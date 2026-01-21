Política

“Crisis profunda”: dura respuesta de empresarios del interior a Hugo Moyano por los reclamos salariales

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero, que agrupa a pymes, advirtió que la actividad atraviesa una “crisis profunda” y que la prioridad debe ser “la continuidad del sector y la preservación de las fuentes de trabajo”

Guardar
Federico Lo Bruno, titular de
Federico Lo Bruno, titular de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero respondió en forma contundente contra los nuevos reclamos salariales del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que anticipó su rechazo al esquema actual de las paritarias en la actividad, con acuerdos pactados por 6 meses con cláusulas de revisión y al otorgamiento de sumas no remunerativas.

La entidad empresarial, que agrupa a pymes y es liderada por Federico Lo Bruno, hizo hincapié en la gravedad del contexto actual y advirtió que la crítica situación financiera del sector amenaza la sustentabilidad de las fuentes laborales y la continuidad de cientos de empresas de transporte automotor de cargas.

En un comunicado, destacó que el sector enfrenta un escenario donde “los costos operativos superan en muchos casos los ingresos, producto de tarifas que se encuentran muy por debajo de los valores reales que requiere la actividad para ser sustentable”.

Hugo Moyano, líder del Sindicato
Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

Alertó que esta situación ha provocado cierre de empresas, reducción de flotas y la pérdida diaria de empleo en la provincia y en todo el país. Pese a reconocer la importancia de los análisis técnicos sobre el salario real, la cámara santiagueña sostuvo la necesidad de que tales planteos “deben ser canalizados y debatidos en la mesa de negociación paritaria, ámbito natural donde las partes —trabajadores y empresas— participamos activamente y asumimos compromisos concretos, con pleno conocimiento del contexto macroeconómico, sectorial y regional en el que se desarrolla la actividad”. Además, remarcó que no se generan “ahorros” ni “beneficios extraordinarios” derivados de los acuerdos salariales actuales, tal como señaló Camioneros.

Acerca de las recurrentes críticas a la rentabilidad empresarial, la cámara del interior fue enfática: “Sin rentabilidad no hay empresas, sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay salarios, ni aportes ni contribuciones abonados en tiempo y forma”.

Resaltó que “demonizar” la ganancia de las empresas implica desconocer que sólo mediante resultados positivos se pueden mantener los compromisos asumidos con trabajadores, proveedores y el fisco.

La Cámara del Transporte de
La Cámara del Transporte de Santiago del Estero advirtió que el sector atraviesa una "crisis profunda"

La entidad también cuestionó la continuidad de los bonos extraordinarios pedidos por el sindicato para la obra social cuando estos se exigen incluso para trabajadores no afiliados, especialmente considerando que “la calidad de las prestaciones se ha deteriorado gravemente, con servicios deficientes o inexistentes en amplias zonas del país, incluida nuestra provincia”.

“La situación de la obra social resulta crítica, sin que ello se traduzca en mejoras concretas ni para los trabajadores ni para las empresas que realizan los aportes”, agregó el comunicado empresarial.

Respecto del tema salarial, insistió en que “todo acuerdo salarial vigente ha sido previamente consensuado y firmado por las partes”, subrayando la existencia de un compromiso mutuo y bilateral de respeto a lo acordado, “tanto en sus alcances como en sus limitaciones”.

El Sindicato de Camioneros, en
El Sindicato de Camioneros, en la marcha de San Cayetano de 2025

En su mensaje final, la cámara de Santiago del Estero reiteró que la prioridad indeclinable debe ser “la continuidad del sector y la preservación de las fuentes de trabajo”. Sin embargo, consideró que “el transporte de cargas atraviesa una crisis profunda, con cierre de empresas, reducción de flotas y pérdida diaria de empleo” y advirtió: “Esta realidad exige responsabilidad, diálogo y esfuerzos compartidos, no la confrontación ni la estigmatización de quienes sostienen la actividad”.

La firme postura del líder del Sindicato de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación de lo pactado por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Temas Relacionados

Sindicato de CamionerosHugo MoyanoSantiago del EsteroPymesParitariasSalariosFederico Lo BrunoEmpresasSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

A pesar de que el Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur, el Congreso buscará ratificarlo en febrero

La decisión de remitir el tratado comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no modificará el cronograma a nivel local. El Gobierno espera convertirse en el primer país de la región en aprobarlo durante las sesiones extraordinarias

A pesar de que el

Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

El gobernador compartió el hecho en sus redes sociales y aseguró que se encontraron dispositivos de audio y video en varias oficinas públicas. “La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, aseguró

Rogelio Frigerio denunció que hallaron

El Ministerio de Seguridad anunciará una reducción en las tasas de homicidios y robos de 2025

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizarán una conferencia de prensa este jueves para brindar los detalles de los datos preliminares

El Ministerio de Seguridad anunciará

El fuerte cruce entre Javier Alonso y Florencia Arietto por el estado de los patrulleros de la Policía Bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a los cuestionamientos que realizó la senadora provincial junto a un video que mostraba cómo estaban los móviles de la fuerza de la provincia de Buenos Aires en el sur del conurbano

El fuerte cruce entre Javier

Milei en el Foro de Davos, en vivo: el discurso completo que pronunció el presidente argentino

El mandatario expuso en la cumbre económica que se realiza en Suiza, con una agenda marcada por reuniones con líderes internacionales. Su discurso fue luego de la presentación de Donald Trump, que reafirmó su intención de anexar Groenlandia aunque aclaró que no quiere usar la fuerza

Milei en el Foro de
DEPORTES
Con Mac Allister de titular,

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

El exótico destino que tendría Maher Carrizo, la joya de Vélez que quisieron fichar River, Boca y Manchester City

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

TELESHOW
Simona Guatieri anunció su separación

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

INFOBAE AMÉRICA

El ciclón Harry causó una

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla