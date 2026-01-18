El deshielo subterráneo de la interna del Gobierno y los 153 pliegos de jueces federales que se preparan para marzo

Javier Milei

“Nada es más perturbador que los movimientos incesantes de lo que parece inmóvil”, escribió cuatro décadas atrás el filósofo francés Gilles Deleuze en su obra El Pliegue. Después de lo que fueron las elecciones legislativas del año pasado, la cúpula del Gobierno quedó exhausta de las operaciones y contraoperaciones sufridas producto de las disputas de poder. Con mayor o menor informalidad, entre diferentes sectores se arribó al consenso de que se había configurado un nuevo equilibrio con la salida y entrada de nuevos funcionarios: ya no ameritaba seguir disputando espacios, o al menos no por el momento. Una tregua temporal que ahora comenzó a tener movimientos subterráneos.

Había asuntos más urgentes por resolver. En particular, aquellos que hacen al núcleo y a la base de sustentación del Gobierno: los económicos. Al Fondo Monetario Internacional (FMI) se le había garantizado un Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2026; a los mercados, la salida de las reformas de segunda generación como la laboral y la tributaria. La dinámica de funcionamiento de la mesa política se reordenó y logró un esquema más fluido: la Ley de Leyes pudo sancionarse antes de ese fin de año y al menos tres importantes funcionarios de la Casa Rosada ratificaron ante Infobae que no hay forma de que no salga la Modernización Laboral.

Mientras se tejen las estrategias políticas para poder conseguir los votos para este último proyecto, en estos primeros días del año ya comenzaron a verse estos incipientes movimientos que coquetean con el quiebre de esta “tregua temporal”. No se revelan porque nadie quiere sacar los pies del plato y quedar expuesto.

“Diría que prestes mucha atención a lo que pueda llegar a pasar a partir de marzo”, dijo una fuente inobjetable a Infobae. Es una fecha que meses atrás también habían arrojado una voz del karinismo. Esto respondería a que para entonces ya habrá terminado el período de sesiones extraordinarias, en donde se supone que se tratan asuntos de especial importancia para el presidente Javier Milei.

¿Qué pasará a partir de ese mes? Una fuente que mira las internas desde afuera sugiere que podrían volver las disputas por cargos. “Puede ser una carnicería”, marca. Otros funcionarios que consultó este medio relativizan la cuestión y señalan que podrían ser provocaciones para que otros sectores respondan.

Javier Milei, tras la victoria electoral de 2025

Lo cierto es que tampoco hay demasiados sitios vacantes. Milei está en uno de los momentos de mayor confianza en la marcha de la gestión. En el ámbito ministerial, todos los que están son inamovibles.

El Ministerio de Justicia es donde siempre se puso en duda la continuidad de su titular, Mariano Cúneo Libarona. “Javier le pide que siga expresamente”, indicó una fuente que conoce muy bien lo que sucede adentro. Otras marcan lo opuesto. En octubre pasado, el ministro le confesó a Infobae que estaba planeando irse definitivamente de la gestión luego de las elecciones. Un llamado de los hermanos Milei lo convenció de quedarse al menos por un tiempo más. Luego verían.

Quien comanda las gestiones políticas del ministerio no es Cúneo, sino el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde directamente al asesor presidencial Santiago Caputo. La estructura de su área tiene injerencia en todos los aspectos relevantes del ministerio. Incluso en el último tiempo comenzaron a tener una injerencia casi total en la Secretaría de Derechos Humanos, que antes comandaba Alberto Baños, alguien ligado al actual ministro.

Habrá novedades al respecto en el corto plazo. El Gobierno tiene previsto avanzar con el envío de 153 vacantes de jueces federales para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo. También tienen planeado que se envíen los pliegos de 37 fiscales y 45 defensores públicos. Los negociadores políticos de La Libertad Avanza dicen que hablarán con “senadores serios que quieran realmente colaborar en cubrir las vacancias”. A priori, pareciera que la puerta estaría cerrada para unas tratativas mano a mano con el kirchnerismo.

La cobertura de las vacancias es la principal demanda que baja desde el Poder Judicial. Incluso desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno no tiene previsto avanzar con esas negociaciones el mes próximo, pero sí que estas sean los próximos lugares que se discutirán al terminar las votaciones por los jueces federales. “Todo está sujeto a cambios y es cuestión de que el Presidente decida cuándo, cómo y quiénes”, avisa una alta fuente del Gobierno.

Sebastián Amerio, Secretario de Justicia

Va a quedar para más adelante la disputa por quién será el candidato de la Casa Rosada para ingresar a la Procuración General de la Nación, cargo que hoy en día tiene interinamente Eduardo Casal. Pese a que consideran deseable que no exista un interinato, creen que esa área funciona con relativa normalidad y que hay asuntos más urgentes. Además, dado que el Sistema Acusatorio empodera a los fiscales por sobre los jueces, el poder político de este cargo sumó muchísima más trascendencia en el último año. Aún hay una gran deuda pendiente: que el Código Procesal Penal Federal logre prosperar en Comodoro Py.

Una parte del karinismo mira el Ministerio de Justicia con especial interés. Consideran que podrían haber movilizado con mayor rapidez las candidaturas de los jueces y que, a sus ojos, “no cumplieron con las expectativas”. Aunque hay quienes candidatean al apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, marcan que lo que debe suceder es que crezcan la cantidad de interlocutores con la Justicia. El sector de Santiago Caputo no contestó a las consultas de Infobae.

El interés del sector ligado a Karina Milei sobre el ámbito judicial pudo verse con la designación del diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, en el Consejo de la Magistratura. En diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convalidó los nombramientos de los tres integrantes por la Cámara Baja a la Auditoría General de la Nación (AGN). Faltan los tres que son votados en el Senado. En teoría, están planeando comenzar negociaciones a partir del próximo mes. El puesto que corresponde a LLA le debería corresponder a alguien de Patricia Bullrich por ser del Senado, explicó una fuente calificada.

En el plano de la gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, va a retomar las reuniones mano a mano con cada uno de los ministros. “Quiere resetear el seguimiento de la agenda ministerial después del receso de las vacaciones”, indicaron desde su entorno.

El viernes trascendió que Karina Milei le solicitó quedarse en Buenos Aires y no viajar porque necesitaba una persona “de confianza” en la gestión. En una primera lectura, se atribuyó esto a la desconfianza que genera en el Ejecutivo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se convierta en jefa de Estado producto del viaje del Presidente a Davos. Otros le dieron una segunda lectura e interpretaron que el funcionario estaba tratando de demostrar poder. “Acá tiene el poder el que tiene el aval de Karina”, indica una fuente presidencial.

Karina Milei y Manuel Adorni

En las oficinas de Las Fuerzas del Cielo guardan un prudente silencio en los últimos días y buscan atenerse a la gestión. El Salón Martín Fierro de la Casa Rosada recibió en los últimos días a diferentes ministros, al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y hasta al presidente de YPF, Horacio Marín. En rigor, el equipo del asesor también mantiene un seguimiento de gestión mucho más fuerte de lo que suelen dejar trascender.

Caputo está particularmente involucrado en todo lo referido a la situación exterior. Está compenetrado con el caso Venezuela y trabaja con el Presidente al respecto de las alianzas regionales que puede llegar a tener con su bloque derechista. El discurso de 25 páginas que Milei estaría moldeando para Davos podría dar algunas pistas sobre qué se imagina en términos de alianzas geopolíticas bajo esta reconfiguración global. “Queremos educar al soberano”, dicen en el caputismo.