prevé un modelo “llave en mano” y la intervención de un único proveedor, dada la complejidad técnica y la necesidad de garantizar la interoperabilidad del sistema de forma continua.

Según indicaron fuentes de La Plata, hasta el momento no hay potenciales oferentes ni empresas interesadas.

El alcance del proyecto comprende la renovación total de cuatro Centros de Atención Telefónica de Emergencias —ubicados en La Plata, Mar del Plata, Campana y La Matanza—, un centro de respaldo y treinta centros de despacho y matrices de radio distribuidos en todo el territorio provincial. Además, se apuntalará la infraestructura edilicia, tecnológica y de comunicaciones, así como la provisión de servidores, sistemas de climatización, videovigilancia, control de acceso y detección de incendios.

El centro de emergencias del 911 en La Plata

Otro de los puntos es que el futuro adjudicatario deberá aportar experiencia comprobada en la operación de sistemas similares, además de acreditar capacidades para integrar plataformas de radio, sistemas geo-referenciados, localización vehicular y telefonía móvil. Entre los requisitos técnicos figura la obligatoriedad de incorporar herramientas de TIC, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y Big Data, para que el sistema permita no solo la atención telefónica, sino también capacidades analíticas y de respuesta multiagencial en tiempo real.

El proveedor, además, estará obligado a capacitar al menos a 300 personas en distintos perfiles, con material didáctico, manuales y videos, y garantizar centros de formación propios. La empresa deberá mantener un plantel técnico en modalidad 7x24x365, con distintos niveles de atención y gestión de incidentes, según estándares internacionales.

La historia reciente del 911

El 911 se creó en 2005 bajo la gestión del gobernador Felipe Solá, con la inspiración del sistema de emergencias que regía en los Estados Unidos. Hasta 2015, el radio de cobertura llegaba a 47 de los 135, y en 2018 se incrementó a 97. En cada gestión, su alcance se incrementó.

En el pasado reciente, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, una auditoría realizada en 2018 por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTCPBA) evaluó que hubo mejoras en la ampliación de cobertura, pero también expuso la falta de integración con otros sistemas de emergencia, como la línea 144, la necesidad de geolocalización automática de llamados y la ausencia de protocolos comunes con empresas de seguridad privada y áreas de atención a víctimas de violencia. El informe destacó la coexistencia de múltiples números de emergencia que generaban confusión.

El relevamiento arrojaba también que las capacitaciones eran correctivas y no preventivas, y que los incentivos salariales no resultaban efectivos para la carrera técnico-profesional. El informe concluía que, si bien el sistema 911 presentaba innovaciones técnicas, aún existían deficiencias en la calidad del servicio.

En lo que respecta a Kicillof, no es la primera actualización del sistema que realiza en su gestión. En 2023, inauguró la nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias en La Plata, tras una inversión de $4.000 millones. Presentó las instalaciones como una de las más grandes en el país. La central emplea a 500 personas, que atienden alrededor de 25.000 llamados diarios, y coordinan -entre otros dispositivos de alerta- las alarmas reportadas por las líneas de colectivos a través del sistema SUBE.

En 2024, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz presentó la aplicación “Alerta 911”, desarrollada en conjunto con el Ministerio de Seguridad bonaerense. La herramienta permite a los usuarios enviar alertas geolocalizadas, archivos multimedia e interactuar con el personal del 911, facilitando la prevención y asistencia en situaciones de emergencia por violencia de género.

La convocatoria a licitación responde a uno de los puntos en los que la oposición bonaerense suele cuestionar a Kicillof: la respuesta a la inseguridad. En marzo, lanzó un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, de alrededor de $170.000 millones, para financiar la compra de patrulleros, equipamiento y otros insumos policiales. La iniciativa fue planteada como respuesta a la reducción de recursos coparticipables —estimados en $750.000 millones— que, según el mandatario, el gobierno de Javier Milei le “robó” a la provincia por DNU.

En lo que respecta a la actualización del 911, los cambios recién se verían a finales 2027 si la licitación resulte exitosa. La implementación del proyecto tiene como plazo de entrega final 460 días corridos.