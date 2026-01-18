Política

El deshielo subterráneo de la interna del Gobierno y los 153 pliegos de jueces federales que se preparan para marzo

Hubo algunos movimientos y advierten que la disputa por los cargos podría recrudecer después de las sesiones extraordinarias. La Casa Rosada tiene decidido cubrir las vacantes en la Justicia. Manuel Adorni reunirá a los ministros individualmente

Guardar
Javier Milei
Javier Milei

“Nada es más perturbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil”, escribió cuatro décadas atrás el filósofo francés Gilles Deleuze en su obra El Pliegue. Después de lo que fueron las elecciones legislativas del año pasado, la cúpula del Gobierno quedó exhausta de las operaciones y contraoperaciones sufridas producto de las disputas de poder. Con mayor o menor informalidad, entre diferentes sectores se arribó al consenso de que se había configurado un nuevo equilibrio con la salida y entrada de nuevos funcionarios: ya no ameritaba seguir disputando espacios, o al menos no por el momento. Una tregua temporal que ahora comenzó a tener movimientos subterráneos.

Había asuntos más urgentes por resolver. En particular, aquellos que hacen al núcleo y a la base de sustentación del Gobierno: los económicos. Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le había garantizado un Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026; a los mercados, la salida de las reformas de segunda generación como la laboral y la tributaria. La dinámica de funcionamiento de la mesa política se reordenó y logró un esquema más fluido: la Ley de Leyes pudo sancionarse antes de ese fin de año y al menos tres importantes funcionarios de la Casa Rosada ratificaron ante Infobae que no hay forma de que no salga la Modernización Laboral.

Mientras se tejen las estrategias políticas para poder conseguir los votos para este último proyecto, en estos primeros días del año ya comenzaron a verse estos incipientes movimientos que coquetean con el quiebre de esta “tregua temporal”. No se revelan porque nadie quiere sacar los pies del plato y quedar expuesto.

Diría que prestes mucha atención a lo que pueda llegar a pasar a partir de marzo”, dijo una fuente inobjetable a Infobae. Es una fecha que meses atrás también habían arrojado una voz del karinismo. Esto respondería a que para entonces ya habrá terminado el período de sesiones extraordinarias, en donde se supone que se tratan asuntos de especial importancia para el presidente Javier Milei.

¿Qué pasará a partir de ese mes? Una fuente que mira las internas desde afuera sugiere que podrían volver las disputas por cargos. “Puede ser una carnicería”, marca. Otros funcionarios que consultó este medio relativizan la cuestión y señalan que podrían ser provocaciones para que otros sectores respondan.

Javier Milei, tras la victoria
Javier Milei, tras la victoria electoral de 2025

Lo cierto es que tampoco hay demasiados sitios vacantes. Milei está en uno de los momentos de mayor confianza en la marcha de la gestión. En el ámbito ministerial, todos los que están son inamovibles.

El Ministerio de Justicia es donde siempre se puso en duda la continuidad de su titular, Mariano Cúneo Libarona. “Javier le pide que siga expresamente”, indicó una fuente que conoce muy bien lo que sucede adentro. Otras marcan lo opuesto. En octubre pasado, el ministro le confesó a Infobae que estaba planeando irse definitivamente de la gestión luego de las elecciones. Un llamado de los hermanos Milei lo convenció de quedarse al menos por un tiempo más. Luego verían.

Quien comanda las gestiones políticas del ministerio no es Cúneo, sino el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. La estructura de su área tiene injerencia en todos los aspectos relevantes del ministerio. Incluso en el último tiempo comenzaron a tener una injerencia casi total en la Secretaría de Derechos Humanos, que antes comandaba Alberto Baños, alguien ligado al actual ministro.

Habrá novedades al respecto en el corto plazo. El Gobierno tiene previsto avanzar con el envío de 153 vacantes de jueces federales para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. También tienen planeado que se envíen los pliegos de 37 fiscales y 45 defensores públicos. Los negociadores políticos de La Libertad Avanza dicen que hablarán con “senadores serios que quieran realmente colaborar en cubrir las vacancias”. A priori, pareciera que la puerta estaría cerrada para unas tratativas mano a mano con el kirchnerismo.

La cobertura de las vacancias es la principal demanda que baja desde el Poder Judicial. Incluso desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno no tiene previsto avanzar con esas negociaciones el mes próximo, pero sí que estas sean los próximos lugares que se discutirán al terminar las votaciones por los jueces federales. “Todo está sujeto a cambios y es cuestión de que el Presidente decida cuándo, cómo y quiénes”, avisa una alta fuente del Gobierno.

Sebastián Amerio, Secretario de Justicia
Sebastián Amerio, Secretario de Justicia

Va a quedar para más adelante la disputa por quién será el candidato de la Casa Rosada para ingresar a la Procuración General de la Nación, cargo que hoy en día tiene interinamente Eduardo Casal. Pese a que consideran deseable que no exista un interinato, creen que esa área funciona con relativa normalidad y que hay asuntos más urgentes. Además, dado que el Sistema Acusatorio empodera a los fiscales por sobre los jueces, el poder político de este cargo sumó muchísima más trascendencia en el último año. Aún hay una gran deuda pendiente: que el Código Procesal Penal Federal logre prosperar en Comodoro Py.

Una parte del karinismo mira el Ministerio de Justicia con especial interés. Consideran que podrían haber movilizado con mayor rapidez las candidaturas de los jueces y que, a sus ojos, “no cumplieron con las expectativas”. Aunque hay quienes candidatean al apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, marcan que lo que debe suceder es que crezcan la cantidad de interlocutores con la Justicia. El sector de Santiago Caputo no contestó a las consultas de Infobae.

El interés del sector ligado a Karina Milei sobre el ámbito judicial pudo verse con la designación del diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, en el Consejo de la Magistratura. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convalidó los nombramientos de los tres integrantes por la Cámara Baja a la Auditoría General de la Nación (AGN). Faltan los tres que son votados en el Senado. En teoría, están planeando comenzar negociaciones a partir del próximo mes. El puesto que corresponde a LLA le debería corresponder a alguien de Patricia Bullrich por ser del Senado, explicó una fuente calificada.

En el plano de la gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, va a retomar las reuniones mano a mano con cada uno de los ministros. “Quiere resetear el seguimiento de la agenda ministerial después del receso de las vacaciones”, indicaron desde su entorno.

El viernes trascendió que Karina Milei le solicitó quedarse en Buenos Aires y no viajar porque necesitaba una persona “de confianza” en la gestión. En una primera lectura, se atribuyó esto a la desconfianza que genera en el Ejecutivo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se convierta en jefa de Estado producto del viaje del Presidente a Davos. Otros le dieron una segunda lectura e interpretaron que el funcionario estaba tratando de demostrar poder. “Acá tiene el poder el que tiene el aval de Karina”, indica una fuente presidencial.

Karina Milei y Manuel Adorni
Karina Milei y Manuel Adorni

En las oficinas de Las Fuerzas del Cielo guardan un prudente silencio en los últimos días y buscan atenerse a la gestión. El Salón Martín Fierro de la Casa Rosada recibió en los últimos días a diferentes ministros, al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y hasta al presidente de YPF, Horacio Marín. En rigor, el equipo del asesor también mantiene un seguimiento de gestión mucho más fuerte de lo que suelen dejar trascender.

Caputo está particularmente involucrado en todo lo referido a la situación exterior. Está compenetrado con el caso Venezuela y trabaja con el Presidente al respecto de las alianzas regionales que puede llegar a tener con su bloque derechista. El discurso de 25 páginas que Milei estaría moldeando para Davos podría dar algunas pistas sobre qué se imagina en términos de alianzas geopolíticas bajo esta reconfiguración global. “Queremos educar al soberano”, dicen en el caputismo.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina MileiSantiago CaputoManuel AdorniSenadoJuecesSesiones extraordinarias

Últimas Noticias

Estados Unidos destacó el “importante paso” que dio Argentina al declarar organización terrorista a la Fuerza Quds

El Departamento de Estado del país norteamericano replicó el comunicado argentino y aseguró que “refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán”

Estados Unidos destacó el “importante

Con Milei y sin Lula da Silva, el Mercosur y la Unión Europea sellaron hoy un histórico acuerdo en Paraguay

La ceremonia oficial se realizó este mediodía en Asunción. Según el mandatario argentino, se trata del logro “más importante de la historia del Mercosur” tras 26 años de negociaciones. El pacto representa una asociación que abarca un cuarto del PIB mundial y más de 700 millones de habitantes

Con Milei y sin Lula

A 209 años del histórico cruce de los Andes, los ejércitos de Argentina y Chile alcanzaron la cumbre del Aconcagua

Una expedición conjunta alcanzó la cima de la montaña para celebrar la epopeya de San Martín. La gesta unió a soldados de los dos países en las luchas por la independencia

A 209 años del histórico

Hallaron muerto a otro efectivo del Ejército Argentino en Quilmes

La Policía de la provincia de Buenos Aires investiga el hecho. El episodio se suma a tres casos similares ocurridos en diciembre. El comunicado de la institución

Hallaron muerto a otro efectivo

Israel celebró que Argentina declare a la Fuerza Quds como organización terrorista: “Más países deberían seguir el ejemplo”

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, elogió la resolución tomada por el gobierno de Javier Milei que alcanza al régimen de Teherán. “Fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados”, destacó

Israel celebró que Argentina declare
DEPORTES
River Plate cerró su pretemporada

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

El fuerte choque entre el arquero de River Santiago Beltrán y Abel Hernández: las lágrimas del jugador de Peñarol

El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

Messi comenzó la pretemporada en Inter Miami y revolucionó las redes: la reacción de Antonela y el mensaje de la MLS

TELESHOW
Alegría, amor, luces junto al

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?"

INFOBAE AMÉRICA

Veintidós recetas para un verano

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema

Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, según estadísticas oficiales