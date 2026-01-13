Crece el escándalo en Misiones por el cobro a turistas de una tasa municipal

Wanda se encuentra a 55 kilómetros de las Cataratas del Iguazú

El municipio de Wanda, en Misiones, anunció que a partir de febrero ejecutará una ordenanza que obliga a los turistas a pagar una tasa en la mina de piedras preciosas y semipreciosas ubicadas en esa localidad. El gravamen se presenta como “eco turístico”. El valor se fijará en función del costo del litro de nafta Infinia, de YPF. Al día de hoy, rondaría los mil pesos por persona.

La decisión de la intendenta Romina Faccio causó revuelo. Las críticas llegaron no solo del sector turístico, sino también de los potenciales visitantes y de la empresa dueña del yacimiento.

La Compañía Minera de Wanda emitió un duro comunicado contra las autoridades municipales. La firma informó que se encuentra realizando las acciones necesarias para evitar que esa “ilegal, confiscatoria, discriminatoria inconstitucional y arbitraria tasa sea cobrada”.

Luego criticaron que el municipio, “siguiendo un camino contrario al país, pretende aumentar la presión fiscal”. El gobierno local está en manos del Frente Renovador de la Concordia. Faccio es del espacio Neo del oficialismo provincial, un ámbito que convoca a referentes sub 40.

La compañía también alertó que las autoridades locales se empecinan en desandar un sendero “ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. El máximo tribunal determinó la inconstitucionalidad de la tasa. La referencia es a cuando Bariloche intentó imponer un tributo similar. La medida fue declarada contraria a la Constitución por la Corte.

La tasa tendrá un valor mínimo de mil pesos, al valor actual de las UF

Entre las razones, la minera citó que el gravamen se pretende aplicar a los visitantes al “único atractivo turístico convocante” de la localidad, “afectando así a quienes quieren visitarlo y a quienes directa o indirectamente trabajan” en el sitio.

Más adelante, calificaron al gravamen como “mecanismo perverso y arbitrario que discrimina al visitante y a quienes trabajan en la actividad” turística.

Cuáles serán las posibles consecuencias

La Compañía Minera Wanda planteó la necesidad de que otros actores económicos se sumen a la medida judicial contra algo que pone “palos en la rueda”. Y alertó que buscará que la intendenta y sus funcionarios respondan con su patrimonio por la imposición de la tasa.

En otro párrafo del comunicado, la firma expresó su repudio a la pretensión de la municipalidad e invitó a las empresas relacionadas con la actividad turística a “sumarse a las acciones legales contra tal arbitraria medida”.

En ese orden, la firma hizo saber que además de las presentaciones judiciales tendientes a evitar la aplicación de dicha tasa, hará responsables en forma personal “a los funcionarios actuantes por los daños que se causen”.

“En lugar de fomentar la actividad e iniciativa privada y permitir el desarrollo del turismo en la región, actitudes como la de la Municipalidad de Wanda tienden a poner palos en la rueda”, consignó la firma en el comunicado.

La empresa que explota el sitio turística recurrirá a la Justicia para intentar impedir la medida

Asimismo, el escrito advirtió: “Las acciones legales irán hasta las últimas instancias y consecuencias para evitar los daños que esta arbitraria medida provocará”.

En el tramo final, la compañía encendió una luz roja buscando el compromiso de la comunidad local. La gente de Wanda “debe saber que una acción legal de este tipo terminará con un importante costo para el Municipio, que será pagado por la comunidad”.

Por último, hubo un intento final a fin de evitar que la tasa se implemente a partir del próximo mes. “Esperemos que prime la razón de las autoridades y desistan de desalentar una de las pocas actividades genuinamente productivas del Municipio”.

Wanda es una localidad de la zona noroeste de Misiones. Está localizada a unos 55 km de las Cataratas del Iguazú y a 260 km de Posadas. Es uno de los destinos turísticos más elegidos dentro de la provincia.

El valor de la polémica tasa se nomina en UF (unidades fijas). Las UF equivalen al precio de un litro de nafta Infinia, que en Misiones se ubica en los $2 mil. La cantidad de UF que deberá pagar cada turista dependerá del medio de movilidad en el cual se llegue.

Las personas a pie o en bicicleta abonarán 0,5 UF (alrededor de $1.000).

Las motocicletas 1 UF ($2.000).

Autos y camionetas 2,5 UF ($5.000).

Camiones o casas rodantes 3 UF ($6.000).

Minibuses de hasta 19 personas 10 UF ($20.000).

Minibuses de 20 a 30 personas 15 UF ($30.000).

Colectivos de 31 a 50 pasajeros 25 UF ($50.000).

Colectivos de más de 50 pasajeros 50 UF ($100.000).