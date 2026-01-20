Política

Extraordinarias: el Senado deberá integrar dos comisiones y aumentará la presión por las bicamerales

Al incluir el convenio Mercosur-Unión Europea, intervendrá la de Relaciones Exteriores. Al aterrizaje de Fernando Iglesias como embajador le corresponderá un paso por la de Acuerdos. La dilación oficialista para armar otras y obviar temas será compleja de sostener

Senadores del oficialismo y la oposición durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Fotos: Maximiliano Luna)

Desde hace casi tres semanas que el Gobierno logra, entre el receso estival y una oposición sin una estrategia clara y ordenada, sortear el armado de bicamerales que analizan temas sensibles para cualquier Ejecutivo. La presión opositora se incrementará, sin dudas, tras el -adelantado- anuncio de sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero próximo, con un Senado que estará forzado a integrar dos comisiones unicamerales y así avanzar con la agenda que pretende la Casa Rosada.

En diciembre pasado, la Cámara alta conformó las de Trabajo y Previsión Social, que quedó en manos de la actual jefa oficialista, Patricia Bullrich (Capital Federal); y la de Presupuesto y Hacienda, en cuya presidencia continúa el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). En plenario dictaminaron la reforma laboral, el objetivo máximo del Gobierno para la primera quincena del mes próximo.

También fueron reelectos, en aquella ocasión, los radicales Edith Terenzi -la chubutense tiene buena relación con Ignacio Torres, estaba en Provincias Unidas y no forma parte de la bancada del centenario partido- y Flavio Fama (Catamarca) en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Minería, Energía y Combustibles, respectivamente.

Ayer, Infobae contó la visión del oficialismo en cuanto a no acelerar, pese a los reclamos opositores, bicamerales que sí pueden funcionar en receso, como la de Trámite Legislativo, que revisa los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo es, en las extraordinarias, testear a los aliados antes del reparto.

El pleno de la Cámara alta durante su último encuentro

Quienes rechazan a La Libertad Avanza aspiran a una bicameral más “deliciosa”: la de inteligencia. Uno de los -penosos- motivos por el que se matan legisladores de ambas Cámaras para ser parte es que es la única, en todo el Congreso, que maneja fondos reservados. Y, por momentos, para arañar el submundo del espionaje. Muy pocos suelen entender bien sobre dicha área. “Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron el fin de semana pasado a este medio desde un despacho mileísta.

En otro reflexionaron: “Hay bloques que disminuyeron la integración, pero siguen siendo fiables. En cambio, hay otros que te hablan en nombre de supuestos votos que, cuando vas a chequear, son menos. Y la situación no es la misma que hace dos años atrás. Primero, el temario de las extraordinarias. Después, se verá. Además, el kirchnerismo está más partido acá y por eso no reclama tanto como en Diputados. Si los cristinistas empiezan a quedarse con los mejores lugares, como hicieron siempre, se les revienta todo”.

¿Qué se suma ahora? En el documento de la nueva convocatoria, aparece el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE). Para esto, se tendrá que activar la comisión de Relaciones Exteriores. Hasta el recambio fue presidida por el libertario ya no enojado -lo expulsaron tiempo atrás- Francisco Paoltroni. ¿Qué ocurrirá esta vez? El formoseño, mientras tanto, continúa con su eterna campaña provincial.

La más delicada a definir no es Relaciones Exteriores, sino la de Acuerdos. Es la que revisa los pliegos de jueces, ascensos militares y diplomáticos, y casos como el del recién designado embajador Fernando Iglesias que, al no ser de carrera diplomática, debe tener un dictamen y el aval del pleno en el recinto.

El senador formoseño Francisco Paoltroni fue el último titular de la comisión de Relaciones Exteriores. Fue y volvió como libertario (Adrián Escandar)

Hasta el 10 de diciembre pasado, la dialoguista y actual legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri -responde a Horacio Rodríguez Larreta- manejó sin problemas los hilos de Acuerdos. Hasta la fallida discusión por la Corte Suprema fue realizada sin ninguna falla y con la seriedad correspondiente. Es otro lugar que genera rispideces en el oficialismo. Sobre todo, con senadores que recién arribaron a la Cámara alta y se convirtieron en máquinas desquiciadas de pedir “cositas”.

El panorama -menor, pero a atender- altera la convivencia y evidencia que las prioridades no son iguales para todos los leales a Javier Milei. La oposición también hace lo suyo, y con creces. Cualquier motivo es bueno para saltar por el bizcocho. Y es por eso que el sendero de La Libertad Avanza, por momentos, parece más despejado.

