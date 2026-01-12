Política

Un municipio de Misiones cobrará una tasa a los turistas para que puedan visitar sus atractivos

La municipalidad de Wanda exigirá un pago cercano a un litro de nafta premium por persona para conocer sus minas de piedras semipreciosas. La medida llega en medio de críticas opositoras a la política fiscal

Guardar
Romina Faccio, intendenta de la
Romina Faccio, intendenta de la localidad misionera de Wanda

El municipio misionero de Wanda impuso una Tasa Eco Turística Municipal para los visitantes. La deberán abonar todos aquellos que quieran conocer sus minas de piedras preciosas y semipreciosas.

El cobro se concretará al momento del ingreso a los espacios turísticos. El valor está nominado en UF (unidades fijas). Las UF equivalen al precio de un litro de nafta Infinia, que en Misiones se ubica en los $2 mil. La cantidad de UF que deberá pagar cada turista dependerá del medio de movilidad en el cual se llegue.

Valores de la eco tasa

  • Las personas a pie o en bicicleta abonarán 0,5 UF (alrededor de $1.000).
  • Las motocicletas 1 UF ($2.000).
  • Autos y camionetas 2,5 UF ($5.000).
  • Camiones o casas rodantes 3 UF ($6.000).
  • Minibuses de hasta 19 personas 10 UF ($20.000).
  • Minibuses de 20 a 30 personas 15 UF ($30.000).
  • Colectivos de 31 a 50 pasajeros 25 UF ($50.000).
  • Colectivos de más de 50 pasajeros 50 UF ($100.000).

La tasa alcanzará a todos los visitantes que ingresen a las minas de piedras preciosas y a los espacios vinculados a esta actividad dentro del ejido urbano, informó el diario El Territorio.

Cuál es el principal atractivo de la ciudad

Wanda es una localidad de la zona noroeste de Misiones. Está localizada a unos 55 km de las Cataratas del Iguazú y a unos 260 km de Posadas. Es uno de los destinos turísticos más elegidos dentro de la provincia.

Su principal atractivo son las minas de piedras preciosas y semipreciosas. Se las considera una maravilla geológica. Poseen túneles y galerías donde se puede ver el proceso de extracción y pulido de gemas. También es posible hallar piedras semipreciosas, como ágatas, amatistas, topacios, cuarzos y jaspes.

“La idea es comenzar a cobrar a fines de enero. Estamos dialogando con las empresas de turismo para que sepan que cuando los visitantes lleguen a la entrada de las minas se les va a cobrar esta tasa, que es mínima y tiene una contraprestación directa. Lo recaudado se va a volcar en obras como luminarias, veredas y caminos accesibles. El primer mes será principalmente informativo y el cobro estará a cargo del personal de Fiscalización y Tránsito del Municipio”, explicó al medio local la intendenta Romina Faccio.

Faccio, contadora de profesión, es parte del Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo provincial. La fuerza es conducida por Carlos Rovira, el hombre fuerte de Misiones.

El valor de la eco
El valor de la eco tasa que fijo Faccio es equivalente al precio de un litro de nafta Infinia, que en Misiones se ubica en los $2 mil

Qué critica la oposición de la política fiscal misionera

La Libertad Avanza ha emitido cuestionamientos fuertes a la presión tributaria que existe en la provincia.

A fines de 2025, el Gobierno de Hugo Passalacqua lanzó una moratoria. El objetivo fue recuperar algo del 40% del impuesto automotor que no se pagó. Misiones atraviesa una crisis financiera que obligó a postergar el pago del medio aguinaldo a funcionarios, el Poder Judicial y el Legislativo.

Ante esta decisión, el presidente de LLA y diputado provincial Adrián Núñez señaló: “La medida deja expuesta una situación alarmante. Los altos impuestos generan incumplimientos crónicos”. De allí que reclamó una “necesaria revisión estructural de la matriz tributaria de Misiones”.

En este mismo orden, el diputado nacional libertario Diego Hartfield cargó contra la “Aduana Paralela” que impuso la Renovación hace años. Se trata de un mecanismo que obliga a pagar anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos locales antes de que mercaderías provenientes de otras jurisdicciones puedan entrar a la provincia.

“Hay que reconocer que la manera en que el Gobierno provincial tomó deuda fue a través de las retenciones bancarias abusivas y de la «aduana paralela». Capta dinero a cuenta de lo que luego hay que pagar de IIBB. Pero esa cantidad (de plata) que tomó es grandísima. Y encima no sabemos cuánto es. Me encantaría conocer cuál es la deuda que tenemos con los contribuyentes misioneros y de todo el país”, remató a través de un posteo en su cuenta de X.

Temas Relacionados

MisionesWandamunicipios misionerostasa eco turísticatasa municipaltasa de turismo

Últimas Noticias

Diego Santilli viaja a Chaco y se prepara para profundizar los contactos con gobernadores por la reforma laboral

El ministro del Interior recibirá al peronista Sergio Ziliotto, quien anticipó reparos al proyecto, y visitará a Ignacio Torres y a Alfredo Cornejo

Diego Santilli viaja a Chaco

Un concejal de Rafaela se redujo voluntariamente el sueldo: la nueva reforma salarial del municipio tiene a su primer adherente

Se trata del edil Lisandro Mársico, del Partido Demócrata Progresista. La decisión tendrá vigencia hasta el final de su mandato, previsto para diciembre de 2027

Un concejal de Rafaela se

El Gobierno busca perforar los 500 puntos del riesgo país en las sesiones extraordinarias de febrero

Fue el plan original del Ejecutivo para diciembre pasado, con el combo entre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La segunda iniciativa fue dictaminada en el Senado, aunque no aterrizó en el recinto. La Casa Rosada apuesta muchas fichas. La oposición dialoguista, “sin novedades”

El Gobierno busca perforar los

Milei agradeció a quienes combaten los incendios en Chubut: “Nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros”

El Presidente utilizó la red social X para referirse a la situación en la Patagonia, al igual que lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en su posteo anunció algunas medidas de asistencia financiera para los damnificados

Milei agradeció a quienes combaten

El papa León XIV se reunió con el Cardenal Vicente Bokalic y fue invitado a visitar la Argentina

El sumo pontífice recibió al Arzobispo de Santiago del Estero y Primado del país en el Vaticano. Los temas que hablaron en el encuentro

El papa León XIV se
DEPORTES
“No sabía si estaba listo

“No sabía si estaba listo para verlo”: Grosjean se reencontró con el casco que le salvó la vida en un brutal accidente en la F1

El pedido de disculpas de Simeone a Vinicius Jr y al presidente del Real Madrid tras la pelea en la Supercopa y su mensaje al Barcelona

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

TELESHOW
Alfredo Casero suspendió una función

Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

Christian Petersen habló de su salud tras su internación: “Sin voz pero mejorando”

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

INFOBAE AMÉRICA

La UE evalúa nuevas sanciones

La UE evalúa nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas

León XIV desató el entusiasmo entre los católicos uruguayos tras un sugestivo comentario: “Nos vemos en Uruguay”

Un ciclón extratropical azotó Uruguay con vientos de hasta 98 km/h y dejó a miles sin electricidad

El congreso de Ecuador autorizó el inicio del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura

El extraordinario desafío de desmontar el narcoestado de Venezuela con sus propios mafiosos