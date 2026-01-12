Un municipio de Misiones cobrará una tasa a los turistas para que puedan visitar sus atractivos

Romina Faccio, intendenta de la localidad misionera de Wanda

El municipio misionero de Wanda impuso una Tasa Eco Turística Municipal para los visitantes. La deberán abonar todos aquellos que quieran conocer sus minas de piedras preciosas y semipreciosas.

El cobro se concretará al momento del ingreso a los espacios turísticos. El valor está nominado en UF (unidades fijas). Las UF equivalen al precio de un litro de nafta Infinia, que en Misiones se ubica en los $2 mil. La cantidad de UF que deberá pagar cada turista dependerá del medio de movilidad en el cual se llegue.

Valores de la eco tasa

Las personas a pie o en bicicleta abonarán 0,5 UF (alrededor de $1.000).

Las motocicletas 1 UF ($2.000).

Autos y camionetas 2,5 UF ($5.000).

Camiones o casas rodantes 3 UF ($6.000).

Minibuses de hasta 19 personas 10 UF ($20.000).

Minibuses de 20 a 30 personas 15 UF ($30.000).

Colectivos de 31 a 50 pasajeros 25 UF ($50.000).

Colectivos de más de 50 pasajeros 50 UF ($100.000).

La tasa alcanzará a todos los visitantes que ingresen a las minas de piedras preciosas y a los espacios vinculados a esta actividad dentro del ejido urbano, informó el diario El Territorio.

Cuál es el principal atractivo de la ciudad

Wanda es una localidad de la zona noroeste de Misiones. Está localizada a unos 55 km de las Cataratas del Iguazú y a unos 260 km de Posadas. Es uno de los destinos turísticos más elegidos dentro de la provincia.

Su principal atractivo son las minas de piedras preciosas y semipreciosas. Se las considera una maravilla geológica. Poseen túneles y galerías donde se puede ver el proceso de extracción y pulido de gemas. También es posible hallar piedras semipreciosas, como ágatas, amatistas, topacios, cuarzos y jaspes.

“La idea es comenzar a cobrar a fines de enero. Estamos dialogando con las empresas de turismo para que sepan que cuando los visitantes lleguen a la entrada de las minas se les va a cobrar esta tasa, que es mínima y tiene una contraprestación directa. Lo recaudado se va a volcar en obras como luminarias, veredas y caminos accesibles. El primer mes será principalmente informativo y el cobro estará a cargo del personal de Fiscalización y Tránsito del Municipio”, explicó al medio local la intendenta Romina Faccio.

Faccio, contadora de profesión, es parte del Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo provincial. La fuerza es conducida por Carlos Rovira, el hombre fuerte de Misiones.

El valor de la eco tasa que fijo Faccio es equivalente al precio de un litro de nafta Infinia, que en Misiones se ubica en los $2 mil

Qué critica la oposición de la política fiscal misionera

La Libertad Avanza ha emitido cuestionamientos fuertes a la presión tributaria que existe en la provincia.

A fines de 2025, el Gobierno de Hugo Passalacqua lanzó una moratoria. El objetivo fue recuperar algo del 40% del impuesto automotor que no se pagó. Misiones atraviesa una crisis financiera que obligó a postergar el pago del medio aguinaldo a funcionarios, el Poder Judicial y el Legislativo.

Ante esta decisión, el presidente de LLA y diputado provincial Adrián Núñez señaló: “La medida deja expuesta una situación alarmante. Los altos impuestos generan incumplimientos crónicos”. De allí que reclamó una “necesaria revisión estructural de la matriz tributaria de Misiones”.

En este mismo orden, el diputado nacional libertario Diego Hartfield cargó contra la “Aduana Paralela” que impuso la Renovación hace años. Se trata de un mecanismo que obliga a pagar anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos locales antes de que mercaderías provenientes de otras jurisdicciones puedan entrar a la provincia.

“Hay que reconocer que la manera en que el Gobierno provincial tomó deuda fue a través de las retenciones bancarias abusivas y de la «aduana paralela». Capta dinero a cuenta de lo que luego hay que pagar de IIBB. Pero esa cantidad (de plata) que tomó es grandísima. Y encima no sabemos cuánto es. Me encantaría conocer cuál es la deuda que tenemos con los contribuyentes misioneros y de todo el país”, remató a través de un posteo en su cuenta de X.