Kicillof reunirá a los intendentes propios para arrancar el año en el que apostará a la construcción hacia 2027

Será este miércoles. Luego de las actividades de gestión en la Costa Atlántica, juntará a jefes comunales del MDF y ministros. Funcionará como el puntapié de la discusión política

Kicillof con ministros e intendentes
Kicillof con ministros e intendentes reunidos en Villa Gesell. Este miércoles repetirá la postal

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantendrá una reunión política este miércoles en el municipio de Villa Gesell en el que participarán intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y ministros provinciales. Será el primer encuentro en vistas a la construcción de un espacio político que trascienda las fronteras bonaerenses y que en 2027 sea parte de la discusión electoral dentro de la oposición a Javier Milei.

La reunión será una vez concluida la agenda oficial del mandatario. En las últimas horas, se cursó la invitación a intendentes de la Quinta sección electoral y quiénes estén cerca del distrito que gobierna el kicillofista, Gustavo Barrera; que será uno de los anfitriones del encuentro.

En Villa Gesell fue donde el verano pasado se le dio el puntapié a lo que luego se materializó como el MDF, con una reunión de similares características a la que se espera para este miércoles. Fue en un año donde la interna del peronismo atravesó todo el 2025, que incluyó el desdoblamiento electoral, la victoria del peronismo en los comicios provinciales por casi 14 puntos y la derrota, por un escaso margen, en octubre.

Kicillof y la subsecretaria de
Kicillof y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera

Antes del encuentro con intendentes y funcionarios, Kicillof encabezará lo que será la primera “Conferencia de Verano”. Primero habrá una reunión en Mar de Ajó (Partido de La Costa) con sectores productivos; luego el gobernador y algunos funcionarios se trasladarán hasta Villa Gesell para la conferencia en cuestión; en la que el mandatario hará un balance de la primera quincena de vacaciones.

Las primeras proyecciones que hacen en el gobierno bonaerense y en algunos distritos turísticos es que la ocupación se sostiene a un buen nivel, pero no impacta de igual manera en el consumo.

Kicillof aprovechará las “Conferencias de Verano”, para desde esa tribuna seguir confrontando con Javier Milei y las políticas económicas del gobierno nacional. Todo, mientras el peronismo también empieza a ordenar el escenario para el 2027, tanto a nivel nacional como provincial; ya que el mandatario bonaerense no tiene reelección. Sobran nombres para esa sucesión.

El 2026 servirá para acumular adhesiones y proyectar un espacio que tenga a Kicillof como figura central y expanda los límites propiamente partidarios del peronismo y territoriales. Es decir, que salga a otras provincias. Eso, cuentan en La Plata, ya está definido. Primero serán funcionarios y ministros los que tengan como trabajo la búsqueda de adhesiones federales.

El gobernador lo expuso a fines del año pasado en un plenario del MDF con más de 1500 asistentes entre los que había intendentes, legisladores nacionales y provinciales, ministros y concejales; además de referentes sindicales y sociales. Allí, Kicillof aseguró que convocaría “a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”, y que iba a poner todo su compromiso para “construir una alternativa política”, aunque aclaró que ese acto no se trataba de un lanzamiento electoral propio hacia la elección presidencial de 2027.

“Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, terminó diciendo como cierre de año el mandatario desde el municipio de Ensenada.

Kicillof en el plenario donde
Kicillof en el plenario donde planteo la construcción de un frente hacia 2027 para disputar electoralmente con Milei

Por lo pronto, en el orden provincial, el 15 de marzo está fechado el recambio de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, que hasta el momento preside el diputado nacional, Máximo Kirchner. Antes, el 8 de febrero, se sabrá si la nueva composición del PJ será mediante una interna o bien en el marco de un acuerdo entre los distintos sectores y que particularmente se expresan en el cristinismo, por un lado, y el MDF por el otro.

La discusión del PJ es un tema que el gobernador sigue con atención. Si bien busca no mostrarse inmiscuido en los asuntos del justicialismo provincial, sí hay nombres de su confianza o de su sector trabajando en post de darle mayor representación al MDF dentro del universo pejotista. La vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente de La Plata, Julio Alak o el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares son algunos de ellos.

