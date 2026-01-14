Política

En medio de la discusión por la reforma laboral, Rogelio Frigerio volvió a fracturar al PJ de Entre Ríos

El mandatario provincial convocó a su antecesor Gustavo Bordet y desairó al resto de los legisladores justicialistas que querían una encuentro para discutir el costo fiscal de la iniciativa. Hay bronca en el PJ por la movida personal del ex gobernador

Rogelio Frigerio se reunió con
Rogelio Frigerio se reunió con Gustavo Bordet

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo durante el mediodía de este martes un encuentro a solas con el ex mandatario provincial Gustavo Bordet. Según indicó el titular del Ejecutivo al término del cónclave, dialogaron sobre la agenda de los próximos dos años de gestión e incluyó las reformas estructurales pendientes y los principales desafíos de la administración provincial.

En ese marco, se abordó con especial énfasis la necesidad de avanzar en cambios al sistema previsional. La posibilidad de trabajar en una agenda de reforma constitucional que contribuya a facilitar y mejorar la gestión del Estado también estuvo sobre la mesa.

La foto del actual mandatario y su antecesor dialogando mano a mano en el despacho de la Gobernación llegó en un momento particular. Hace una semana, los legisladores nacionales del PJ (incluido Bordet) presentaron a Frigerio un estudio sobre el impacto de la reforma laboral en la coparticipación. Alertaron que las provincias perderían $1,7 billones. De ese total, $81 mil millones corresponderían a Entre Ríos. La nota cerraba con un pedido de audiencia al Gobernador.

Frigerio estudia la posibilidad de
Frigerio estudia la posibilidad de realizar reformas estructurales en Entre Ríos

Cuando el escrito llegó a la Mesa de Entradas de la Gobernación, hubo silencio oficial. “Por ahora no habrá respuesta”, deslizaron los operadores del frigerismo. La contestación llegó en la tarde - noche del lunes. Frigerio iba a recibir sólo a uno de los firmantes y en carácter de exgobernador, no de diputado. Y la agenda de temas sería otra.

Dos personas que estamparon su firma en el pedido de audiencia a Frigerio dejaron traslucir en declaraciones a Infobae su molestia con la decisión del exmandatario.

“No nos contestaron la nota así que lo de Bordet debe ser algo de él”, dijo uno. “Es Bordet siendo Bordet”, acotó otro en medio de una risa nerviosa más para liberar tensiones que para tomar con humor la situación. La visita traerá consecuencias en la frágil unidad del PJ local.

Una vez que Frigerio ocupó el centro de la escena política en Entre Ríos, el peronismo se quedó sin iniciativa. A su falta de conducción clara se añade ahora la puja de personalismos.

De allí que al Gobernador le resulte la estrategia de sumar a su redil exdirigentes y referentes del PJ. El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, es su principal operador en esta tarea. El principio político es tan viejo como Filipo de Macedonia, autor de la sentencia «Divide et Impera» (divide y vencerás).

Qué explicación dio Bordet

“Fue una reunión institucional. Había sido convocado por el Gobernador en mi carácter de exmandatario”, expresó Bordet al salir del encuentro. El fin de la convocatoria fue tener “un espacio para conversar sobre temas que interesan a los entrerrianos en general y al desarrollo de la provincia”, agregó.

Además, dijo que es “importante y productivo” sostener este tipo de encuentros “en un marco de respeto y madurez política”.

El ex gobernador de Entre
El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

El exgobernador justicialista hizo referencia al pedido de encuentro que había hecho con sus pares del Congreso nacional. “Quiero dejar en claro que como legisladores nacionales habíamos pedido una audiencia al Gobernador para hablar de un tema que está dentro de la reforma laboral. Tiene que ver con una merma que se produciría en la coparticipación por la modificación en el impuesto a las ganancias. Eso será abordado en una futura reunión con los legisladores”, adelantó.

Luego, agregó: “Este fue un encuentro diferente. No tiene nada que ver con esa audiencia”.

En otro orden, Bordet consignó que le expresó a Frigerio su preocupación por algunas cosas que observa. “El Gobernador manifestó su punto de vista y la agenda que tiene para adelante”.

Por último, planteó: “Siempre es importante tener canales de diálogo abiertos. Poder conversar entre todos los sectores. Contar con una agenda propositiva. Pero marcando que nosotros pertenecemos a un partido opositor y ejercemos la oposición de manera responsable, sin entrar en cuestiones personales. No pensamos lo mismo, pero eso no es impedimento ni obstáculo para que podamos sentarnos a conversar”, concluyó.

