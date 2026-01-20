Política

El Gobierno se muestra optimista para aprobar el temario completo de las sesiones extraordinarias

En Casa Rosada aseguran que “debiera salir todo” lo enviado, incluso la Reforma Laboral, que cosecha algunas críticas, a la que se resisten a implementar cambios. Las negociaciones abiertas

La Cámara de Diputados trata el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

Tras la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional se esperanza con la aprobación completa del temario que consideran “amigable” y que se debatirá durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes libertarias a Infobae. Lo cierto es que, pese a la resistencia del sindicalismo, algunos gobernadores y sectores empresariales, el oficialismo se muestra optimista incluso con la sanción de la Reforma Laboral y descuenta el acompañamiento de los aliados.

Es un temario amigable. No me imagino los motivos para oponerse al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. Tampoco de la Laboral. Debiera salir todo. Incluso la designación de Iglesias“, ironizó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante este medio.

Durante la madrugada del pasado lunes, a través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE). También la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación del legislador del PRO Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; y el ministro del Interior, Diego Santilli en el Congreso

Al respecto, un legislador violeta vaticinó el cumplimiento total de las voluntades del Presidente en la previa a su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. “Confiamos en que todo lo que estamos por tratar en extraordinarias son cuestiones populares en términos de una demanda social. Hay un entendimiento de que todo eso baja los costos y los precios. Además, el tema de glaciares básicamente es una devolución a las provincias”, expresó.

De esta forma, en Balcarce 50 descartan la aplicación de las modificaciones a la Ley de Glaciares, dado que configura un pedido directo de los gobernadores que reclaman cambiar la legislación para eliminar la paralización del “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”. Otro de los puntos que detectan de factible aprobación es el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en el que trabajaron todos los gobiernos, y esperan imprimirle celeridad.

En el tablero legislativo, el proyecto que más resquemores genera es el de la Reforma Laboral. Sin embargo, varias voces del círculo rojo del libertario consideran que los aliados respaldarán la iniciativa. “En Diputados tenemos 117 seguros, faltan 12 y hay de dónde acercar”, precisó un alfíl libertario ante este medio.

En las ruedas que encabeza casi a diario el exlegislador del PRO, los mandatarios provinciales resisten los cambios en el Impuesto a las Ganancias al sostener que afectará de manera directa a la coparticipación de las provincias. Pese al malestar, en la administración resisten la posibilidad de dar lugar a cambios en el articulado tributario. No obstante, convergen voces que admiten por lo bajo que no descartan conversar los puntos que cuestionan los gobernadores si se comprometen a respaldar otros proyectos claves durante el año legislativo.

“Los cambios recién entran en vigencia en 2027, a diferencia de la ley que lo hace desde su sanción. En todo 2026, las provincias gozarán de los beneficios de la modernización laboral. Es un planteo que no tiene sustento”, argumentó un funcionario a este medio. Algo similar plantea el ministro del Interior, quien admite un impacto en las provincias del 0,15%, pero lo contrapone al proyectar que por “cada 400.000 trabajadores formalizados”, habrá una recuperación de la cifra.

Los senadores libertarios celebraron su primera victoria legislativa, tras los cambios en la composición del Senado (X: @PatoBullrich)

Con intención de concentrar esfuerzos en el proyecto de “Modernización” Laboral, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió posponer el tratamiento de la Reforma del Código Penal para después de marzo. De esta forma, cerrará filas en la conquista del objetivo primordial que persigue el presidente Javier Milei, y que todavía encuentra detractores. “No hay gobernador que se pueda oponer a la reforma. No solo genera puestos de trabajo, sino impactará positivamente en la generación de recursos propios”, explicó una importante voz del ecosistema.

La segunda quincena de enero encuentra al Gobierno en pleno despliegue para aceitar los contactos que les permitan anotarse nuevos triunfos legislativos en el segundo tramo de las sesiones extraordinarias, que irán desde el 2 de febrero al 27 del mismo mes. Es en esa cuenta, y tras argumentar que la división de roles dispuesta pasadas las elecciones es efectiva, que se muestran convencidos de la sanción del temario completo.

Para la tarea están comprometidos la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

