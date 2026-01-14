Ignacio Torres reclamó más penas por los incendios: “Tienen que estar presos el tiempo que tarda en recuperarse el bosque”

El gobernador Ignacio Torres reclamó penas más duras por los incendios en Chubut

A poco más de una semana del comienzo del incendio en Puerto Patriada y otras zonas de Chubut, el gobernador Ignacio Torres reclamó endurecer las condenas para los responsables de la quema intencional de los bosques patagónicos, mientras siguen activos algunos focos en la Comarca Andina.

El mandatario recordó que impulsa un proyecto junto a la senadora Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal, al ser consultado sobre el pedido de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien este lunes propuso penas más graves y viajó a Epuyén para interiorizarse sobre el alcance del desastre.

Torres graficó el problema con una anécdota, a raíz de un incidente en la localidad de Cholila. “Es un proyecto que venimos pidiendo hace años. Puedo dar un ejemplo concreto. El año pasado, encontramos en flagrancia a dos personas que prendieron fuego por un problema entre vecinos; los agarramos con los bidones en la mano, fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos”, señaló, en diálogo con radio Rivadavia.

Frente al mínimo castigo penal que establece la legislación, el gobernador reclamó: “Tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. “Da bronca e indigna que estos personajes estén caminando entre los chubutenses de bien como si nada cuando generan semejantes tragedias”, completó.

Más de 13.600 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego en Chubut, según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego

Torres describió la gravedad de los focos activos en la provincia y remarcó que “el fuego tuvo un crecimiento exponencial como nunca vi”, tras una semana de desastre ambiental que ya arrasó más de 13.600 hectáreas. Y confirmó la reactivación de un foco en Epuyén, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “se hicieron los cortafuegos durante toda la tarde” y que “no va a tener cercanía al pueblo”.

Otro de los incendios forestales activos está ubicado en el Parque Nacional Los Alerces. Pese a la ayuda de la lluvia, el fuego persiste. “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, dijo, y agregó que por los vientos y las altas temperaturas, se complica el control rápido de las llamas. “No vi un avance tan rápido del incendio”, reconoció “Nacho” Torres.

Para el mandatario del PRO, la llegada de más lluvias y el despliegue de todos los medios aéreos disponibles, junto al apoyo de Chile y de las provincias de Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Córdoba, dio un panorama alentador sobre ese foco. “Soy optimista. Junto al esfuerzo enorme que se está haciendo con todos los recursos disponibles, más un acompañamiento del clima, esperamos tener novedades mucho más favorables a última hora”, completó.

En este marco, el gobernador diferenció los episodios accidentales de aquellas acciones dolosas que provocaron el inicio del fuego. “En el Parque Nacional Los Alerces, en medio del incendio, fueron detenidos dos turistas haciendo fuego para comer un asado. La intención no era provocar un desastre, pero está terminantemente prohibido cualquier tipo de fuego en toda la provincia y en los ejidos municipales que adhirieron a la ley de emergencia ígnea”, puntualizó. Mientras que en ese sector el origen fue una tormenta eléctrica, en Puerto Patriada “se encontró combustible, lo que demuestra un dolo de querer generar el mayor daño posible”, lamentó.

El apoyo del Gobierno nacional

A partir de la crisis ambiental, Torres valoró la coordinación con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el gobierno de Javier Milei, al caracterizar que “no se distingue entre Nación y provincia, ni en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces ni en jurisdicción provincial”. Y destacó el envío de una partida económica para asistir alrededor de las 30 familias que perdieron todos sus bienes. “Entre hoy y mañana se va a estar ejecutando”, indicó.

Torres supervisó las tareas de combate contra los incendios en Epuyén y reclamó endurecer las penas para los responsables

Ante la emergencia, el gobernador reconoció que el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros y una coordianción logística que “no se veía desde hace mucho tiempo”. “Nobleza obliga el trabajo con la Nación. No solamente se hizo de manera coordinada, sino que hay un acompañamiento como pocas veces se vio de un trabajo en conjunto y de infraestructura”, subrayó. “Eso es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria, y entender que el fuego no distingue ni jurisdicciones ni partidos políticos, y poner por sobre cualquier la seguridad de la gente”, resaltó.

Nuevamente, Torres desmintió “teorías conspiranoides” sobre la venta de tierras quemadas y aclaró que “la Constitución prohíbe la venta de cualquier hectárea de bosque nativo, quemado o no quemado”, además de que existe una ley provincial que impide por décadas la utilización de terrenos afectados por el fuego. “El incendio del Parque Nacional Los Alerces se da en un área que es patrimonio de la humanidad y es técnicamente imposible cualquier tipo de enajenación”, advirtió. “Buscan politizar una situación que exige seriedad y responsabilidad”, concluyó.