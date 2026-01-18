Política

El Gobierno blinda el cronograma del Senado para aprobar la reforma laboral en la primera quincena de febrero

Desde mañana, la comisión técnica reunirá los reclamos de cambios que pretende la oposición dialoguista. A partir del 26 de enero, Patricia Bullrich se reunirá con legisladores. Se espera que el Ejecutivo active sesiones extraordinarias desde el lunes 2

Guardar
El pleno del Senado, durante
El pleno del Senado, durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado (Fotos: Maximiliano Luna)

Consumada la primera quincena de enero y, en paralelo a las visitas provinciales y el collage de fotos con gobernadores del ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo senatorial blindó el cronograma para la aprobación de la ley de reforma laboral en la Cámara alta, con fechas tentativas de sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

Primero, el Ejecutivo tendrá que convocar a un nuevo período extraordinario. Según confiaron desde el La Libertad Avanza a Infobae, y si bien la Casa Rosada quiere llamar a partir del 26 de enero, no existe ningún apuro para acelerar y bien podrían quedar desde el lunes 2 de febrero hasta finales de dicho mes. Un día después, el domingo 1 de marzo, Javier Milei asistirá al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, que se desarrollarán hasta el 30 de noviembre.

El camino que trazó la jefa mileísta en el Senado, Patricia Bullrich, supone una comisión técnica -a cargo de la abogada Josefina Tajes- que desde mañana enlazará todas las sugerencias de modificaciones y/o reclamos que hayan aterrizado desde la oposición dialoguista. También serán analizados los pedidos de la CGT.

Curiosa la realidad estival en la Cámara alta: por más alejados que estén del Gobierno, los gremios intentan hablar y confrontar a su manera. Ninguna señal, por ahora, desde el cristinismo. De hecho, esto ya genera molestias en espacios peronistas que también tienen bancas en el Senado, que ven desde lejos cómo transcurre la discusión.

A partir del lunes 26, Bullrich iniciará el “cara a cara” con sus pares de la oposición dialoguista. Es decir, no se aguardan grandes definiciones hasta la última semana de enero o los primeros días de febrero. La exministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 senadores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37.

La exministra de Seguridad y
La exministra de Seguridad y actual jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich

Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Desde al menos una fuerza del interior ya se comprometieron a acompañar la iniciativa. Esto habla, más allá del articulado del texto en cuestión, situaciones operativas y políticas previas que ya resueltas. Son las que vuelan bajo, en medio de otros sucesos más “noticiables”.

Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado, La Libertad Avanza tendrá que resolver cómo encarar la sesión, en el sentido de no errar a la hora de explicar las modificaciones ante una inevitable votación en general y, luego, en particular de la reforma laboral. La estrategia estará en manos de Bullrich que, además de titular del oficialismo en la Cámara alta, será la miembro informante como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma. Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”, sentenció un actor de peso a Infobae.

Alerta

En los últimos días, el actual prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara alta, Manuel Ignacio Chavarría, fue designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Su nuevo cargo no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consternó en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, solicitó una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Inviable.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoLa Libertad AvanzaPatricia BullrichGobernadoresDiego SantilliKichnerismoOposición dialoguistaJavier MileiCGTÚltimas noticias

Últimas Noticias

El deshielo subterráneo de la interna del Gobierno y los 153 pliegos de jueces federales que se preparan para marzo

Hubo algunos movimientos y advierten que la disputa por los cargos podría recrudecer después de las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada tiene decidido cubrir las vacantes en la Justicia. Manuel Adorni reunirá a los ministros individualmente

El deshielo subterráneo de la

Estados Unidos destacó el “importante paso” que dio Argentina al declarar organización terrorista a la Fuerza Quds

El Departamento de Estado del país norteamericano replicó el comunicado argentino y aseguró que “refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán”

Estados Unidos destacó el “importante

Con Milei y sin Lula da Silva, el Mercosur y la Unión Europea sellaron hoy un histórico acuerdo en Paraguay

La ceremonia oficial se realizó este mediodía en Asunción. Según el mandatario argentino, se trata del logro “más importante de la historia del Mercosur” tras 26 años de negociaciones. El pacto representa una asociación que abarca un cuarto del PIB mundial y más de 700 millones de habitantes

Con Milei y sin Lula

A 209 años del histórico cruce de los Andes, los ejércitos de Argentina y Chile alcanzaron la cumbre del Aconcagua

Una expedición conjunta alcanzó la cima de la montaña para celebrar la epopeya de San Martín. La gesta unió a soldados de los dos países en las luchas por la independencia

A 209 años del histórico

Hallaron muerto a otro efectivo del Ejército Argentino en Quilmes

La Policía de la provincia de Buenos Aires investiga el hecho. El episodio se suma a tres casos similares ocurridos en diciembre. El comunicado de la institución

Hallaron muerto a otro efectivo
DEPORTES
River Plate cerró su pretemporada

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

TELESHOW
Alegría, amor, luces junto al

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?"

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Estados Unidos incautaron

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema